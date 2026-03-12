SXSW 2026: as 5 forças que vão moldar cultura e negócios, segundo novo curador

A 40ª edição do South by Southwest começou em Austin nesta quinta-feira, 12, com um painel que abriu oficialmente a programação do festival e apresentou os principais eixos da edição de 2026. Na apresentação, Greg Rosenbaum, responsável pela programação do evento, situou o momento atual do encontro e afirmou que o festival passa por uma reorganização neste ano.

Segundo ele, cinco temas apareceram de forma recorrente no processo de curadoria e atravessam sessões de música, cinema, tecnologia e cultura. Entre os eixos destacados estão a humanidade na era da inteligência artificial, a criatividade como elemento insubstituível, a transformação do fandom em força cultural, as mudanças no comportamento do consumidor e o retorno da conexão humana.

Rosenbaum lembrou que sua trajetória no festival começou há 16 anos, quando ajudou a lançar o braço educacional do evento. Segundo ele, no ano passado assumiu a função de supervisionar toda a programação do SXSW após a saída de Hugh Forest.

“Na primavera passada assumi esse novo papel de supervisionar a programação de todo o ecossistema do South by Southwest — música, cinema, TV, inovação, comédia e educação”, contou.

Antes de entrar na programação do festival, o executivo mencionou o ataque a tiros ocorrido em 1º de março em uma área de bares de Austin, que deixou três mortos e 14 feridos. Rosenbaum afirmou que a organização mantém solidariedade às vítimas e às famílias. “Nossos corações permanecem com as vítimas e as famílias do ataque de 1º de março”, declarou.

De 700 inscritos a um festival global

Durante a abertura, Rosenbaum também relembrou a origem do festival. O SXSW nasceu em 1987 como um evento dedicado à música independente. “Começou com cerca de 700 inscritos. Era sobre descoberta e sobre o encontro entre talento e indústria”, disse.

Com o crescimento do evento, novas áreas passaram a integrar a programação. Em 1994, foram incluídos cinema, TV e inovação. Em 2008, o festival passou a ter também programação dedicada à comédia.

Segundo Rosenbaum, a edição de 2026 representa a primeira vez em que todas essas áreas acontecem juntas dentro de um mesmo formato.

“2026 é a primeira vez que estamos fazendo todo o South by Southwest junto — música, cinema e TV, inovação e comédia”, afirmou.

Festival espalhado pela cidade

A organização também precisou redesenhar a estrutura do evento neste ano. Com o Centro de Convenções de Austin em obras, o festival passou a ocupar diferentes espaços da cidade.

“O espírito do South by Southwest nunca esteve ligado a um único prédio. Ele está ligado a uma vila criativa", disse Rosenbaum.

A organização passou a ocupar ruas, teatros e espaços culturais de Austin. “Recuperamos as ruas, os teatros e os espaços de encontro da cidade. Este ano estamos realmente ocupando Austin inteira.”

Três mil voluntários

A edição de 2026 mobiliza milhares de pessoas na organização do festival. Rosenbaum destacou o papel de parceiros, equipe e voluntários. "Temos mais de 3 mil voluntários este ano. Eles estarão por toda parte ajudando a experiência de vocês a acontecer”, afirmou.

Segundo ele, o processo de seleção da programação envolve dezenas de milhares de inscrições e centenas de milhares de votos do público, além da avaliação de curadores e especialistas.

5 temas centrais da programação

Durante o painel de abertura, Rosenbaum afirmou que a equipe de curadoria identificou cinco temas recorrentes nas propostas de palestras, debates e apresentações selecionadas para o festival. Segundo ele, esses eixos atravessam as diferentes áreas do evento e ajudam a entender as discussões que devem dominar a programação ao longo da semana.

1. Humanidade na era da inteligência artificial

Rosenbaum afirmou que a inteligência artificial continua presente em praticamente todas as áreas do festival, mas com uma mudança de abordagem. “Estamos claramente vendo a IA impactar tudo”, disse. Segundo ele, um dos debates centrais deste ano é entender como as pessoas estão evoluindo ao lado dessas tecnologias sem perder características humanas.

“Um grande tema deste ano é como estamos evoluindo ao lado da IA e, ao mesmo tempo, preservando as partes não computáveis de ser humano.”

2. Criatividade como elemento insubstituível

Outro eixo da programação envolve o papel da criatividade humana em um ambiente cada vez mais tecnológico. Rosenbaum afirmou que a curadoria buscou sessões que discutem como a expressão criativa continua central para artistas, criadores e profissionais de diferentes indústrias.

“A criatividade é uma parte essencial e insubstituível da nossa experiência”, afirmou.

3. Da audiência ao arquiteto: a evolução do fandom

O executivo também destacou a transformação das comunidades de fãs. Segundo ele, o SXSW acompanha um momento em que o público deixa de ser apenas consumidor e passa a influenciar diretamente cultura e negócios.

“O fandom está evoluindo para uma força poderosa que molda cultura e identidade.”

Rosenbaum afirmou que comunidades online hoje conseguem construir movimentos, impulsionar tendências e influenciar indústrias ao longo do tempo.

4. A evolução do comportamento do consumidor

Outro tema recorrente nas sessões do festival envolve as mudanças nas decisões de consumo em um ambiente digital. Rosenbaum afirmou que a programação aborda como tecnologias e plataformas influenciam o que as pessoas compram, assistem e seguem.

O foco está em entender “os empurrões digitais invisíveis” que influenciam escolhas relacionadas a marcas, artistas, criadores e conteúdos.

5. A volta da conexão humana

Por fim, Rosenbaum afirmou que um dos temas mais presentes nas propostas de programação foi a busca por interação presencial em um ambiente cada vez mais digital.

“Em uma era de isolamento digital, vemos um retorno real à importância da conexão humana”, afirmou.

Segundo ele, o festival também busca explorar como construir comunidades reais em um mundo cada vez mais fragmentado.

O papel do encontro

Rosenbaum encerrou o discurso incentivando os participantes a explorar os sete dias de programação do festival e a circular entre diferentes áreas.

“A serendipidade é o ingrediente secreto do South by Southwest”, afirmou.

Ele também pediu que o público conversasse entre si durante o evento. “A pessoa sentada ao seu lado muitas vezes é tão impactante quanto quem está no palco.”

Ao final, lembrou que o festival já serviu de palco para o surgimento de artistas, diretores e empresas de tecnologia, citando exemplos como Airbnb e Twitter. “South by Southwest sempre foi um palco para o inesperado.”