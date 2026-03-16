Esther Perel para o SP2B: o que o mundo perdeu, o Brasil ainda mantém

Esther Perel foi anunciada como um dos principais nomes do SP2B, festival de inovação que acontece em agosto no Parque Ibirapuera, em São Paulo (Marc Tawil)
Estrategista de Comunicação
Publicado em 16 de março de 2026 às 21h15.
O grande nome anunciado para o SP2B em agosto no Ibirapuera é Esther Perel. E quem estava na SP House, em Austin, entendeu o porquê.
Esther, belga da Antuérpia, não é do mundo da tecnologia. É terapeuta, escritora best-seller, e provavelmente uma das pessoas mais relevantes do planeta quando o assunto é o que mantém as relações humanas de pé — dentro de casamentos, dentro de empresas, dentro de culturas inteiras.
Trazê-la para um evento de inovação é uma declaração de intenção. Rafael Lazarini, fundador da DA20 e idealizador do SP2B, explicou que não quer fazer mais um evento sobre o futuro da tecnologia.
Quer fazer um evento sobre o futuro das pessoas.
A escolha tem história. No ano anterior, o SP2B trouxe como prévia Yuval Harari.
Ele encerrou com um alerta que ficou mexeu com a sala: sem confiança reconstruída — entre pessoas, dentro das organizações, na sociedade — não há tecnologia que resolva o que vem por aí.
A pergunta que ficou no ar foi quem continua essa conversa. A resposta foi Esther Perel.
No palco da SP House, ao lado de Hugh Forrest, curador que ajudou a construir o SXSW ao longo de 35 anos, a conversa foi abrindo o terreno.
Forrest falou sobre por que os encontros presenciais só se valorizam quando o mundo acelera.
Lazarini perguntou sobre ansiedade, sobre solidão, sobre o paradoxo de estarmos mais conectados e mais esgotados ao mesmo tempo.
E então veio Esther. Que foi direta sobre confiança e redefiniu o conceito de um jeito que poucos líderes estão preparados para ouvir. “A confiança é o que você precisa para fechar a distância entre suas expectativas e seus sonhos. A confiança é sempre uma necessidade de fé.”
Sem processo. Sem política de RH. Arquitetura relacional pura. Algo que se constrói por dentro, ou não se constrói.
Esther falou sobre o que os líderes precisam fazer agora: criar espaço para que as pessoas expressem suas angústias sem medo. O medo de se tornarem obsoletas.
A ansiedade diante de um mercado que muda mais rápido do que qualquer reconversão profissional consegue acompanhar.
Sem esse contêiner, disse ela, as organizações fragmentam. E fragmentadas, não enfrentam nada.
Mas foi quando Lazarini perguntou sobre o Brasil que a conversa ganhou outro tom.
Esther afirmou que o Brasil e os países ao redor ainda têm acesso a algo que os Estados Unidos perderam, e que não deveríamos tentar nos tornar outra sociedade.
Esther desmontou a armadilha das soft skills, conceito americano que celebra habilidades relacionais no discurso e as ignora na prática.
Citou o ritmo como inteligência cultural — a capacidade de calibrar a velocidade certa para que a mudança seja absorvida sem destruir o tecido ao redor.
Algo que o mundo ocidental foi eliminando sem perceber o que estava perdendo.
Deu um diagnóstico sobre o que o Brasil arrisca perder se continuar pedindo desculpa pelo que é.
Nosso país, disse ela, preservou algo que culturas mais pragmáticas foram descartando: a vivacidade, o encontro sem pauta, a conversa sem entregável, o imprevisto como recurso.
E disse, sem romantismo, que é exatamente isso que o mundo está tentando se reconectar.
O brasileiro já carrega isso. Só não sabia que tinha valor.
Em agosto, Esther vem ao Ibirapuera lembrar.