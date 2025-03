A ascensão dos criadores B2B no LinkedIn: o que isso muda para sua marca?

Apenas 3% dos usuários do LinkedIn criam conteúdo regularmente.

Nesta semana, tive a oportunidade de participar do SXSW 2025 em Austin, onde assisti a um painel fascinante sobre a creator economy. Entre discussões sobre marketing de influência e estratégias de conteúdo, um dado me chamou particularmente a atenção: por mais que já vejamos uma presença crescente de criadores de conteúdo no LinkedIn, essa rede ainda representa um verdadeiro oceano azul de oportunidades.

Dos mais de 1 bilhão de usuários da plataforma, apenas 32 milhões de pessoas postam ativamente nos últimos 30 dias — isso representa apenas 3% do total de usuários! Como executivo de marketing e vendas, imediatamente pensei nas implicações disso para marcas B2B que buscam se destacar e impulsionar seu crescimento.

Quero compartilhar com vocês os principais insights que anotei durante o painel, pois acredito que podem transformar a maneira como encaramos o LinkedIn como ferramenta estratégica para nossos negócios:

O que define um criador de conteúdo no ambiente corporativo?

1. Marca impulsionada pela personalidade: "Uma marca impulsionada pela personalidade. Não é específico a um canal. É específico à forma como o conteúdo é entregue por uma pessoa, ou alguém que se sente como uma pessoa."

2. Conteúdo que inspira ação: "Alguém que está criando conteúdo original ou curado que inspira ação, seja por meio da educação ou do entretenimento."

3. Múltiplas abordagens possíveis: "Criadores é um termo amplo hoje em dia...análogo a músico ou atleta. Há diferentes verticais...Há um milhão de maneiras diferentes de abordar isso, mas é realmente qualquer pessoa que está criando conteúdo."

Criadores de nicho vs. mega influenciadores: a diferença no B2B

Um dos insights mais valiosos do painel foi a distinção entre os tipos de criadores no ambiente B2B. Diferentemente do mercado B2C, onde mega influenciadores frequentemente dominam, no LinkedIn os "criadores de nicho" (com menos de 15.000 seguidores) demonstram ser extraordinariamente eficazes.

Estes criadores de nicho são geralmente especialistas em assuntos específicos que:

Possuem taxas de engajamento significativamente mais altas

Desenvolvem confiança profunda com suas audiências

São percebidos como especialistas credíveis em seus campos

Têm audiências compostas por tomadores de decisão relevantes

Como destacou um dos painelistas: "Estas são pessoas com tipicamente até 15.000 seguidores, mas sua taxa de engajamento é extremamente alta, e eles têm alta confiança com sua audiência. E eles realmente querem as oportunidades de trabalhar com marcas."

Para empresas B2B iniciando no marketing de influência, trabalhar com 10-20 criadores de nicho pode gerar resultados superiores comparados a um único mega influenciador, especialmente quando o orçamento é limitado.

O panorama do LinkedIn para marcas B2B

1. Crescimento significativo:

LinkedIn está em um "enorme ponto de inflexão" para marketing de influência

Mais de 20 milhões de usuários americanos da Geração Z se juntaram no último ano

A plataforma começou a abraçar parcerias com marcas

Apenas 1-3% do bilhão de usuários do LinkedIn postam consistentemente

2. Oportunidade única:

Criadores B2B alcançam tomadores de decisão - "a base de usuários com maior poder econômico nas redes sociais"

Menos competição comparada a outras plataformas - "muito poucas pessoas postando em comparação com outras plataformas"

Potencial de geração de valor desproporcional

3. Desafios:

Educação necessária - "ainda há muito trabalho de educação inicial"

Gastos limitados com anúncios - "LinkedIn recebe cerca de 5% dos dólares de anúncios de mídia social"

Abordagens estratégicas para impulsionar sua marca

1. Quando começar com marketing de criadores:

Quando precisar diversificar além de canais de funil inferior (como Meta ou anúncios de busca)

Quando precisar construir consciência no topo e meio do funil

Para alcançar os "95% das pessoas que não estão prontas para comprar hoje, mas podem estar daqui a três a nove meses", que representam o ciclo maior de venda do mundo B2B

2. Estratégias para começar:

Comece com seus próprios clientes como criadores - "Eu fecharia acordos com eles primeiro, porque remove uma das variáveis mais importantes, que é, o Criador realmente se importa com o produto"

Foque em um canal antes de expandir - "Não faça cinco canais. É exagerado. Apenas foque em um."

