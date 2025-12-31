Neste verão, o brinde da Ambev ganha sabor de spritzer

Em um período marcado por celebrações, calor e encontros ao ar livre, a Ambev busca ocupar espaços que vão além do copo de cerveja. Lançada no Brasil há pouco mais de um ano, a Brutal Fruit, primeiro spritzer da companhia, ganhou tração neste segundo semestre com sua primeira campanha publicitária e uma ativação durante a Paris Fashion Week — movimento que sinalizou a entrada da empresa em um território mais premium, até então pouco explorado em seu portfólio de drinques prontos (os chamados RTDs, ou ready to drink).

“Não tínhamos nenhuma bebida fora do universo da cerveja que representasse esse espaço de sofisticação, como a Stella Artois faz dentro do seu segmento”, diz Thaís Soares, diretora de marketing de marca no Brasil. “Vimos uma oportunidade de elevar a categoria de drinques prontos, historicamente associada a momentos de alta energia e festa.”

Para ela, a Brutal Fruit surge como um complemento, mais ligado à leveza, ao dulçor e ao público feminino. “É uma bebida para relaxar, socializar entre amigas, em casa ou em um encontro casual. As pessoas falam muito da semelhança com o vinho rosé, e isso ajuda a abrir novas ocasiões de consumo.”

Os spritzers são tradicionalmente associados à refrescância, como pede o verão. Originalmente, as receitas são marcadas pela adição de água com gás no coquetel, reforçando uma outra característica, que são as clássicas borbulhas.

No caso da Brutal Fruit, trata-se de uma infusão alcoólica (5%) com suco de maçã e aromas de frutas cítricas e vermelhas, levemente gaseificada e finalizada com um toque floral. O produto é vendido em garrafas de vidro de 275 ml, ao preço sugerido de R$ 10,90, e a recomendação da marca é que seja apreciado em diferentes tipos de taças.

A bebida se soma a outros rótulos de Beyond Beer — como Mike’s, Beats e a recém-lançada Flying Fish —, unidade criada para ampliar o portfólio da companhia e responder às mudanças nos hábitos de consumo, especialmente entre os mais jovens. “A gente é muito obcecado pelas necessidades do consumidor. Beyond Beer nasce exatamente disso: entender que as pessoas querem brindar, mas nem sempre com cerveja”, afirma Soares.

Dados da NielsenIQ mostram que as vendas da categoria de misturas alcoólicas cresceram 91,3% durante o Carnaval de 2025, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Entre os motivos desse avanço está a geração Z, que tem ampliado sua participação no consumo desse tipo de produto.

A tendência é global. Entre 2020 e 2022, o mercado de RTDs dobrou de tamanho e deve atingir US$ 85,5 bilhões até 2030, segundo estimativas da InsightAce Analytic. O movimento tem atraído grandes grupos do setor, como a Heineken, com a Amstel Vibes, e a Diageo, que ampliou seu portfólio com versões do Smirnoff Ice e do Johnnie Walker Blonde & Citrus.

Criada pela AB InBev na África do Sul, em 2002, a Brutal Fruit passou por diferentes reformulações ao longo dos anos até chegar ao atual posicionamento. Hoje, também está presente em mercados como Brasil e Reino Unido, além de ter iniciado operações na China via e-commerce. A expansão inclui ainda novos países africanos como Zâmbia, Tanzânia, Gana, Botsuana, Namíbia e Lesoto.

No Brasil, a marca começou a ser distribuída em 2023, com entrada gradual em praças como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. A partir deste ano, ampliou sua presença no Sudeste, Sul e Centro-Oeste, além de avançar para o Nordeste. A produção é nacional, e a estratégia prevê crescimento progressivo, de acordo com a resposta do consumidor.

A Ambev não divulga números de produção ou vendas, mas, segundo Soares, o desempenho até agora inicial tem sido positivo. “É uma das bebidas com maior índice de avaliação dentro do nosso portfólio. A recompra nos programas de fidelidade é alta e, em alguns canais, ela já aparece entre as primeiras escolhas dos consumidores.”

Brutal Fruit Spritzer é a nova aposta da Ambev em Beyond Beer (Divulagação/Ambev)

A força da 'spritzer girl'

Mais do que um novo rótulo, a Brutal Fruit cumpre um papel simbólico dentro da estratégia da Ambev. Desenvolvida por um time majoritariamente feminino, a marca se posiciona como um produto pensado “por mulheres, para mulheres”, embora não restrito a esse público.

