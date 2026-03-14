SXSW 2026: O que a Disney faz para não ser esquecida pelas novas gerações

Um adolescente de 12 anos hoje pode não conhecer o Mickey Mouse. Pense nisso por um segundo. Uma empresa que sobrevive há quase 100 anos, cujo negócio inteiro gira em torno de personagens e histórias, precisa se reinventar constantemente para não perder relevância com cada nova geração que chega. Se isso é verdade para a Disney, o que você acha que acontece com a sua marca?

Estava no SXSW 2026, em Austin, quando assisti a uma palestra que me fez querer ligar na hora para cada cliente que atendo. O título era 'O futuro da lealdade: a Geração Z e a Geração Alfa moldarão uma nova era', apresentada por líderes de marketing da Disney Consumer Products. E o recado que ficou não era sobre Disney. Era sobre você, sobre o seu negócio, sobre a sua marca.

A palestra abriu com uma provocação simples: as gerações se renovam.

O consumidor que sustenta a sua empresa hoje não vai estar aqui para sempre.

Ele envelhece, muda de hábito, muda de prioridade. E enquanto isso acontece, uma nova leva de pessoas está chegando ao mercado, com valores, comportamentos e referências completamente diferentes.

A pergunta que ninguém gosta de responder é: a sua marca está preparada para ser descoberta por essas pessoas?

O cliente novo não nasce sabendo quem você é

Esse é um ponto que parece óbvio quando você lê, mas que a maioria das empresas age como se fosse mentira. Existe uma crença no mundo dos negócios de que marca boa não precisa de apresentação, uma vez que ela é vista como “tradicional” do mercado. Que o mercado já sabe quem você é. Que a sua reputação fala por si.

Não fala. Nunca falou.

Uma criança que tem 12 anos hoje nasceu em 2013 ou 2014. Ela não assistiu àquele comercial icônico que você colocou na TV em 2008. Ela não passou pela sua loja quando você abriu na rua movimentada da cidade. Ela não viu a propaganda de revista que custou uma fortuna nos anos 2010 (que foi ontem, inclusive!). Ela chegou no mundo com o TikTok, o Roblox, o YouTube Shorts como janela para o universo. E nesse universo, a sua marca pode simplesmente não existir.

Na palestra, um dos executivos da Disney trouxe uma frase que me marcou muito: "YouTube Shorts são os novos desenhos de sábado de manhã. E os creators são o novo parquinho." Para a geração que está chegando ao mercado agora, o lugar onde as histórias de marca acontecem não é mais a TV nem o outdoor na esquina. É dentro de um game, num vídeo curto de 30 segundos, numa colaboração inesperada entre um personagem e um artista de K-Pop.

Você pode até estar achando: "mas eu não sou a Disney, isso é coisa de multinacional". Entendo. Mas quero te convidar a trocar o Mickey Mouse pelo produto ou serviço que você vende. Pergunta de novo: o adolescente de 15 anos que vai ser o seu consumidor daqui a cinco anos já sabe que você existe? Onde ele vai te encontrar? O que ele vai sentir quando ouvir o nome da sua marca pela primeira vez?

A armadilha de querer falar com todo mundo

Antes de falar sobre o que a Disney faz certo, preciso tocar num ponto que apareceu nas entrelinhas da palestra e que, na minha experiência de consultoria, é um dos maiores bloqueios que vejo nos negócios brasileiros: a incapacidade de escolher com quem falar.

Quando pergunto para um gestor de marca ou para um empreendedor "quem é o seu público?", a resposta mais comum, e mais perigosa, é: "Todo mundo que pode comprar o meu produto."

Essa resposta é o começo de uma estratégia que não vai funcionar.

Branding exige escolha. Posicionamento é, por definição, a decisão de ser algo específico para alguém específico. Quando você tenta falar com todo mundo ao mesmo tempo, a sua comunicação perde força, perde identidade, perde emoção. Você vira mais um no meio de todo mundo. Clichê, mas é a verdade.

A Disney na palestra foi cirúrgica nessa escolha. Eles identificaram que o grupo que tem entre 14 e 24 anos, a Gen Z mais velha e o Gen Alpha mais velho, é quem molda a cultura hoje. São essas pessoas que criam tendências, que têm velocidade de compartilhamento em redes sociais, que ainda não têm filhos nem empregos para distrair a atenção. São elas que decidem o que vai ser relevante amanhã.

E o mais interessante é que esse foco não significa ignorar os outros públicos, mas sim, entender que quando você conquista quem molda a cultura, a tendência escala naturalmente para as outras camadas. A Disney não abandonou os pais, as crianças menores, as famílias. Ela entendeu que ao se conectar com quem cria tendência, ela se torna relevante para todos os outros de forma orgânica.

Para o empreendedor brasileiro, a lição é esta: escolha no máximo dois públicos prioritários. Entenda profundamente quem são essas pessoas, onde elas estão, o que as move, o que elas valorizam. E construa a sua estratégia a partir daí. Você pode e vai alcançar outras pessoas no processo. Mas tente alcançar todo mundo ao mesmo tempo e vai acabar não alcançando ninguém de verdade.

