'Quero sentir algo': a fórmula de Serena Williams para escolher em quem investir

AUSTIN - No palco do SXSW 2026, em Austin, a ex-tenista e investidora Serena Williams afirmou que a capacidade de contar uma história pode definir o sucesso de uma startup.

“Storytelling é central”, disse durante o painel sobre empreendedorismo e saúde. “Você precisa ser capaz de contar sua história de uma forma que as pessoas sintam algo.”

A conversa integrou um debate sobre inovação em saúde e acesso a investimento, organizado pelo fundo Acumen America e com participação de empreendedores apoiados pelo programa Catalyst, iniciativa que reúne investidores, mentores e empresas para apoiar startups voltadas a problemas sociais.

Hoje atuando como investidora, Serena afirmou que acompanha fundadores há mais de 15 anos e que seu trabalho atual inclui apoiar startups, orientar empreendedores e participar de decisões de investimento. “Eu amo investir”, disse. “Tenho investido há mais de 15 anos.”

Segundo ela, os fundos com os quais trabalha têm priorizado fundadores que tradicionalmente recebem menos capital. “Nós investimos em mulheres e em fundadores sub-representados, mas também investimos simplesmente em grandes fundadores e grandes pessoas”, afirmou.

Ela disse que já foram feitos investimentos em mais de 200 mulheres e empreendedores sub-representados, muitos deles atuando em problemas locais. “Estamos colocando dinheiro em empreendedores que estão resolvendo problemas reais em suas comunidades.”

Durante a conversa, Serena citou o exemplo de fundadoras que conheceu em viagens e que trabalhavam em soluções para tratamento de água em regiões onde famílias não tinham acesso a água limpa.

“Essas mulheres estavam tentando resolver um problema que estava matando crianças em suas comunidades”, disse. “Elas estavam atacando esse problema em nível local.”

Além do capital, Serena afirmou que dedica tempo a orientar fundadores. Como empreendedora residente no programa Catalyst, ela participa de reuniões e sessões de mentoria.

“Responder perguntas, orientar os empreendedores e explicar o que faz um fundador ter sucesso”, disse. “É ajudar a entender qual é o problema na comunidade deles e como eles vão resolvê-lo.”

Ao falar sobre avaliação de startups, Serena afirmou que um dos elementos centrais para investidores é a conexão do fundador com o problema que pretende resolver.

“Para nós, quando estamos avaliando investimentos, queremos ouvir algo autêntico”, disse. “Queremos entender qual é a conexão real que aquela pessoa tem com o problema.”

Segundo ela, fundadores que têm experiência direta com o tema tendem a persistir mais. “Quando existe uma conexão verdadeira, sabemos que essas pessoas não vão desistir”, afirmou. “Elas vão continuar batendo em portas.”

Serena disse que esse vínculo também fortalece a narrativa do negócio. “Você precisa contar sua história de um jeito que toque as pessoas”, afirmou. “Quando ouvimos histórias como as que ouvimos aqui hoje, sentimos algo.”

Para a investidora, essa conexão entre experiência pessoal e narrativa ajuda a construir empresas e marcas.

Ao comentar sua atuação como investidora, afirmou que o papel do capital vai além do financiamento inicial. “Você não pode apenas escrever um cheque”, disse. “É importante ter pessoas que possam orientar o empreendedor.”

Segundo ela, investidores precisam ajudar a abrir caminhos para as startups. “Vamos fazer ligações, apresentar pessoas e ajudar a chegar onde eles precisam chegar”, afirmou. Esse trabalho envolve desde aconselhamento estratégico até apoio no processo de captação de recursos e expansão das empresas.

“No fim, queremos que essas empresas tenham sucesso”, afirmou. “Estamos investindo porque queremos que se tornem grandes companhias.”

Ao encerrar a participação, voltou a destacar a importância da persistência para quem empreende. “A conexão com o problema é o que faz o fundador continuar”, disse. “É isso que faz alguém seguir em frente e continuar tentando.”

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