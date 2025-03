SXSW 2025: Prodesp lança programa que conecta startups ao setor público; inscrições estão abertas

AUSTIN, TEXAS - A Prodesp, empresa de tecnologia do Governo de São Paulo, vinculada à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD), apresentou seu novo programa Prodesp For Startups no SXSW 2025, em Austin, nos Estados Unidos.

O objetivo da iniciativa é conectar startups com o setor público e apoiar a criação de soluções inovadoras para a gestão pública, contribuindo para a transformação digital do estado. O lançamento ocorreu neste domingo, 9, na SP House, durante o painel “Business Talk: São Paulo & Smart Cities: Technology and Businesses in the 4.0 Era”.

"O programa, lançado por meio de um edital de fluxo contínuo, visa criar um portfólio de startups interessadas em colaborar com o governo estadual, facilitando a adoção de novas tecnologias para diminuir custos, aumentar a agilidade e promover parcerias público-privadas", diz Johnatan Highlander, head de inovação da Prodesp, a EXAME.

Segundo ele, o Brasil conta atualmente com 20 mil startups mapeadas, sendo a maioria localizada em São Paulo. O estado também concentra mais da metade dos unicórnios (startups avaliadas em mais de 1 bilhão de dólares) da América Latina, que somam mais de 40.

"Embora existam legislações como a Lei de Inovação, a Lei de Startup e o Marco de Inovação, ainda há uma dificuldade por parte dos órgãos públicos em utilizá-las plenamente", destaca Highlander.

A Prodesp, como empresa de tecnologia do estado com contato direto com todas as secretarias e a prerrogativa de contratação sem licitação por meio de decreto, busca atuar como uma ponte entre as startups e o governo. O intuito é aproximar as soluções inovadoras das necessidades da administração pública e, consequentemente, do cidadão.

O edital não terá um número limitado de startups participantes, mas sim requisitos como CNPJ ativo e faturamento de até R$ 50 milhões. As startups interessadas deverão fornecer informações sobre seus sócios e uma descrição de sua solução, permitindo à Prodesp entender seu potencial para o governo e para a população.

"A iniciativa consiste em proporcionar às startups acesso ao mercado público, representado pelas diversas secretarias estaduais, e acesso a investimento público por meio da FAPESP, um dos maiores fundos públicos do Brasil", explica o executivo.

Ele ainda destaca que a Prodesp já desenvolve tecnologias importantes para o estado, como o TDV - Transferência de veículo digital e o Facilita (para agilizar a abertura de empresas). "A nova iniciativa busca expandir essa atuação, identificando e conectando soluções de diversos setores, como saúde e fintech, às demandas do governo."

Como vai funcionar

O processo seletivo envolverá uma espécie de "curadoria" ou triagem das startups para direcioná-las às secretarias mais adequadas. O objetivo principal é facilitar a comunicação entre as startups e o governo.

"A Prodesp se posiciona como um meio de interlocução, entendendo as necessidades das secretarias e direcionando estrategicamente as startups com soluções relevantes. A iniciativa também está alinhada com os esforços em inovação e smart cities, em colaboração com a SP Negócios e seu programa Smart SP", diz o head de inovação da Prodesp.

Com foco na digitalização e automação dos processos governamentais, a iniciativa visa criar soluções que aumentem a eficiência dos serviços públicos e reduzam custos. Seguindo o modelo de inovação aberta, convida startups a colaborar com o governo no desenvolvimento dessas soluções. Além disso, quer criar um modelo replicável em outras regiões.

O chamamento público para startups interessadas no Prodesp For Startups foi publicado no Diário Oficial do Estado em 7 de março. As inscrições estão abertas para startups que desejam colaborar no desenvolvimento de soluções para tornar a gestão pública mais eficiente e digitalizada.

Prodesp no SXSW 2025

A Prodesp é uma das patrocinadoras da SP House, espaço do Governo de São Paulo no SXSW 2025, que funciona até o dia 11 de maço. A iniciativa busca ampliar parcerias internacionais com empresas, governos e organizações de diferentes setores.

Ao longo do festival, a empresa apresentará tecnologias como hiperautomacão, cibersegurança e inteligência artificial, além de soluções voltadas para a gestão municipal.

Leia mais sobre SXSW 2025: