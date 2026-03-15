Cadê a China? Maior festival de inovação do mundo deixa de fora quem mais inova

Existe algo de muito errado numa sala que discute tecnologia, inovação, humanidade e futuro sem convidar a China, o Japão e a Coreia do Sul para o debate.

Estou no SXSW, em Austin, pelo segundo ano consecutivo e, em 2026, esse incômodo se aprofundou. A ausência brutal — ao meu ver, não acidental — da Ásia no festival me incomodou mais do que qualquer talk que assisti.

Não falo de representação simbólica. Falo de peso, de volume, de algum protagonismo em 3.700 oportunidades espalhadas por uma semana.

O mesmo protagonismo do Brasil, que mandou mais de 2.200 profissionais e está representado com louvor pela SP House, Casa Minas e Investe Rio Grande do Sul.

Europeus circulam pelos corredores dos hotéis como se fosse o quintal de casa.

Já chineses, japoneses e coreanos — donos das três maiores economias asiáticas depois da Índia — estão aqui como meros observadores, não como protagonistas.

Conversei com duas pessoas que entendem esse tema de dentro.

O mundo que se fragmenta

Ale Fu é executiva de tecnologia, filha de chineses e coordena há anos missões ao país. Para ela, o que o SXSW revela vai além do festival: “A ausência da Ásia revela algo maior sobre o momento que vivemos — um mundo cada vez mais fragmentado. Os espaços que antes funcionavam como pontos de encontro globais começam a refletir as mesmas divisões geopolíticas que dominam o noticiário”.

O resultado é paradoxal: uma conversa sobre inovação que se torna menos diversa justamente quando o mundo mais precisa de perspectivas diferentes.

Minha leitura é direta. Diversidade não é pauta de representação; é motor de inovação. Ecossistemas diversos geram soluções mais criativas e mais resilientes. Quando limitamos os polos de influência numa conversa global sobre tecnologia, reduzimos o potencial coletivo de encontrar respostas para problemas que não respeitam fronteiras.

“No final, quem perde não é apenas o festival ou uma região específica”, diz Ale Fu. “Quem perde é o próprio processo de construção do futuro. Porque inovação verdadeira depende de conexão.”

A China precisa de Austin?

Essa talvez seja a pergunta que ninguém aqui está fazendo em voz alta. E a resposta, se for honesta, é NÃO.

Quando Amy Webb fala sobre “convergência tecnológica” em Austin em 2026, ela descreve algo que já está acontecendo na prática na China há anos. E sem o SXSW sem nenhum festival americano validando o processo.

Shenzhen e Hangzhou funcionam hoje como laboratórios de inovação onde a integração entre governo, empresas e infraestrutura digital acontece em escala que poucos ocidentais conseguem imaginar.

A China controla 80% da produção global de painéis solares, 65% da cadeia de baterias de íon-lítio e lidera a corrida em semicondutores e veículos elétricos. Ela não precisa de um palco em Austin para legitimar nada.

Para Ale Fu, a solução não é só trazer a Ásia para fóruns ocidentais. É criar troca genuína nos dois sentidos: “Seria extremamente valioso ver mais líderes dos Estados Unidos participando de fóruns asiáticos. Essa troca cria pontes que permitem compreender como plataformas digitais, infraestrutura e políticas públicas se combinam em diferentes contextos”.

Uma questão estrutural do planeta

Ronaldo Lemos, fundador e cientista-chefe do ITS Rio, está no SXSW pela oitava vez. A primeira foi em 2013, quando veio apresentar o Marco Civil da Internet antes mesmo de ser aprovado. “O mundo inteiro já estava de olho naquele processo que o Brasil estava promovendo”, lembra.

Sobre a ausência asiática, sua leitura é estrutural: “A China tem desenvolvido o seu próprio circuito. No mundo que a gente tá, acaba havendo uma separação entre essas regiões. É uma questão do mundo multipolar — a China ocupa um dos polos e, como consequência natural, cada um quer criar os seus atrativos”.

Boicote não. Desinteresse estratégico. E essa distinção importa mais do que parece.

Lemos entrevistou Amy Webb na SP House, no dia seguinte ao seu painel sobre tendências. O que ele levou diz muito sobre o que está em jogo para o Brasil: “Ela faz um alerta sobre a epidemia de solidão e sobre empregabilidade. O Brasil tem que se posicionar para capacitar os trabalhadores para os empregos do futuro, e eu não vejo isso acontecendo na forma como deveria”.

Nosso País lidera as delegações internacionais aqui. Somos 2.200 profissionais + SP House, Casa Minas, 40 palestrantes na programação oficial. Enquanto a Ásia, responsável por mais de 40% do PIB global e pelos maiores avanços recentes em IA, semicondutores e energia limpa, está praticamente ausente.

Com o festival passando da metade, as perguntas que me faço são:

De que futuro estamos falando?

O SXSW vai continuar sendo relevante num mundo onde a Ásia não precisa mais vir?

Quando um espelho só reflete parte do mundo, o que ele mostra não é o futuro, é só uma versão dele.