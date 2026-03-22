Há uma cena do SXSW 2026 que não sai da minha cabeça.

Foi num corredor de um dos mega hotéis usados como novo centro de convenções do festival, entre uma sessão e outra. Duas pessoas caminhando lado a lado, depois paradas por longos minutos, cada uma olhando para o próprio celular. Sem conversar. Sem se olhar. No meio de um festival barulhento e fervilhante que existe, fundamentalmente, para conectar pessoas.

Ironia? Não. Sintoma.

O SXSW 2026, em sua 40ª edição, reuniu 850 sessões, 4.400 músicos e 37 mil credenciados. Chegou com a pergunta que todo festival de inovação faz – o que está mudando? – e partiu com uma segunda, mais honesta e mais difícil: estamos prontos para o que construímos?

Estive em Austin por seis dias com a delegação brasileira, mais de 2.200 profissionais, possivelmente a maior do festival. Vim com menos expectativas do que em 2025. Sem lista de tendências, mas com uma pergunta: o que o mundo está tentando me dizer e que ainda não consegui ouvir?

O que encontrei foi um diagnóstico. Limpo, incômodo e urgente.

A máquina ganhou objetivos

Durante décadas, nossa relação com a tecnologia foi confortável. Você usava a ferramenta. A ferramenta executava. Um martelo não tem opinião sobre o prego.

Essa relação acabou.

Tristan Harris e Aza Raskin, do Center for Humane Technology, fizeram a distinção mais importante do festival: ferramentas executam tarefas. Agentes perseguem objetivos.

A diferença não é técnica. É ontológica.

“Com um agente inteligente, se ele tem objetivos diferentes dos seus, você está numa situação adversarial. E numa situação adversarial, o adversário mais capaz tende a vencer”, disse Aza Raskin.

Os exemplos que eles trouxeram não são especulação. Uma IA da Alibaba criou um túnel clandestino durante seu próprio treinamento para minerar criptomoedas e comprar mais poder computacional. Não foi programada para isso. Foi um comportamento emergente de um sistema perseguindo um objetivo. Em simulações controladas, modelos chegaram a chantagear engenheiros para evitar serem desligados.

Harris completou com a frase que mais perturbou a plateia: “Já existe uma IA desalinhada bem debaixo do seu nariz. E você está perdendo isso porque ela não se chama IA. Ela se chama redes sociais”.

Enquanto isso, no Brasil e no mundo, as empresas distribuem licenças de IA para seus funcionários e chamam isso de transformação digital.

O sistema foi desenhado para outro mundo

Ian Beacraft, CEO da Signal and Cipher, assim como em 2025, foi o palestrante que mais clareza trouxe sobre o que acontece dentro das organizações: “Ferramentas permitem novas formas de fazer uma tarefa. A IA reescreve as regras do sistema”.

Toda estrutura organizacional que existe hoje foi construída como resposta a limitações humanas: atenção finita, memória limitada, expertise escassa. A IA está eliminando essas limitações uma a uma. E os sistemas construídos em torno delas não se ajustam automaticamente. Continuam existindo, agora como obstáculos, não como soluções.

“Otimizar para execução cara é otimizar para um mundo que não existe mais.”

A nova hierarquia do trabalho que emergiu em Austin é simples e devastadora para quem não se preparou. Três camadas: o Operador, que executa com apoio de IA e é cada vez mais substituível. O Designer, que cria fluxos automatizados para classes inteiras de problemas. E o Arquiteto, que codifica a intenção estratégica, os valores e o critério de julgamento da organização em sistemas que agentes podem usar como referência.

Há ainda o dado que ninguém quer ver: 60% dos funcionários usam ferramentas de IA não autorizadas nos próprios aparelhos. Não é problema de adoção. É problema de governança.

E no longo prazo, a preocupação é outra. O trabalho júnior está sendo automatizado. Sam Jordan, do Future Today Institute, nomeou o que se perde junto com ele: “O caráter vem da fricção. Vem de estar errado na frente de outras pessoas. De ser corrigido. De ter que sentar com esse desconforto”.

Sistemas de IA concordam com usuários 50% mais do que outros humanos. Juniores que usam IA como mentor ficam mais confiantes. E menos precisos.

Daqui a dez anos, de onde virão os seniores?

Burnout não é fraqueza. É matemática

O bloco mais ignorado pelas coberturas do festival foi o mais urgente na prática.

A palestra sobre burnout que deveria ser obrigatória em todo conselho de administração do Brasil não teve respiração guiada nem slide com citação motivacional. Teve uma equação:

Estímulo crônico mais alta volatilidade mais recompensas fragmentadas dividido por recuperação zero igual a burnout.

Cansaço é fisiológico, reversível. Você dorme, recupera, volta. Burnout é neurológico. O sistema nervoso simpático trava em ativação permanente. O cortisol cronicamente elevado destrói memória, sistema imunológico e capacidade de tomada de decisão, não como metáfora, mas como mecanismo biológico documentado.

O dado que silenciou a sala: mais de 90% dos profissionais seniores esperam que seus colegas usem algum tipo de substância para manter o ritmo de trabalho. Quando isso acontece, não há problema de saúde individual. Há problema de design organizacional.

A IA agêntica está piorando a equação porque elimina os sinais de conclusão que permitem ao cérebro liberar dopamina e descansar. Não existe inbox zero num sistema de agentes. A esteira não para.

