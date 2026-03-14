SXSW 2026: SP House abre com público recorde e recebe 5,9 mil pessoas no 1ª dia

AUSTIN - A SP House iniciou sua programação no South by Southwest (SXSW), em Austin, com público recorde. Mais de 5,9 mil pessoas passaram pelo espaço no primeiro dia de atividades, segundo os organizadores. O número representa um crescimento de cerca de 46% em relação à abertura da edição anterior, que registrou 4.031 visitantes.

Instalada em um endereço maior na Congress Avenue, região central da cidade que concentra parte da programação do festival, a casa reúne painéis, encontros e atividades voltadas a inovação, cultura e negócios. O espaço funciona como ponto de encontro para empresas, startups, investidores e criadores brasileiros que participam do evento.

“O recorde logo na abertura mostra o interesse internacional em conhecer de perto o que São Paulo tem produzido em inovação, criatividade e economia criativa. A SP House é esse espaço de encontro, troca e conexão com o mundo”, diz Marília Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

A programação do primeiro dia incluiu debates sobre tecnologia, saúde e inteligência artificial. No Ideas Stage, um painel discutiu o potencial de São Paulo para ampliar sua atuação em pesquisa e inovação em saúde. A conversa foi mediada por Ronaldo Lemos, um dos curadores da SP House, e reuniu representantes da Universidade de São Paulo (USP), do Hospital Israelita Albert Einstein e do Instituto Butantan. Entre os temas abordados estiveram infraestrutura científica, parcerias público-privadas e o uso de dados e inteligência artificial em pesquisas e serviços de saúde.

Outro painel tratou das relações humanas na era da inteligência artificial e contou com a participação de Eduardo Saron, presidente da Fundação Itaú.

No Business Stage, a programação apresentou iniciativas do Governo de São Paulo relacionadas a inovação e gestão de riscos, incluindo estratégias voltadas ao enfrentamento de eventos climáticos extremos e ao aumento da capacidade de resposta a desastres naturais.

A SP House segue com programação ao longo do SXSW, festival que reúne atividades de tecnologia, música, cinema e inovação e ocorre entre 13 e 18 de março em Austin. O espaço do governo paulista funciona entre 13 e 16 de março e reúne painéis, experiências culturais e encontros de negócios.

Organizada pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e pela InvestSP, com apoio da Prefeitura de São Paulo, a SP House foi instalada em um novo endereço na Congress Avenue nesta edição. O espaço ocupa cerca de 2.200 metros quadrados e tem capacidade para até 600 pessoas simultaneamente.

Segundo os organizadores, a proposta é reunir atividades ligadas à economia criativa, inovação e tecnologia e aproximar empresas e instituições do estado de São Paulo de investidores e parceiros internacionais.

A edição de 2026 adota como tema “We are borderless”, expressão usada para apresentar a iniciativa como um espaço de conexão entre projetos brasileiros e o mercado internacional. A programação inclui painéis, experiências imersivas, intervenções de arte urbana, estúdios de produção de conteúdo e áreas dedicadas a encontros de negócios.

Instalada na Congress Avenue, em Austin, a SP House recebe debates, reuniões e gravações de conteúdo durante os dias do SXSW (Divulgação)

O que acontece na SP House

Depois da abertura no dia 13, a programação da SP House no SXSW segue até 16 de março com debates sobre inteligência artificial, economia criativa, cultura, finanças, clima e inovação. As atividades se dividem entre dois palcos — Ideas Stage e Business Stage — além de encontros de negócios, sessões de pitch e apresentações artísticas.

14 de março (sábado)

12:00 – 12:45 | Parcerias improváveis como estratégia para marca, talentos e crescimento – SP Voices por Fundação Itaú

Palestrantes: Rodrigo Cavalcante, CEO do Instituto Phomenta; Roberta Faria, CEO da Mol Impacto

Sobre: a palestra discute como parcerias improváveis podem se tornar uma vantagem estratégica para marcas e organizações, a partir de casos brasileiros ligados a negócio, engajamento de talentos e soluções sociais.

13:00 – 13:45 | Futuros ancestrais: ação climática por meio das artes, da cultura e da inovação

Palestrantes: cacique Cristiano Kiririndju, coordenador de Políticas para os Povos Indígenas da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo; Betina Ferraz, CRO Latam do UBS; Vivian Nascimento, Bayer, PhD em Biotecnologia e Sementes; Jandaraci Araujo, moderadora e cofundadora do Instituto Conselheira 10

Sobre: o painel discute como artes, saberes tradicionais e ecossistemas culturais podem contribuir para soluções climáticas ao combinar inovação contemporânea e tecnologias ancestrais.

14:00 – 14:45 | Arte, cultura e os futuros que construímos agora

Palestrantes: Sara Crosman, presidente do Instituto Futuros; Rejane Cantoni, artista multidisciplinar; Marcelo Assis, secretário executivo da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo; Ligia Costa, moderadora e palestrante corporativa na TGI Today

Sobre: a conversa analisa como ecossistemas criativos ajudam sociedades a lidar com incertezas e a desenhar caminhos para o futuro, destacando o papel da cultura na formação de visões coletivas.

