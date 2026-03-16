No SXSW, SP2B anuncia 1ª atração internacional do festival no Ibirapuera

AUSTIN — O festival de inovação e empreendedorismo SP2B anunciou, durante o South by Southwest (SXSW), novos nomes de sua programação e detalhou a proposta da próxima edição, que será realizada em São Paulo. Entre os destaques está a participação da psicoterapeuta e escritora Esther Perel, convidada para encerrar o evento.

O SP2B se apresenta como um festival de inovação, empreendedorismo e cultura que pretende reunir lideranças empresariais, criadores, investidores e especialistas em diferentes áreas. A programação terá oito dias de atividades e ocupará todo o Parque do Ibirapuera, em São Paulo.

“Será a primeira vez em que um evento vai marcar presença no Ibirapuera com sua totalidade”, afirmou Rafael Lazarini, CEO da SPT, empresa responsável pela iniciativa.

A proposta, segundo ele, é transformar os espaços do parque em áreas dedicadas a conteúdo e encontros. “Cada espaço vira uma estação de conhecimento, inspiração, troca e oportunidade”, disse.

O evento foi apresentado ao público internacional durante o SXSW, festival realizado há quase quatro décadas em Austin e que reúne anualmente milhares de profissionais das áreas de tecnologia, música, cinema e inovação. No palco do anúncio, Lazarini destacou que a iniciativa busca criar uma plataforma global conectando empreendedores e criadores.

“SP2B é uma plataforma de conteúdo, troca e conexão. As maiores mentes empreendedoras do mundo em um só lugar”, afirmou.

Conexão com o SXSW

Durante o anúncio, também foi confirmada a participação de Hugh Forrest, executivo que ajudou a desenvolver o SXSW ao longo de 35 anos. Ele passa a colaborar com a construção do SP2B e participou da conversa que apresentou os novos nomes do evento.

Forrest afirmou que encontros presenciais tendem a ganhar valor em um cenário cada vez mais mediado por tecnologia.

“À medida que o mundo se torna mais virtual, esses encontros face a face se tornam ainda mais valiosos e nos lembram o que significa ser humano”, disse.

Segundo ele, eventos como o SXSW continuam atraindo pessoas de diferentes países justamente pela possibilidade de troca direta entre participantes. “Quando as pessoas têm uma boa experiência no South by Southwest, elas saem inspiradas por um palestrante, por uma banda, por um filme ou por alguém que está criando uma startup”, afirmou.

Esther Perel na programação

Um dos principais anúncios do evento foi a participação da psicoterapeuta belga Esther Perel, que pesquisa relações, confiança e dinâmicas humanas em organizações.

No ano passado, o lançamento do SP2B contou com a presença do historiador Yuval Noah Harari, autor de Nexus, livro sobre inteligência artificial.

“Depois da mensagem poderosa que ele trouxe, pensamos em quem poderia continuar essa conversa. Precisávamos de alguém do lado humano da inovação”, afirmou Lazarini.

Perel falou no evento sobre confiança em um cenário marcado por plataformas digitais e redes globais. Segundo ela, as formas tradicionais de confiança mudaram com a expansão das cidades e das tecnologias.

“Antes confiávamos em pequenas tribos. Agora confiamos em redes e plataformas gigantes, onde muitas vezes há anonimato entre as pessoas”, afirmou.

Para a autora, confiança é o mecanismo que permite lidar com incerteza. “Confiança é o que você usa para fechar a lacuna entre suas expectativas e a incerteza do mundo”, disse.

Liderança em tempos de incerteza

Durante a conversa, Perel também abordou os desafios enfrentados por líderes em um período marcado por mudanças tecnológicas, climáticas e sociais. Segundo ela, a liderança atual exige criar ambientes onde equipes possam lidar com insegurança e transformação.

“Liderar em um tempo de transição massiva não é sobre dizer que você tem todas as respostas. É criar um espaço seguro onde as pessoas possam falar sobre ansiedade, incerteza e medo”, afirmou.

Ela acrescentou que organizações precisam manter coesão em momentos de tensão. “Quando as pessoas estão ansiosas, começam a competir umas com as outras. O papel da liderança é evitar que o grupo se fragmente.”

Cultura brasileira como diferencial

Durante o painel, a cultura brasileira também foi mencionada como um elemento central na proposta do SP2B. Para Hugh Forrest, a diversidade cultural do país pode diferenciar o evento no cenário internacional.

“Como alguém que esteve no Brasil várias vezes na última década, sempre fiquei impressionado com a diversidade cultural. Isso pode ser um diferencial importante para o SP2B”, afirmou.

Perel também citou características culturais relacionadas a sociabilidade e colaboração. “O Brasil tem uma compreensão forte de ritmo, de sociabilidade e de colaboração. Mantenham isso”, disse.

O SP2B pretende usar essa base cultural como parte da narrativa do evento, que busca combinar tecnologia, negócios e cultura em uma mesma programação. “Queremos usar a força de São Paulo, uma das maiores metrópoles do mundo, para mostrar ao mundo nossa cultura e o que estamos construindo lá”, afirmou Lazarini.

A próxima edição do SP2B está prevista para ocorrer em agosto, em São Paulo. Segundo os organizadores, a programação completa será anunciada nos próximos meses.

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