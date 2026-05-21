Lula diz que 'ainda vai aparecer muito mais coisa' sobre áudio de Flávio Bolsonaro com Vorcaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quinta-feira, que “ainda vai aparecer muito mais coisa” ao comentar as investigações envolvendo o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, alvo da Polícia Federal. Durante discurso em um evento do setor cultural, em Aracruz, no Espírito Santo, Lula também fez referência ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e ao financiamento do filme “Dark Horse”, cinebiografia de Jair Bolsonaro.

Ao defender a utilização da Lei Rouanet por artistas, o presidente criticou ataques direcionados ao setor cultural e associou o caso envolvendo Vorcaro ao debate sobre financiamento privado de produções audiovisuais.

“A verdade tarda mas não falha. Vocês, que são da área cultural desse país, sabem quantas ofensas artistas receberam porque iam buscar um dinheirinho na Lei Rouanet”, declarou o presidente Lula. “Nós nunca fomos atrás da Lei Daniel Vorcaro para financiar nenhum artista brasileiro. E ainda vai aparecer muito mais coisa porque nós estamos convencidos que o período da mentira, das ofensas, da violência, da incivilidade precisa acabar no nosso país”.

Na sequência, Lula mencionou o senador Flávio Bolsonaro sem citá-lo diretamente. O presidente afirmou que o parlamentar, apontado por ele como “o menino que parecia ser a pessoa mais santa da família Bolsonaro”, estaria ligado ao recebimento de milhões de dólares para financiar um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A declaração ocorre após Flávio Bolsonaro admitir que visitou Daniel Vorcaro na residência do empresário, em São Paulo, quando o ex-banqueiro cumpria prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. Segundo o senador, o encontro ocorreu após ele tomar conhecimento da dimensão das investigações relacionadas ao Banco Master e cobrar pagamentos atrasados ligados à produção do filme “Dark Horse”.

Flávio afirmou que procurou Vorcaro para “botar um ponto final nessa história” e declarou que teria buscado outros investidores caso soubesse antes da gravidade das investigações. Até o momento, o senador reconheceu que a produção recebeu US$ 12 milhões vinculados ao ex-banqueiro.

De acordo com a produtora Karina Ferreira Gama, dona da Goup Entertainment, Vorcaro respondeu por cerca de 90% dos recursos destinados ao projeto cinematográfico, estimado em US$ 13 milhões.

Relações de Vorcaro com Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro (PL): senador é pré-candidato à Presidência da República (Saulo Cruz/Agência Senado/Flickr)

O site Intercept Brasil publicou mensagens que mostram conversas entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro para marcar encontros. O senador confirmou os contatos, mas negou irregularidades.

Investigadores avaliam que o avanço das apurações reduz a margem para um acordo considerado vantajoso para o banqueiro. A colaboração premiada prevê mecanismos como confissão de crimes, pagamento de multa e entrega de provas, em troca de possíveis benefícios judiciais, incluindo redução de pena.

Antes das negociações, Vorcaro havia solicitado transferência da Penitenciária Federal de Brasília e garantias de proteção para familiares.

Na semana passada, a Polícia Federal prendeu Henrique Vorcaro, pai do banqueiro. Ele é investigado sob suspeita de atuar como operador financeiro da “Turma”, grupo apontado pelas autoridades como braço armado da suposta organização criminosa atribuída ao dono do Banco Master.

Segundo a PF, Henrique também teria atuado como “demandante e beneficiário” de ações do grupo voltadas à intimidação de adversários de Daniel Vorcaro.

As investigações ainda apontam que o banqueiro teria utilizado uma conta bancária do pai para ocultar R$ 2,2 bilhões de credores e vítimas das fraudes financeiras investigadas. A defesa de Henrique Vorcaro declarou considerar a prisão “grave” e “desnecessária”.