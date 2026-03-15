Minas estreia casa própria no SXSW e mira R$ 200 milhões em negócios

AUSTIN — Na Rainey Street, número 88, em Austin, quem entrar na Casa Minas durante o SXSW pode encontrar algo incomum para o Texas: café coado na hora, quitandas e pão de queijo preparados com ingredientes vindos diretamente de Minas Gerais. Para garantir a autenticidade da experiência, o governo mineiro gastou cerca de R$ 100 mil apenas no envio de alimentos e bebidas para os Estados Unidos para sua estreia no festival.

É a primeira vez que Minas Gerais leva uma iniciativa própria ao South by Southwest. A presença no evento foi organizada em duas frentes: o Minas Day, com painéis incluídos na programação oficial do festival, e a Casa Minas, espaço voltado a encontros de negócios, programação cultural e promoção do estado para investidores, startups e visitantes internacionais.

A iniciativa marca a entrada do governo mineiro em um circuito que, nos últimos anos, passou a atrair delegações de estados brasileiros interessados em posicionamento internacional e atração de investimentos. Em entrevista à EXAME, Bárbara Botega, secretária de Comunicação de Minas Gerais, afirmou que a decisão surgiu depois que representantes do governo visitaram o SXSW no ano passado.

“A gente não tinha ideia da dimensão do evento. Sabia que existia, mas não sabia exatamente o tamanho daquilo. Quando a gente se inteirou, virou e falou: vamos fazer”, diz.

Segundo ela, a presença no festival foi desenhada como parte de uma estratégia mais ampla de internacionalização do estado e de posicionamento de Minas em temas ligados à economia do futuro — da inovação à transição energética.

“Minas Gerais é tradição, é história, mas quem conhece bem sabe onde quer chegar. A conversa do futuro passa obrigatoriamente pelo estado”, afirmou.

Dois formatos de presença no festival

A participação mineira no SXSW foi estruturada em dois formatos. O primeiro foi o Minas Day, realizado em 14 de março, com quatro talks, todos incluídos na programação oficial do festival. Os painéis discutiram transição energética, economia criativa em festivais, terras raras e minerais críticos, além de inovação e tecnologia, com participação de especialistas e executivos internacionais.

A segunda frente foi a Casa Minas, aberta na noite do dia 14 e em operação nos dias 15 e 16 de março. O espaço funciona como ponto de encontro para investidores, empreendedores e convidados, com talks ao longo do dia e programação cultural à noite.

A casa tem capacidade para 300 a 400 pessoas, distribuídas em ambientes diferentes. Segundo a secretária, o formato menor foi intencional para preservar o caráter executivo das conversas. “É uma casa menor, mais exclusiva. Não cabe todo mundo ao mesmo tempo, mas a gente quer que quem vá ali consiga conversar e fazer negócios.”

Investimento público e apoio privado

O governo estadual entrou com o financiamento da curadoria do projeto e do Minas Day, além da programação cultural da Casa Minas. O investimento público ficou entre R$ 700 mil e R$ 800 mil, de acordo com a executiva. “O governo entra com a curadoria, com o patrocínio do Minas Day e com a curadoria cultural da casa”, diz.

O restante da operação foi viabilizado com apoio da iniciativa privada. Segundo ela, o projeto reuniu cerca de 10 marcas parceiras, entre elas Cemig, CBMM e FDG. “Nós somos muito preocupados com uma gestão eficiente de recursos públicos. Então envolvemos patrocínios e iniciativa privada abraçando o projeto.”

A secretária afirmou que empresas interessadas em participar continuaram surgindo mesmo após o lançamento da iniciativa. “Muitas marcas falaram: não acredito que a gente ficou de fora agora.”

Meta de negócios

Além da promoção cultural e turística, a presença mineira no SXSW foi estruturada como plataforma de geração de negócios. O estado levou ao festival uma comitiva com mais de 30 empresas e startups, organizada com apoio do Sebrae e de outros parceiros.

A programação inclui reuniões privadas, apresentações de projetos e encontros de networking, como morning coffee, lunch and learn e almoços executivos voltados a investidores. “A gente está indo com uma comitiva grande de startups para fazer pitching de negócios durante o SXSW”, diz a secretária.

Segundo ela, o governo trabalha com a expectativa de retorno financeiro relevante a partir das negociações iniciadas durante o festival.

“A gente espera trazer pelo menos R$ 200 milhões em retorno.”

Ela ressalta que o valor pode crescer caso negociações ligadas a projetos estratégicos avancem. “Um negócio que se fecha já retorna o investimento em 10, 20, 30 vezes o que a gente colocou.”

A pauta mineral e energética

Parte da estratégia mineira no SXSW envolve posicionar o estado em debates sobre minerais críticos e transição energética. Botega citou três ativos que o governo pretende destacar nesse contexto: o nióbio, cuja maior reserva e operação mundial está em Minas Gerais, o avanço das terras raras no sul do estado e a exploração de lítio no Vale do Lítio, no norte mineiro.

“A gente entende que o futuro das baterias e da transição energética passa por Minas Gerais”, afirmou.

Segundo ela, apresentar esses ativos em um ambiente como o SXSW ajuda a atrair investidores internacionais e inserir o estado em discussões globais sobre tecnologia e energia.

Cultura como estratégia econômica

Ao mesmo tempo, o governo buscou usar a Casa Minas como vitrine cultural do estado. A programação inclui a exibição do documentário sobre Milton Nascimento, apresentação da violinista Nath Rodrigues, participação do coletivo Lá da Favelinha, show do guitarrista Toninho Horta e sets de DJs mineiros.

Os cantores Marina Sena e Djonga chegaram a ser cogitados, mas não confirmaram presença. “A gente tenta dar um abraço na economia criativa como um todo — audiovisual, moda, música.”

Segundo a executiva, a proposta é mostrar como a cultura pode se conectar ao desenvolvimento econômico.

“A cultura também é desenvolvimento econômico. Ela também pode ser utilizada para gerar investimento e oportunidades.”

Gastronomia como cartão de visita

A cozinha mineira foi tratada como parte central da estratégia. A casa oferece café coado, quitandas, bolos, biscoitos e pão de queijo no café da manhã. O almoço é assinado pelo chef Ives Saliba, à frente dos restaurantes Per Lui, Odoyá Cozinha e Cucina di Pastaio, em Belo Horizonte, com pratos inspirados na culinária mineira.

À noite, o espaço conta com o Minas Bar, com petiscos criados pelo chef Caetano Sobrinho. “A gente exportou tudo. Café, cachaça, ingredientes da culinária mineira", diz Botega.

A ideia, segundo ela, é usar a gastronomia como forma de aproximação. “Todo bom negócio começa com um cafezinho.”

A estreia no SXSW deve servir como base para ampliar a presença do estado nos próximos anos. “A gente vai com a versão possível para uma primeira participação já audaciosa.” Para ela, o objetivo é consolidar Minas como destino de investimentos, inovação e turismo. “A gente está se posicionando internacionalmente para dialogar com o futuro.”