Trabalhe com criadores de nicho que sejam especialistas em assuntos relevantes para sua indústria

Escolha um formato de conteúdo (vídeo, escrito ou áudio) e replique para outros

3. Parcerias de longo prazo vs. curto prazo:

Comece com testes de curto prazo para limitar riscos

Transite para acordos de longo prazo para escalar e eficiência

4. Benefícios de parcerias duradouras:

Criadores melhoram seus anúncios com o tempo

Constroem maior credibilidade com a audiência

Possibilitam colaborações mais criativas

Mais sustentável para os criadores

5. Estratégia de conteúdo:

Use uma combinação de criadores internos (executivos, equipes de vendas, marketing) e externos

A equipe de vendas deve ser curadora, não criadora

Executivos em funções relevantes devem criar conteúdo (ex.: "VP de TI deve criar conteúdo" para alcançar líderes de TI)

Medição de resultados para o B2B

1. Métricas-chave para monitorar:

Atribuição de pipeline

Aumento de tráfego para site ou landing pages

Métricas de engajamento

Pesquisas pós-compra (que podem revelar impacto do criador além da atribuição de último clique)

2. Táticas de amplificação:

Reutilize conteúdo de criadores para mídia paga

Use anúncios de thought leadership do LinkedIn para impulsionar conteúdo de criadores (que geram "retornos incríveis")

Conselhos práticos para profissionais B2B

Durante o painel, os especialistas compartilharam diversas recomendações para profissionais que desejam se posicionar como criadores de conteúdo no LinkedIn.

O que mais me chamou atenção foi o consenso de que a consistência supera a perfeição, e que muitos abandonam a jornada por buscarem resultados imediatos ou conteúdo impecável desde o início.

Segundo eles, para você que deseja construir autoridade e impulsionar sua marca pessoal ou corporativa na plataforma, estes são os principais conselhos a seguir:

1. A sustentabilidade é fundamental:

Estabeleça uma frequência realista: os painelistas recomendam de 2 a 3 posts por semana para criar consistência sem sobrecarregar sua agenda

"Pense em termos de conteúdo mínimo viável" — crie um modelo que você consiga manter por muito tempo

Comprometa-se com pelo menos 12 meses de postagens consistentes: "Se você fizer isso consistentemente por 12 meses, terá mais vantagem que a maioria das pessoas"

Um painelista afirmou: "Eu disse a mim mesmo, se eu fizer isso consistentemente por cinco anos e nada acontecer, será terrível. Mas também pensava que aprenderia muito após esse processo"

2. Encontrando sua voz:

Se você não sabe ainda quais são os principais tópicos sobre os quais tem autoridade, há um método prático para descobrir: use gravação de áudio

Crie um documento e use a função de digitação por voz para simplesmente falar sobre seus conhecimentos, experiências e desafios recentes, sem overthinking

Um painelista recomendou: "Grave tudo o que vier à mente, sem filtrar. Se forem 50 páginas, fantástico! Todas as suas experiências, tudo o que você aprendeu, todas as histórias, apenas deixe fluir"

Em seguida, use IA para categorizar esse conteúdo e sugerir tópicos: "Agora você vai realmente sair com algo entre 60 a 80 tópicos de conteúdo"

Escolha 3 tópicos relacionados à receita/negócios e 2 tópicos de interesse pessoal para humanizar seu perfil

"Uma coisa que falo é pickleball. Estou obcecado com pickleball. Outra coisa que falo é caminhadas, porque moro no Arizona agora. Por que isso é importante? Isso me permite pensar em coisas além do meu trabalho, mas também me permite conectar com pessoas que não têm nada a ver com meu conteúdo principal"

Abrace a iteração - "Os primeiros 100 posts vão ser realmente, realmente ruins, e então você começará a melhorar"

3. Abordagem prática para criação de conteúdo:

Prompt diário: "Qual é uma coisa que aprendi hoje e como posso aplicar isso à minha carreira?"

Para hooks eficazes, mantenha-os com menos de 9 palavras: "Estudei dezenas de milhares de posts, e os mais bem-sucedidos têm menos de 9 palavras no hook (gancho, frase de início)"

Faça chamadas para ação simples, tipicamente perguntas de sim/não: "As pessoas estão rolando no LinkedIn. Elas não querem escrever comentários longos. Você precisa tornar super fácil para as pessoas responderem"

Estude 10-20 pessoas em sua indústria: "Você precisa encontrar de 10 a 20 pessoas que são relevantes em sua indústria. Você precisa analisar provavelmente 20 de suas postagens. Você pode até usar IA, mas o que você quer fazer é estudar de 10 a 20 dessas pessoas, entender quais eram seus hooks, entender como elas realmente escreveram a postagem, e então fazer isso no seu próprio estilo"

Método prático: grave notas de voz sobre um aprendizado do dia, use a transcrição automática, edite por 10 minutos (sem buscar perfeição), e publique

Insight Final

Saí desse painel com uma convicção ainda mais forte: estamos vivendo um momento único de oportunidade no LinkedIn. Para marcas B2B, é a chance de construir autoridade, engajar tomadores de decisão e impulsionar resultados de negócio a custos muito mais eficientes que os canais tradicionais. Para profissionais, é uma oportunidade sem precedentes de se posicionar como referência em seu campo, construir uma audiência valiosa e abrir portas para sua carreira.

Como destacou um dos painelistas: "Posso dizer que criar conteúdo no LinkedIn levou aos resultados mais assimétricos da minha carreira nos últimos 10 anos."

Esta janela não permanecerá aberta para sempre. À medida que mais profissionais e marcas despertam para o potencial da plataforma, a competição aumentará. A questão que deixo para reflexão é: você e sua empresa estão aproveitando este momento para construir presença no LinkedIn?

Leia mais sobre SXSW 2025: