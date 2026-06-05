Da CazéTV ao delivery: as apostas do Outback para lucrar com a Copa do Mundo

A Copa do Mundo se transformou em mais um campo de disputa para marcas que buscam capturar a atenção do consumidor fora das telas. Dentro dessa competição, o Outback Steakhouse aposta em uma estratégia que combina experiência presencial, entretenimento, conteúdo digital e delivery para transformar o torneio em uma plataforma de relacionamento com clientes.

De olho na "febre" dos conteúdos esportivos na internet, a rede de restaurantes fechou uma parceria com a CazéTV para transmitir os jogos em suas unidades e ampliar sua presença durante o período da competição.

A iniciativa reforça um movimento cada vez mais comum no setor de alimentação: transformar restaurantes em espaços de convivência e consumo de experiências. Ao associar sua marca a uma das principais transmissoras digitais do torneio, o Outback busca ampliar o fluxo de clientes durante os dias de jogos e fortalecer sua conexão com um público já habituado ao consumo de conteúdo esportivo em plataformas digitais.

Em entrevista à EXAME, Claudia Vilhena, VP de Marketing do Outback, explica que o match entre a rede de restaurantes e a Copa sempre ocorreu de maneira natural, o que já foi uma "mão na roda" na hora de elaborar o plano de ação para o evento. Ela enfatiza que ao longo dos anos o Outback se tornou um dos principais pontos de celebração entre os brasileiros, abrindo margem para investimentos em eventos esportivos.

"Em algumas ações de marketing, é preciso forçar uma conexão com a marca para aproveitar um momento de alta visibilidade. No caso da Copa do Mundo, para o Outback aconteceu justamente o contrário. A celebração já faz parte da essência da marca", afirma a executiva. "Independentemente do cenário, o brasileiro gosta de se reunir e comemorar. Por isso, a conexão entre a marca e o evento aconteceu de forma muito natural. Não enxergávamos a possibilidade de ficar de fora".

Por outro lado, Claudia ressalta que a empresa passou a olhar para o esporte de modo diferente após bons desempenhos de vendas durante a transmissão dos jogos da final da Champions League. E esse cenário só alimentou a ambição para o Mundial.

"As pessoas associam a marca ao chope gelado, aos aperitivos, às mesas compartilhadas e aos encontros para assistir a eventos esportivos. Vimos isso recentemente na final da Champions League, quando os restaurantes ficaram lotados. Não foi necessário adaptar a marca à Copa. Ela já conversa com aquilo que o Outback representa. Por isso, reunimos o time e entendemos que, se somos a casa da celebração, precisávamos estar presentes em um dos maiores eventos do calendário brasileiro do país".

Para esta edição do torneio, a companhia decidiu fugir do óbvio — que seria uma simples ação promocional em suas unidades — e vai oferecer experiências de entretenimento, consumo e conveniência nos ambientes físico e digital.

"Poderíamos ter feito uma ação menos ousada, mas decidimos apostar mais alto porque a relação entre o Outback e o universo esportivo já existe. A partir desse insight, passamos a pensar em tudo o que poderíamos fazer dentro e fora dos restaurantes para nos tornarmos um destino para os torcedores durante o torneio."

As cartas na manga

A Copa do Mundo é vista como uma grande oportunidade para o setor de bares e restaurantes. Durante os jogos, muitos empreendedores esperam atrair clientes, impulsionar o consumo e a fidelidade do público.

Segundo um levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), 52% dos estabelecimentos pretendem transmitir os jogos. Entre eles, a expectativa é elevada: 80% acreditam que haverá aumento no faturamento em comparação aos dias sem jogos. A maior parte desse grupo (59%) projeta crescimento de até 20% nas receitas durante o período da competição.

Diante deste quadro, o Outback quer tomar a dianteira na briga pelos clientes. O principal lançamento da operação será o Rodízio Outback, previsto para estrear em 13 de junho, com três horas de consumo liberado de alimentos e bebidas, acompanhado por drinks temáticos criados para o período da Copa do Mundo.

