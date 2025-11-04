Marketing

SXSW 2026 detalha programação com mais de 250 sessões temáticas

Com foco em inteligência artificial, marketing e saúde, evento amplia debates sobre tecnologia e o papel humano na era digital

Painéis do SXSW 2026 abordarão temas como inteligência artificial, marketing, saúde e economia dos criadores (Mat Hayward/Getty Images)

Juliana Pio
Editora-assistente de Marketing e Projetos Especiais

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 18h30.

Última atualização em 4 de novembro de 2025 às 18h38.

O South by Southwest (SXSW) anunciou nesta terça-feira, 4, mais de 250 sessões que farão parte das conferências de Inovação, Música e Cinema & TV da edição de 2026, que ocorrerá entre os dias 12 e 18 de março, em Austin, no Texas (EUA).

A 40ª edição do evento reunirá líderes da Adobe, Anthropic, Disney, Mars Wrigley, Microsoft, MIT, Nuuly, Paramount+, PGA Tour, Pinterest, Ubisoft, Wikipedia e diversas outras organizações para debater o futuro da tecnologia, do marketing, da saúde, do design e do entretenimento.

Os painéis foram definidos por meio do PanelPicker, plataforma do SXSW que permite que o público proponha e vote nas sessões que deseja ver no evento. Entre os temas eleitora para as conferências, estão a humanidade na era da inteligência artificial (IA), a economia dos criadores como o novo modelo de Hollywood, psicologia do marketing, o futuro do branding olfativo, DNA e genoma oculto, paz mundial como fator essencial para a saúde global e design para mudanças sociais.

Segundo a organização do festival, a inteligência artificial foi o tema mais popular entre as inscrições, com um aumento significativo no número de propostas sobre o impacto da tecnologia na humanidade e sobre como proteger a criatividade e a expressão humana diante de sua expansão.

Na sequência, vieram os temas de marca e marketing, que representaram quase um terço das submissões. Entre os temas propostos, estão a evolução do comportamento do consumidor, como as marcas podem fazer mais com menos e como criadores e comunidades estão redefinindo o novo manual de marca.

A área de saúde completou o top três de temas mais recorrentes, com painéis sobre inovação médica, avanços científicos, longevidade e envelhecimento saudável, além de saúde mental. Cerca de 10% de todas as sessões submetidas abordaram esse último tema, com foco em bem-estar geral, manejo de estresse e ansiedade e novas abordagens terapêuticas.

“Em seus 40 anos, o SXSW evoluiu de uma vitrine regional de música para uma vitrine global de inovação e do que vem a seguir em tecnologia, negócios e entretenimento. O SXSW é o lugar onde criadores e inovadores se reúnem para discutir as maiores questões sobre as tendências emergentes”, diz Greg Rosenbaum, vice-presidente sênior de Programação do festival, em comunicado à imprensa.

Segundo ele, neste ano, um tema se destacou acima de todos: os humanos. “Em todas as trilhas, as propostas perguntavam: ‘como isso impacta os seres humanos e a humanidade?’ A partir dessas contribuições, nossa equipe de programação organizou uma ampla coleção de sessões para responder a essa e outras perguntas. Seja sua primeira ou quadragésima vez no SXSW, você não vai querer perder", complementa o executivo.

A Conferência de Inovação do SXSW é organizada em trilhas temáticas apresentadas em diferentes formatos de sessão. As trilhas de 2026 incluem: Marca & Marketing, Cidades & Clima, Creator Economy, Cultura, Design, Saúde, Startups, Esportes & Games, Tecnologia & IA e Trabalho, além das conferências de Música e Cinema & TV.

Entre os destaques anunciados pela equipe de programação, estão:

Tecnologia e IA: “Como podemos perder o controle: evitando os caminhos para uma IA fora de controle” apresenta um bate-papo entre o físico Anthony Aguirre e o especialista em ética da tecnologia Tristan Harris, que vai além dos alarmismos para mostrar os mecanismos que podem levar a humanidade a perder o controle sobre a inteligência artificial avançada, analisando falhas de design, incentivos distorcidos e concentração de poder, e como evitar esse cenário.

Marca e Marketing: “A vantagem do anime: quando a estratégia de marca encontra o poder cultural” reúne Darren Traub e Elizabeth Cohen (Crunchyroll), Robin Tilotta (Twitch) e Uzma Rawn Dowler (Major League Baseball) para discutir como o anime deixou de ser um nicho e se tornou uma das ferramentas mais poderosas de expansão de marcas e construção de franquias globais.

Economia dos Criadores: “Uma conversa influente com Jordan ‘The Stallion’” traz o criador digital Jordan “The Stallion” Howlett e o CCO da Influential, Chris Detert, em uma discussão sobre como autenticidade, narrativa e comunidade moldam o novo modelo de influência e negócios entre criadores e marcas.

Esportes e Games: “Lançando um novo time da WNBA: a história do Toronto Tempo” mostra os bastidores da criação do Toronto Tempo, primeira equipe da WNBA fora dos Estados Unidos. O painel reúne Whitney Bell (CMO), Lisa Ferkul (CRO) e Matt Klar (The Greater) para compartilhar insights sobre branding, patrocínios e engajamento comunitário no esporte feminino.

Saúde: “A revolução biônica movida por IA já começou” apresenta o pioneiro em próteses biônicas Aadeel Akhtar, que mostrará como a convergência entre inteligência artificial, robótica e escala industrial está transformando a tecnologia assistiva em extensões inteligentes e acessíveis do corpo humano.

A lista completa das sessões anunciadas pode ser consultada no site do SXSW. Outros keynotes, painéis e destaques das conferências de Música e Cinema & TV serão revelados nas próximas semanas.

Novo formato do festival

O SXSW 2026 anunciou mudanças estruturais em razão da reforma do Centro de Convenções de Austin, sede do festival desde 1993 e palco das principais palestras. Com investimento de US$ 1,6 bilhão, o projeto prevê um espaço quase duas vezes maior, mais acessível e sustentável. As obras, que devem durar quatro anos, devem ser concluídas em 2029.

Enquanto o novo centro não fica pronto, o evento será redistribuído por diferentes pontos da cidade. Segundo a organização, o centro de Austin será transformado em uma “vila criativa temporária”, com atividades espalhadas por novos e tradicionais locais e três estruturas centrais, dedicadas a Inovação, Cinema & TV e Música. Cada uma funcionará como ponto de encontro, cercada por eventos e sessões temáticas, para facilitar a circulação e o networking durante o festival.

O evento também adotará um novo sistema de credenciais, que introduz reservas diárias para garantir assentos com antecedência, oferecendo aos participantes mais controle e flexibilidade durante o festival.

As inscrições seguem abertas para quem deseja participar. Há vagas em frentes como o Festival de Música, que reúne sete noites de apresentações em diversos palcos de Austin, e o Pitch, voltado à apresentação de novas tecnologias para especialistas, investidores e profissionais da mídia.

Criado em 1987, o SXSW se consolidou globalmente por reunir conferências e eventos que celebram a convergência entre tecnologia, cinema, televisão, música, educação e cultura. A edição de 2026 será antecedida pelo SXSW Edu, de 9 a 12 de março, também em Austin.

Em expansão internacional, o evento já conta com versões na Ásia-Pacífico, em Sydney (desde 2023), e na Europa, em Londres (desde 2025). A edição de 2026 tem patrocínio da Rivian.