15:00 – 16:00 | Quando o dinheiro desaparece: confiança e valor em um sistema financeiro centrado em IA

Palestrantes: Thalita Martorelli, CMO da Cielo; Carla Mita, vice-presidente de marketing da Visa; Mohan Ramaswamy, sócio fundador da Work & Co; Mariana Tahan Ralisch, moderadora e CMO da Wake

Sobre: o painel discute como empresas usam inteligência artificial para criar experiências financeiras mais intuitivas e personalizadas e os desafios de construir confiança em um sistema em que pagamentos e serviços operam em segundo plano.

15 de março (domingo)

10:00 – 10:45 | Bate-papo com Amy Webb: permanecendo presente em uma era de destruição criativa

Palestrantes: Amy Webb, futurista e CEO do Future Today Strategy Group; Ronaldo Lemos, pesquisador e especialista em tecnologia; Thiago Camargo, vice-presidente executivo da InvestSP

Sobre: a sessão discute implicações das tendências tecnológicas mapeadas no relatório anual de Amy Webb e como líderes e instituições podem agir em um cenário de mudanças aceleradas.

12:00 – 12:45 | O futuro da conexão humana: o que SXSW e o Brasil podem ensinar ao mundo – SP Voices por Fundação Itaú

Palestrantes: Carol Romano, cofundadora da Futuro Company; Mari Castro, editora executiva da Fast Company Brasil; Ricardo Al Makul, fundador e CEO da KES; Cristina Brand, CEO Talk; Celso Campello, diretor executivo da SP Negócios

Sobre: o painel discute os efeitos culturais e econômicos da solidão contemporânea e o papel da inteligência relacional como elemento de inovação e crescimento.

13:00 – 13:45 | Construindo protopia com IA: dos modelos mentais à inovação responsável – apresentado pela AWS

Palestrantes: Daniel Duarte, head de programas de inovação e transformação digital da AWS; Ricardo Alem, head de GenAI e mercado de AI/ML da AWS; Babi Bono, moderadora e estrategista de conteúdo

Sobre: a sessão analisa como modelos mentais influenciam a cultura organizacional e a implementação de inteligência artificial, discutindo também a necessidade de supervisão humana e mecanismos de controle.

14:00 – 14:45 | O agora desconfortável: por que conversas difíceis não podem esperar – apresentado pela Globo

Palestrantes: Amy Gallo, autora da Harvard Business Review; Nilson Klava, jornalista da TV Globo

Sobre: o debate discute o papel de conversas difíceis nas organizações e por que o desconforto e o conflito podem ser parte do processo de transformação institucional.

15:00 – 16:00 | All Stars SXSW 2026: o que permanece depois que o futuro passa

Palestrantes: Simone Kliass, moderadora e consultora de inovação; Kasley Killam, especialista em saúde social; Sandy Carter, COO da Unstoppable Domains; Neil Redding, fundador e CEO da Redding Futures; Ian Beacraft, CEO da Signal and Cipher

Sobre: o painel reúne participantes do SXSW 2026 para discutir ideias, tendências e conexões que permanecem após o festival.

16 de março (segunda-feira)

10:00 – 10:45 | O oráculo das tendências: Faith Popcorn sobre sinais, mudanças e o que vem a seguir

Palestrantes: Faith Popcorn, futurista e CEO da BrainReserve; Beatriz Guaresi, moderadora e fundadora da Bits to Brands; Marcelo Tripoli, fundador da Zmes e colunista da Exame

Sobre: a conversa discute a evolução da análise de tendências e como líderes podem distinguir sinais relevantes em um ambiente de mudanças aceleradas.

11:00 – 11:45 | Cultura brasileira entre a imaginação e o cotidiano – apresentado pela Globo

Palestrantes: Suzana Pamplona, diretora de pesquisa e desenvolvimento da Globo; Leonora Bardini, diretora de canal da TV Globo; Nilson Klava, jornalista

Sobre: o painel apresenta o estudo Cultura no Espelho, baseado em quase 10 mil entrevistas realizadas no Brasil, que analisa a relação dos brasileiros com a cultura no cotidiano.

12:00 – 12:45 | O que rola neste gig: Coé da Gig entrevista Chartmetric – SP Voices por Fundação Itaú

Palestrantes: Dani Gurgel, CCO da Da Pá Virada Studios; Alex Greif, diretor de marketing e tecnologia da Tegra Brookfield; Chaz Jenkins, CCO da Chartmetric

Sobre: a sessão discute o papel dos dados na descoberta musical e na formação de carreiras artísticas na indústria global.

13:00 – 13:45 | O abismo da criatividade: por que algoritmos podem escalar anúncios, mas somente a regeneração pode construir marcas

Palestrantes: Leandra Peres, diretora executiva de comunicação da AXIA Energia; Leandro Balbinot, líder de supply chain, tecnologia e data science da Amazon Grocery; Andrea Bisker, CEO da Spark-Off; Guilherme Martin, vice-presidente executivo de marketing e inovação da Diageo; Dilma Campos, moderadora e CEO da Nossa Praia

Sobre: o painel analisa tensões entre comunicação guiada por algoritmos e modelos de negócios regenerativos voltados à construção de confiança.

14:00 – 14:45 | Além do feed: quando a presença importa mais do que o alcance

Palestrantes: Ludmila Ximenes, chief sales and marketing officer do Grupo DVT; Thiago Custódio, managing director da CoolerDVT e sócio do Coala Music; Caire Aoas, moderador; Bruno Dias, cofundador da UmaUma

Sobre: a conversa discute por que experiências presenciais voltaram ao centro das estratégias de marca em um ambiente digital saturado.

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