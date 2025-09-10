Tchau, Musk: Ellison, da Oracle, é mais rico do mundo depois de ganhar R$ 548,43 bilhões em um dia

Larry Ellison, fundador da Oracle, ganhou cerca de R$ 548,43 bilhões (US$ 101 bilhões, na cotação atual) em apenas um dia, segundo a Bloomberg, ultrapassando Elon Musk como o homem mais rico do mundo nesta quarta-feira, 10.

O aumento acontece depois de a Oracle divulgar resultados trimestrais que superaram as expectativas do mercado — e anunciar que a empresa deve continuar a crescer ainda mais.

Agora, o patrimônio líquido de Ellison é de aproximadamente US$ 393 bilhões (cerca de R$ 2,130 trilhões, na cotação atual), segundo a Bloomberg. Musk, por sua vez, tem uma fortuna estimada em US$ 385 bilhões.

Motivação da alta nas ações da Oracle

A valorização das ações da Oracle, que abriram em alta de mais de 34%, sustentou o aumento recorde da fortuna de Ellison.

A forte alta foi impulsionada por uma receita trimestral robusta, com crescimento de 12% em relação ao ano anterior, e um avanço de 28% nas vendas da nuvem, chegando a US$ 7,2 bilhões.

Quem é Larry Ellison?

Aos 81 anos, Larry Ellison é cofundador e atual presidente e CTO da Oracle, uma das principais empresas de software corporativo que vem ganhando destaque devido à sua estratégia agressiva no mercado de computação em nuvem e inteligência artificial. Esses setores têm atraído forte interesse dos investidores e impulsionado a valorização da empresa nas bolsas.

Ele firmou parcerias estratégicas com grandes nomes da inteligência artificial, incluindo Elon Musk e sua empresa xAI, além de Jensen Huang, CEO da Nvidia.

A Oracle desempenha um papel crucial ao hospedar a plataforma de nuvem da Nvidia, que utiliza suas avançadas unidades de processamento gráfico (GPUs), fundamentais para o treinamento de modelos de IA.