A ação surge como um dos pilares da estratégia para incentivar a permanência dos consumidores nas unidades durante as transmissões e aumentar o tíquete médio durante o torneio.

O Rodízio Outback será uma das apostas da rede durante a Copa do Mundo. (Outback/Divulgação)

Claudia Vilhena conta que essa iniciativa exigiu o esforço multidisciplinar dentro da companhia, com o envolvimento das áreas de marketing, inovação e desenvolvimento de produto. Não apenas em razão da complexidade da Copa, mas também para garantir que a execução seja eficiente

"Quando pensamos em um produto para um momento como esse, precisamos considerar a experiência do cliente e a capacidade operacional. Se criássemos um prato complexo e demorado de preparar, teríamos dificuldade para atender o volume esperado durante os jogos", afirma.

Das cozinhas até as mesas, a maior dificuldade é manter a agilidade. Por isso, a empresa criou seu próprio formato de atendimento para ter melhor controle do fluxo dentro dos restaurantes durante as partidas.

"A Copa traz desafios importantes, como o aumento da demanda, os horários concentrados e a expectativa dos clientes de chegar perto do início da partida, ser atendidos rapidamente e aproveitar a experiência sem demora. Foi nesse contexto que escolhemos o Rodízio como principal produto para o período da Copa. Além de ser um formato já consolidado e bem aceito pelos nossos clientes, ele oferece previsibilidade para o consumidor, que sabe exatamente quanto vai pagar e o que vai consumir. Também faz sentido para um momento de celebração e compartilhamento, especialmente com opções de bebidas alcoólicas e não alcoólicas liberadas".

A operação também ultrapassa os limites dos restaurantes. O Outback terá presença na Casa CazéTV, no Rio de Janeiro, com ativações voltadas ao público presente no espaço. Entre elas está a distribuição do tradicional pão australiano da rede, um dos produtos mais associados à marca e frequentemente utilizado como ferramenta de experimentação para novos consumidores.

Em São Paulo, a operação ganha uma dimensão ainda maior. O Outback será o restaurante oficial da Casa CazéTV na capital paulista, com a venda de combos exclusivos desenvolvidos para o evento, distribuição de cupons promocionais e direcionamento de público para a unidade da rede instalada dentro do espaço. A marca também aposta em itens colecionáveis, como copos personalizados para chopp, uma estratégia que busca ampliar a lembrança de marca e estimular o engajamento dos consumidores.

De acordo com a VP de Marketing, a relação com o canal de esportes surgiu a partir da necessidade de um parceiro forte na internet e com uma comunidade engajada. A expectativa é amplificar a conexão do Outback com os torcedores durante a Copa.

"O trabalho que a LiveMode e o Casimiro construíram nos últimos anos criou um forte senso de comunidade, algo que também faz parte da relação do Outback com seus clientes. Temos uma base de fãs muito fiel, que acompanha de perto tudo o que fazemos, seja um lançamento de produto ou uma mudança no cardápio", explica Claudia.

E acrescenta: "Quando iniciamos as conversas, percebemos que havia uma afinidade muito grande entre as marcas. Existe uma conexão genuína entre o público da CazéTV e o público do Outback, formada principalmente por consumidores jovens, altamente engajados e apaixonados pelas experiências que consomem".

No ambiente digital, a campanha teve início ainda em maio e seguirá ao longo da competição. A tática inclui conteúdos nas redes sociais sobre a parceria com a CazéTV, ações presenciais e experiências ligadas à cobertura dos jogos. A estratégia acompanha uma tendência observada entre grandes marcas de alimentação, que passaram a utilizar eventos esportivos como plataformas contínuas de conteúdo e interação com comunidades digitais.

"Queremos estar presentes tanto para quem escolhe assistir aos jogos conosco quanto para quem prefere acompanhar as partidas em casa. E, além disso, levar a marca para os espaços onde a conversa sobre a Copa efetivamente acontece", reforça.

Como o delivery entra na estratégia para capturar os consumidores?

