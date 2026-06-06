Cimed investe R$ 200 milhões para levar os torcedores da Copa às farmácias

Quando a bola rolar para o amistoso Brasil e Egito neste sábado, 6, em Cleveland, nos Estados Unidos, não será apenas a equipe de Carlo Ancelotti que estará em fase final de preparação para a Copa do Mundo. A farmacêutica Cimed, patrocinadora da Seleção Brasileira, também aproveita o amistoso para ativar a campanha "Brasil jogou, sua compra dobrou", uma das principais apostas de sua estratégia de marketing para o torneio.

A ação começou no amistoso contra o Panamá, em 31 de maio, e acompanhará os jogos da Seleção ao longo do Mundial.

A ação faz parte de um plano de R$ 200 milhões em ativações ligadas à Copa. Em vez de concentrar esforços apenas em publicidade, a companhia decidiu atrelar promoções, lançamentos de produtos, influenciadores e ativações no varejo aos jogos da Seleção, numa tentativa de levar os torcedores do Mundial para dentro das farmácias.

A expectativa da companhia é movimentar R$ 2 bilhões em faturamento entre maio e julho e registrar crescimento de 45% no volume de vendas em junho e julho na comparação com o mesmo período de 2025. "Em um torneio longo, o desafio não é aparecer uma vez. É continuar relevante todos os dias", afirma João Adibe, CEO da Cimed, à EXAME.

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A estratégia da Cimed para Copa de 2026

Patrocinadora da Seleção Brasileira há quase uma década, a companhia decidiu espalhar sua presença por diferentes frentes durante o torneio. Além das promoções, lançou cerca de 20 produtos temáticos ligados à competição, incluindo versões especiais do Carmed, kits da linha João & Maria e itens de cuidados pessoais da marca Super.

Nas redes sociais, a aposta passa por um grupo de influenciadores liderado pelo próprio Adibe, que assumiu o título de "CEO da torcida brasileira". O time reúne nomes como Jon Vlogs, Toguro, Micael Melo e Erich Shibata. Segundo a empresa, a expectativa é que o grupo ultrapasse 5 bilhões de visualizações nas redes sociais durante o torneio.

Parte desse conteúdo será produzida diretamente dos Estados Unidos. A companhia transformará um motor home em um estúdio itinerante para transmissões ao vivo durante os jogos da Seleção. Também está previsto um reality show com integrantes da família controladora da empresa mostrando os bastidores da competição.

"Hoje, todas as marcas disputam a atenção do consumidor e vence quem consegue participar da conversa de forma autêntica, no tempo certo e gerando valor", diz Adibe.

A ofensiva chega ainda aos pontos de venda. Pela primeira vez, a farmacêutica vai envelopar farmácias localizadas em diferentes Avenidas Brasil pelo país, ampliando a visibilidade da campanha durante a Copa.

A aposta da Cimed é que a paixão nacional pelo futebol possa render algo além da torcida pelo hexa: mais consumidores entrando nas farmácias a cada vez que a Seleção entrar em campo.