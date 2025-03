SXSW 2025: o que representa a arte na fachada da SP House e quem é a artista por trás dela

AUSTIN, TEXAS - Quem passar em frente à SP House, o espaço do Governo do Estado de São Paulo no South by Southwest (SXSW) 2025, em Austin (EUA), encontrará uma imponente arte colorida, com representações femininas, na fachada do local. A obra é assinada pela artista Carolina de Luiz Folego Silva, mais conhecida como AFolego (@afolego).

A inauguração do espaço, que este ano está maior do que na edição anterior do SXSW, acontecerá no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, marcando a presença do Estado em um dos maiores eventos de inovação do mundo. Com grandes nomes na programação, como Michelle Obama, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, e Jay Graber, CEO do Bluesky, o festival conta com uma forte presença brasileira, que ocupa a segunda maior delegação, após os Estados Unidos.

AFolego, grafiteira natural de Mauá, São Paulo, e dedicada à arte urbana desde 2013, foi escolhida por sua habilidade em representar experiências femininas através de suas obras. Sua arte explora temas como identidade e a relação com os espaços urbanos.

"A escolha é um reconhecimento do talento. O grafite, além de ser uma forma de expressão potente, nos permite refletir sobre temas contemporâneos de maneira única e impactante", diz Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

“A identidade do meu trabalho é mostrar a mulher como protagonista. O grande desafio foi criar algo que traduzisse a essência do estado, permitindo que os visitantes possam ter um vislumbre do que é São Paulo e toda sua diversidade”, afirma a artista, sobre o processo de criação.

A SP House, organizada pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, InvestSP e Prefeitura de São Paulo, promoverá apresentações e debates sobre inovação, sustentabilidade e impacto social, além de atrair oportunidades para o setor cultural paulista.

O espaço, com 1.200 m², terá como objetivo fortalecer o posicionamento de São Paulo como polo de inovação e economia criativa, superando a marca de 10 mil visitantes de 52 países, registrada no ano anterior. Este ano, a SP House terá horário ampliado para visitação: das 9h às 22h. A programação completa pode ser vista aqui.

