Tchau, Musk: Ellison, da Oracle, é mais rico do mundo depois de ganhar R$ 548,43 bilhões em um dia

O fundador da Oracle viu sua fortuna disparar após resultados financeiros surpreendentes, colocando-o à frente de Elon Musk no ranking global de bilionários

Larry Ellison: aos 81 anos, bilionário mantém a maior parte da fortuna ligada à Oracle (Andrew Harnik/Getty Images)

Raphaela Seixas
Raphaela Seixas

Estagiária de jornalismo

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 11h54.

Última atualização em 10 de setembro de 2025 às 12h07.

Larry Ellison, fundador da Oracle, ganhou cerca de R$ 548,43 bilhões (US$ 101 bilhões, na cotação atual) em apenas um dia, segundo a Bloomberg, ultrapassando Elon Musk como o homem mais rico do mundo nesta quarta-feira, 10.

O aumento acontece depois de a Oracle divulgar resultados trimestrais que superaram as expectativas do mercado — e anunciar que a empresa deve continuar a crescer ainda mais.

Agora, o patrimônio líquido de Ellison é de aproximadamente US$ 393 bilhões (cerca de R$ 2,130 trilhões, na cotação atual), segundo a Bloomberg. Musk, por sua vez, tem uma fortuna estimada em US$ 385 bilhões.

Motivação da alta nas ações da Oracle

A valorização das ações da Oracle, que abriram em alta de mais de 34%, sustentou o aumento recorde da fortuna de Ellison.

A forte alta foi impulsionada por uma receita trimestral robusta, com crescimento de 12% em relação ao ano anterior, e um avanço de 28% nas vendas da nuvem, chegando a US$ 7,2 bilhões.

Quem é Larry Ellison?

Aos 81 anos, Larry Ellison é cofundador e atual presidente e CTO da Oracle, uma das principais empresas de software corporativo que vem ganhando destaque devido à sua estratégia agressiva no mercado de computação em nuvem e inteligência artificial. Esses setores têm atraído forte interesse dos investidores e impulsionado a valorização da empresa nas bolsas.

Ele firmou parcerias estratégicas com grandes nomes da inteligência artificial, incluindo Elon Musk e sua empresa xAI, além de Jensen Huang, CEO da Nvidia.

A Oracle desempenha um papel crucial ao hospedar a plataforma de nuvem da Nvidia, que utiliza suas avançadas unidades de processamento gráfico (GPUs), fundamentais para o treinamento de modelos de IA.