Atualmente, cerca de 60% de seus consumidores são mulheres, distribuídas em diferentes faixas etárias. “Ela conversa tanto com mulheres mais jovens quanto com mulheres mais maduras, e vemos isso como uma fortaleza”, afirma Soares.

A expectativa da Ambev é repetir no Brasil o êxito alcançado na África do Sul, onde a marca ganhou contornos culturais mais amplos com o surgimento do termo 'spritzer girl', como são chamadas as embaixadoras da bebida. “Ser uma spritzer girl é o sonho de muitas creators no meu país”, disse a influenciadora sul-africana Petúnia Katane a EXAME.

Na prática, o conceito não se refere a um título formal, mas a uma identidade ligada a um estilo de vida proposto pela marca. “São mulheres confiantes, autênticas e seguras de si, que ocupam seus espaços com naturalidade. É essa atitude que a Brutal Fruit convida as pessoas a viverem”, explica a diretora de marketing.

A narrativa ganhou corpo em uma campanha estrelada pela atriz Taís Araújo, ao lado de Ana Fontes e Dani Junco, em setembro. O filme 'Um brinde ao seu especial', criado pela AKQA Casa, reforça a ideia de que celebrar a si mesma é tão importante quanto brindar com os outros.

A mensagem avançou para a telinha, com uma ação de merchandising na novela Vale Tudo, da TV Globo, em que a personagem de Taís Araújo aparece consumindo a bebida. “Foi uma conexão muito genuína. Ela já conhecia o produto, e isso fez toda a diferença”, diz Soares.

Taís Araújo é a embaixadora da primeira campanha de Brutal Fruit no Brasil, que convida mulheres a celebrarem suas próprias conquistas (Divulgação)

Do horário nobre à passarela

As ativações da marca seguem a mesma lógica da comunicação. Por isso, a Brutal Fruit tem investido em ações que valorizam encontros e celebrações compartilhadas. Um exemplo foi a presença da marca em Paris durante a Semana de Moda, aproveitando o contexto do evento para reforçar sua conexão com o universo da moda e da expressão feminina.

A proposta era apresentar a bebida como parte de um estilo de vida, e não apenas como uma ocasião de consumo. A curadoria das ações priorizou influenciadoras que já mantinham relação com o produto, entre elas Gabz, Isa Scherer, Nath Araújo, Gabie Fernandes e Julia Rodrigues. “Nosso objetivo era construir awareness e associação de marca”, afirma Soares. A empresa também é apoiadora do São Paulo Fashion Week.

Em Paris, a aproximação com o universo fashion se aprofundou na parceria com a grife sul-africana MaXhosa Africa, do estilista Laduma Ngxokolo — a única do continente africano a integrar o calendário oficial da Paris Fashion Week 2025. O drinque foi servido aos convidados do desfile e algumas embaixadoras de Brutal, como influenciadora carioca Josy Ramos, estrelaram na passarela, reforçando essa ‘mistura’ entre Brasil e África do Sul.

Parceria da Brutal Fruit com a MaXhosa Africa durante a Paris Fashion Week (Divulgação)

“Para nós, trata-se de celebrar o que as mulheres amam e empoderá-las a serem elas mesmas. Queríamos nos associar a uma marca bonita, sul-africana, premium e que compartilhasse dos mesmos valores”, disse Kudzi Mathabire, diretora global de marketing da Brutal Fruit, em entrevista durante o lançamento da Pink Table, realizado na Monnaie de Paris.

Em linguagem de marqueteiro, a novidade é apresentada como uma plataforma global de experiências voltada a reunir mulheres e estimular conexões de forma sofisticada. “Pink Table apenas formaliza algo que sempre fez parte da essência da marca: encontros que estimulam conversa e pertencimento. A ideia é manter viva essa construção”, complementa a diretora de marketing de Brutal no Brasil.

Sobre os próximos passos, a empresa diz seguir com cautela, mas já trabalha em novos sabores e na ampliação da distribuição. Hoje, cerca de 80% do consumo de Beyond Ber é incremental, ou seja, vem de pessoas que não têm a cerveja como principal escolha — resta saber se o spritzer vai, de fato, conquistar um espaço permanente na taça do brasileiro.