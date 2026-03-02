Marketing

SXSW 2026: Amy Webb debate liderança e incerteza na SP House

Futurista participa de conversa no espaço do Governo de São Paulo em Austin para debater decisões no presente em cenários de incerteza; SP House ocorre de 13 a 16 de março

Amy Webb durante o Rio Innovation Week, onde defendeu que o modelo de IA será o principal ponto de contato das marcas com os consumidores (Ag Enquadrar)

Juliana Pio
Juliana Pio

Editora-assistente de Marketing e Projetos Especiais

Publicado em 2 de março de 2026 às 14h05.

A futurista Amy Webb participa, no domingo, 15 de março, de uma conversa na SP House, espaço do Governo de São Paulo no South by Southwest (SXSW), em Austin, nos Estados Unidos.

O encontro propõe discutir como líderes, criadores e instituições podem agir no presente diante de cenários de incerteza  e mudanças aceleradas que impactam governos, mercados e a vida cotidiana.

A entrevista será conduzida por Ronaldo Lemos, curador de IA e tecnologia do espaço, com participação de Thiago Camargo, vice-presidente da InvestSP, agência vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo.

Segundo a organização, a proposta é aprofundar as implicações da 'Destruição Criativa' para além de previsões e modelos teóricos. Webb deve abordar como navegar pela incerteza, tomar decisões fundamentadas e preservar o fator humano em meio a transformações aceleradas. A discussão parte da ideia de futurismo como prática ligada a escolhas no presente.

“A segunda participação de Amy Webb na SP House reafirma o nosso compromisso em conectar São Paulo aos grandes debates globais sobre futuro, tecnologia e transformação social", diz Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

"Trazer novamente uma das maiores futuristas do mundo para dialogar com o nosso espaço é uma forma concreta de ampliar horizontes, inspirar políticas públicas inovadoras e fortalecer a economia criativa como vetor estratégico de desenvolvimento", complementa.

Plataforma de internacionalização

A SP House é organizada pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e pela InvestSP, com apoio da Prefeitura de São Paulo. A iniciativa tem como objetivo posicionar o estado como polo de inovação, economia criativa e negócios, além de ampliar conexões internacionais e atrair investimentos.

Em 2026, a SP House ocorre de 13 a 16 de março, em novo endereço na Congress Avenue, em Austin. O tema desta edição é “We are borderless”, com foco na conexão de São Paulo com o cenário internacional.

Com cerca de 2.200 metros quadrados e capacidade para até 600 pessoas simultaneamente, o espaço reúne encontros, experiências imersivas, arte urbana, estúdios de conteúdo e áreas de relacionamento. A proposta é apresentar iniciativas do estado a investidores, empresas e agentes do setor criativo durante o festival.