Combo Celebration Box: produto oferecido pelo Outback em parceria com a CazéTV. (Outback/Divulgação)

A operação da Copa também contempla consumidores que optarem por acompanhar as partidas fora dos restaurantes. O Outback utilizará seu aplicativo próprio como um dos canais centrais da campanha, reforçando ofertas exclusivas e condições especiais durante o torneio.

Dentro dessa estratégia, a rede lançará em 11 de junho o Combo Celebration Box, desenvolvido para consumo durante as transmissões da CazéTV. O produto será comercializado com preço promocional no aplicativo da marca e integra o esforço da companhia para ampliar a participação do canal próprio de vendas.

A campanha também contará com um filme digital protagonizado por Luizinho, narrador e apresentador da CazéTV. A peça reúne os principais elementos da operação, incluindo a divulgação do rodízio, as experiências presenciais nos restaurantes e o fortalecimento do delivery por meio da Celebration Box.

"A CazéTV se tornou o fio condutor da campanha e ajudou a conectar todas as frentes da nossa estratégia para a Copa do Mundo", declara a VP de Marketing do Outback.

Ao combinar transmissões esportivas, experiências presenciais, ativações em eventos, conteúdo digital e ofertas para consumo em casa, o Outback busca transformar a Copa do Mundo em uma plataforma de contato com consumidores em diferentes momentos da jornada de consumo, conectando canais físicos e digitais sob uma mesma estratégia de marca.

"Criar uma campanha para a Copa do Mundo é um desafio porque existe uma disputa enorme pela atenção das pessoas. Por isso, entendemos que não bastava lançar apenas um produto ou uma ação isolada. Precisávamos construir uma presença consistente em todos os momentos de consumo relacionados ao torneio", detalha a executiva.

Momento de consolidação

Os segmentos de alimentação fora do lar e hospedagem em São Paulo devem movimentar R$ 211 bilhões em 2026, segundo estimativa da Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo (Fhoresp). O valor representa um crescimento de 9% em relação a 2025, impulsionado pela realização da Copa do Mundo e pelo calendário de feriados nacionais ao longo do ano.

Embora a empresa não informe sua projeção de faturamento para o período, a VP de Marketing salienta que a Copa do Mundo terá grande impacto nas vendas e fluxo nos restaurantes, além de fortalecer a presença da marca nos corações e mentes.

"Enxergamos a oportunidade não apenas como um evento comercial, mas também como uma plataforma de construção de marca. Mesmo quando a pessoa não visita um restaurante naquele momento, queremos que ela associe a experiência da Copa ao Outback e considere a marca em ocasiões futuras. Toda a estratégia foi desenhada para gerar resultados durante a Copa, mas também para prolongar seus efeitos nos meses seguintes".

O torneio representa para muitas marcas não endêmicas a chance de entrarem no universo do futebol e conquistarem espaço para crescer e diversificar seu público-alvo. No entanto, Claudia Vilhena esclarece que o Outback opera no sentido oposto a esse movimento.

"Não se trata de reposicionamento. Não estamos tentando ocupar um território novo ou aproveitar o evento para mudar a percepção da marca. O propósito é consolidar algo que já faz parte da identidade do Outback: ser um espaço de convivência, celebração e conexão entre as pessoas".

Veja a relação de preços dos produtos Outback durante a Copa

Rodízio Outback (Disponível de 11/06 a 26/07)

Inclui: Ribs on the Barbie, Bloom Petals, Chicken Soccer Balls, nachos, variações da Aussie Cheese Fries e molhos da casa.

Preço: R$119,90 (não alcoólico) | R$139,90 (alcoólico)

3h de consumo livre

Delivery – Celebration Box (Disponível de 11/06 a 26/07):

Inclui: Ripas de Ribs no molho Barbecue e Billabong, Quesadillas de queijo e cogumelos,

Kookaburra Wings, Mini burgers no pão brioche, Porção de Nachos e molhos da casa.

Caixa Delivery (iFood/99) regular: R$ 299,90 | Promoção: R$ 209,93

Caixa Delivery (App Meu OBK) regular: R$ 299,90 | Promoção: R$ 199,90

Drinks Celebração (Disponível de 11/06 a 26/07):