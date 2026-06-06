ARQ dará US$ 10 mil a quem acertar três gols em Dida ou Júlio César

A plataforma financeira ARQ decidiu transformar um tema normalmente restrito ao universo bancário em uma experiência sobre Copa do Mundo. Como parte de sua atual estratégia de conexão com o público brasileiro, a fintech mexicana criou o Desafio ARQ, ação que pretende transformar as dificuldades do mercado cambial em uma competição inspirada no futebol.

A iniciativa, realizada em Brasília e São Paulo, consiste em uma disputa de pênaltis contra Dida e Júlio César, goleiros que marcaram época na Seleção Brasileira. Quem conseguir fazer três gols consecutivos em um dos ex-atletas recebe um prêmio de US$ 10 mil depositados em uma conta da plataforma.

Custos escondidos

Segundo a empresa, a ideia é que os participantes enfrentem obstáculos progressivamente mais difíceis, que simbolizam barreiras como spread cambial, taxas ocultas, burocracia e outras fricções presentes em operações realizadas por instituições financeiras tradicionais.

Leonardo Bernini, diretor-geral do ARQ no Brasil, destaca que os brasileiros perdem entre 5% e 10% do valor em cada operação de câmbio realizada por bancos ou outras contas internacionais, em função dessas cobranças indiretas.

“Quando o consumidor faz uma conversão internacional, ele raramente percebe o quanto está perdendo ao longo do processo. A ideia da ativação foi transformar essa fricção invisível em algo tangível, competitivo e, principalmente, divertido”, afirma o executivo.

Na ativação, a disputa é realizada em três etapas. No primeiro chute, o participante enfrenta um goleiro em condições normais. Caso consiga marcar, passa a encarar desafios adicionais definidos aleatoriamente.

A experiência é parte de um momento no qual a empresa foca na expansão de sua operação no país. Recentemente, a ARQ recebeu um aporte de US$ 70 milhões em uma rodada liderada por fundos como Sequoia Capital e Founders Fund. Os recursos devem financiar, alé da expansão, novas contratações e o desenvolvimento de produtos em áreas como investimentos, crédito e serviços financeiros globais.

Segundo informações divulgadas pela empresa, a plataforma atende mais de 2 milhões de clientes na América Latina e movimenta um volume anualizado superior a US$ 10 bilhões em transações.

Ex-goleiros da Seleção em campo

O Desafio ARQ também aposta em nomes conhecidos do futebol para aumentar o interesse pela ação. Júlio César disputou três Copas do Mundo com a Seleção Brasileira, enquanto Dida foi campeão mundial com a Seleção em 2002.

Em Brasília, Júlio César entrou em campo nos dois dias da ativação. As partidas contaram com narração dos jornalistas Bruno Vicari e André Plihal, dupla conhecida pelas transmissões da ESPN.

Na etapa paulista, Dida assumirá a posição, enquanto a narração ficará por conta de Milton Leite, uma das vozes mais conhecidas do jornalismo esportivo brasileiro.

Como participar

A ativação é aberta ao público e não exige inscrição prévia. Para participar, é necessário ter uma conta na plataforma com um saldo mínimo de R$ 50.

Em Brasília, a ação aconteceu nos dias 5 e 6, no Pontão do Lago Sul. Em São Paulo, a ação acontece nos dias 9 e 10, na Praça da Baleia, região da Faria Lima.