O que a Disney faz para não ser esquecida pelas novas gerações

A parte que mais me empolgou na palestra foi quando os executivos apresentaram o playbook que a Disney usa para manter relevância com os jovens consumidores. São estratégias replicáveis, com suas devidas proporções, para qualquer marca que leve branding a sério. Vou te contar as principais.

1. Vá até onde o seu consumidor já está

A Disney não espera o jovem aparecer no cinema ou na loja. Ela vai até ele. Games como Fortnite e Roblox não são passatempo para essa geração, são o principal ambiente onde identidade, consumo e cultura se constroem. A empresa fez parcerias com os maiores desenvolvedores do mundo e hoje tem nove franquias de games com mais de um bilhão de dólares em vendas cada. O ponto não é que você precise entrar no Roblox. O ponto é: você sabe onde o seu consumidor de amanhã está passando o tempo hoje?

2. Construa conexão emocional em cada ponto de contato

Para a Disney, cada interação precisa ser mais do que uma transação. Cada produto, cada experiência, cada post tem que gerar sentimento. Isso não é luxo de grande empresa, é fundamento de branding. Um pequeno negócio que entende isso cria memória afetiva com o cliente. E memória afetiva vira lealdade.

3. Misture as suas histórias para cada geração

Esse foi para mim o insight mais poderoso da palestra. Um dos executivos falou sobre Miles Morales, o Homem-Aranha. Peter Parker, o Aranha original, é movido pela responsabilidade e pelo jornalismo fotográfico. Miles Morales é movido pela identidade e pelo hip-hop. É o mesmo personagem reinterpretado para uma geração diferente, sem abandonar os fãs antigos.

Para a sua marca: os valores que você construiu não precisam mudar. Mas a forma como você os comunica, os contextos em que aparece e as referências culturais que usa precisam evoluir junto com o seu público. Uma marca de alimentos que construiu sua história em torno de "reunião em família" pode traduzir isso para uma geração que valoriza autonomia e sustentabilidade. A essência é a mesma, a linguagem é outra.

4. Colaborações inesperadas que geram surpresa genuína

A Disney fechou uma colaboração com o BlackPink, o maior grupo de K-Pop do mundo. Ela levou o desfile da marca à Paris Fashion Week. Ela anunciou parceria com a F1 Academy para conectar personagens como a Minnie ao universo do automobilismo feminino. São combinações que ninguém esperava e é exatamente isso que gera atenção, earned media e conversas.

Você não precisa de BlackPink. Mas pode pensar: quais colaborações inesperadas e autênticas a minha marca poderia fazer que colocariam o meu nome em frente a um público novo? Um restaurante regional que faz um evento com um chef de outra cozinha. Uma marca de moda local que apoia um artista plástico emergente. O princípio é o mesmo: surpresa verdadeira, autêntica, abre portas.

5. O ecossistema de fandom: subcultura, pop cultura e cultura de massa

A Disney mapeou o que chamou de ecossistema de fandom em três camadas. Na base estão os puristas, os fãs mais hardcore, que querem autenticidade total. No meio estão os exploradores, os que buscam algo novo, que perseguem tendência. Na superfície estão os casuais, aqueles que seguem a onda depois que ela já foi criada.

A estratégia é harmonizar os três. Você precisa honrar os fãs de sempre sem afastar quem está chegando. E quem faz a tendência escalar para a massa são os do meio, os exploradores. Se você perder esses, a tendência morre. É um equilíbrio delicado, mas entendê-lo muda a forma como você pensa comunicação.

Branding não é evento, é processo

Tem uma frase que eu uso bastante nas consultorias e que nunca fica velha: o consumidor só compra de uma marca que ele conhece. Parece óbvio. Mas quando você olha para a maioria das estratégias de marketing de pequenas e médias empresas no Brasil, a lógica operada é a inversa: primeiro a venda, depois (e talvez) a construção de marca.

A Disney entende que relevância não se constrói com um lançamento, uma campanha ou uma ação pontual. Ela se constrói com consistência ao longo do tempo, com a capacidade de aparecer nos lugares certos, nas conversas certas, com a linguagem certa para cada geração.

E isso vale para você. Seja o dono de uma rede de clínicas, de uma marca de moda autoral, de um escritório de arquitetura ou de uma fábrica de móveis. A geração de consumidores que vai sustentar o seu negócio nos próximos dez anos está, nesse momento, formando suas referências, seus gostos e suas lealdades. Se a sua marca não estiver presente nessa formação, não existe garantia nenhuma de que ela vai aparecer quando a decisão de compra chegar.

A palestra terminou com uma frase da apresentadora que eu anotei no bloco de notas do celular antes mesmo de ela acabar de pronunciar:

"Você não precisa de um castelo para gerar esse tipo de impacto."

Não precisa mesmo. Precisa de estratégia, consistência e a coragem de fazer escolhas claras sobre quem você quer ser e para quem você quer existir.

Porque o adolescente de 12 anos que amanhã vai ser seu consumidor não vai esperar você se decidir.

*Galileu Nogueira é fundador da Galileo Branding, consultoria especializada em posicionamento e identidade de marca e tem 15 anos de experiência em construção de marca. Autor do livro “BDP - O Guia”, disponível na Amazon

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