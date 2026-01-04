'Look' da Nike que Maduro usava ao ser preso viraliza: conjunto custa R$ 1,7 mil

A divulgação da primeira imagem de Nicolás Maduro detido por forças dos Estados Unidos, no sábado, 3, teve um efeito colateral fora do campo político: o conjunto esportivo usado pelo líder venezuelano viralizou nas redes sociais e impulsionou as buscas globais pela linha Nike Tech Fleece.

A foto foi publicada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em sua rede social Truth Social. Na imagem, Maduro aparece algemado, com os olhos vendados, vestindo um conjunto cinza da Nike, composto por jaqueta e calça da linha Tech Fleece. A imagem circulou rapidamente em plataformas como X, Instagram e TikTok e passou a ser reproduzida por veículos de imprensa internacionais.

O Nike Tech Fleece foi lançado originalmente em 2013, como parte da coleção Tech Pack da Nike. Conhecido pelo design limpo e pela leveza, o modelo é feito com poliéster reciclado e algodão orgânico. Embora não estivesse dominando as tendências nos últimos meses, o burburinho nas redes sociais em meio à tensão entre EUA e Venezuela recolocou o produto em evidência.

Dados do Google Trends mostram que as pesquisas por termos como “Nike Tech Fleece”, “Maduro Nike” e “Nike Tech” dispararam logo após a divulgação da foto. O interesse por “Nike Tech” saiu de um patamar residual e atingiu o nível máximo registrado pela ferramenta.

Google Trends: pesquisas pelo termo Nike Tech dispararam desde sábado, quando maduro foi capturado (Reprodução)

Antes do episódio, o interesse pela linha se mantinha relativamente estável, sustentado sobretudo por consumidores recorrentes. A circulação da imagem funcionou como um gatilho para ampliar a atenção sobre o produto, segundo análises de dados de busca.

No Brasil, o conjunto completo custa cerca de R$ 1,7 mil no site oficial da marca — R$ 949,99 pela jaqueta e R$ 759,99 pela calça. Até a tarde de domingo, apenas a calça e os shorts masculinos na cor cinza permaneciam disponíveis no estoque nacional. No site da Nike EUA, na seção masculina, as peças estão disponíveis em diferentes tamanhos.

A repercussão se desdobrou em comentários e memes nas redes sociais. Usuários chegaram a classificar a Nike como “a maior vencedora” do episódio e sugeriram que a cor do conjunto fosse rebatizada de “Maduro Gray”. No site americano da marca, o produto passou a receber avaliações com mensagens de cunho político, como “símbolo de liberdade! Viva a Venezuela!”.

Conjunto da Nike de R$ 1,7 mil usado por Maduro impulsiona buscas (Nike.com)

Ainda não há informações oficiais sobre a origem do conjunto usado por Maduro no momento da captura. Não se sabe se a roupa pertencia ao próprio líder venezuelano ou se foi fornecida pelas autoridades norte-americanas responsáveis pela operação. Em imagens divulgadas posteriormente, já em solo americano, Maduro aparece com outro vestuário, desta vez sem marcas aparentes.

A captura de Maduro ocorreu durante uma operação militar conduzida pelos EUA na madrugada deste sábado, em Caracas. Segundo autoridades americanas, o líder venezuelano e a primeira-dama, Cilia Flores, foram detidos e levados para Nova York, onde o ex-presidente deve responder a processos judiciais. A operação incluiu ataques a alvos estratégicos e o uso de aeronaves e helicópteros militares, de acordo com informações divulgadas pelo comando das Forças Armadas dos EUA.