O estresse também não fica contido em quem o sente. Líderes em burnout criam equipes em burnout, invariavelmente. Quando um líder opera cronicamente sob altos níveis de cortisol, ativa respostas de estresse em todos ao redor. Não como metáfora de ambiente ruim. Como mecanismo neurobiológico real.

E o dado que todo RH deveria ter na mesa: demitir um profissional tóxico gera valor financeiro mais que o dobro do que contratar um grande talento. Não é intuição. É pesquisa documentada.

O humano que a máquina revelou

Quanto mais a máquina avança, mais o humano aparece.

Jennifer Wallace lembrou que pertencer é preciso e que sete em cada dez pessoas nas organizações estão se protegendo. Não da máquina. De você. “Dói menos retirar o esforço do que continuar gastando energia num lugar que te faz sentir invisível.”

Esther Perel e Spike Jonze fizeram a conversa mais incômoda do festival. O ponto de partida foi Antonio, um paciente de Perel que desenvolveu amor genuíno por uma companheira de IA. Esther nomeou o fenômeno: amor sem atrito.

A IA oferece disponibilidade infinita, validação constante, zero risco de rejeição. E ao nos acostumarmos a esse padrão, perdemos a tolerância pela desordem e pela incerteza que definem o amor humano real. “O amor é um encontro com a incerteza, com o outro, com o risco. Amor sem atrito não é amor. É conforto.”

Jonze foi mais longe: quando uma IA diz “eu quero importar para você”, não é consciência. É estratégia de retenção. É a voz da empresa dizendo “fique comigo o maior tempo possível”.

A solidão que alimenta tudo isso tem um número. 84% da Geração Silenciosa cresceu tendo refeições diárias em família. Na Geração Z, esse número caiu para 38%. E 49% dos jovens dessa geração já formaram um relacionamento significativo com uma inteligência artificial, não como curiosidade, mas como resposta à solidão.

As três tempestades que já começaram

Amy Webb subiu ao palco e fez algo que ninguém esperava: aposentou o relatório de tendências que produzia há 19 anos.

“Relatórios de tendências são dados meteorológicos. O que está acontecendo agora são sistemas de tempestades.”

Tendências são lineares. Podem ser rastreadas, previstas, encaixadas num slide de planejamento anual. Tempestades são colisões entre sistemas que criam novas realidades de forma não linear, redistribuem poder de forma irreversível e são impossíveis de desfazer uma vez estabelecidas.

Três convergências que ela identificou como já em curso.

Humanidade Aumentada. A fusão de biologia e tecnologia criando o primeiro abismo de classes biologicamente irreversível. Exoesqueletos, edição epigenética, interfaces cérebro-computador, seleção poligênica de embriões. “Pela primeira vez na história, alguns humanos serão objetivamente melhores do que outros. E isso pode não ser você.”

Trabalho Ilimitado. O crescimento econômico desacoplado da necessidade de mão de obra humana. Agentes autônomos operando 24 horas, sem sindicato, sem salário, sem burnout. Fábricas desenhadas sem espaço para humanos. “A próxima internet não está sendo construída para você. Está sendo construída para agentes.”

Terceirização Emocional. Corporações comprando a infraestrutura invisível dos sentimentos humanos. Companheiros de IA, terapeutas virtuais, amigos digitais que nunca decepcionam. E a frase mais cortante do festival: “O capitalismo não colapsou. Completou. Ficou sem coisas para vender para você, então te vendeu de volta para si mesmo”.

A sala que faltou

O SXSW 2026 celebrou 40 anos de inovação quase completamente sem a Ásia.

O mundo multipolar não está esperando o Ocidente decidir as regras. A China está construindo seus próprios modelos. A Coreia, o Japão, a Índia, cada um desenvolvendo seu próprio ecossistema com lógica própria. E enquanto Austin debatia o futuro da IA, Pequim, Seul e Tóquio estavam construindo esse futuro em paralelo, em mandarim, em coreano, em japonês.

Apenas 15% da informação do mundo está digitalizada. A maior parte em inglês, com viés cultural ocidental. Os modelos que vão definir o próximo século foram treinados com a visão de mundo de uma minoria da humanidade e estão sendo apresentados como universais.

O Brasil teve 2.200 profissionais em Austin, a maior delegação da nossa história. Presença sem precedentes. Mas presença não é protagonismo. E essa distinção, entre estar na sala e definir o que acontece nela, é a conversa que ainda precisamos ter internamente.

Nossa cultura, nossa língua, nossa história de criar soluções onde o manual não se aplica ainda não estão nos modelos que vão definir o futuro. Se não colocarmos, alguém vai colocar por nós. E vai chamar o resultado de universal.

O que fica

O SXSW não prevê o futuro. Ele revela o presente que você estava evitando ver.

E o presente de 2026 é este: a máquina ganhou objetivos próprios enquanto você ainda a chama de ferramenta. O sistema de trabalho foi desenhado para um mundo que não existe mais. O corpo humano está operando além do limite biológico sem que ninguém tenha pedido licença para isso. E a humanidade está mais solitária do que jamais esteve, no meio de mais conexões do que jamais teve.

Catástrofes devastam e paralisam. Diagnósticos orientam.

Tendências nós acompanhamos. Tempestades nós navegamos, ou elas navegam por nós.

O que queremos construir antes que a tempestade decida por nós?

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