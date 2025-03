São Paulo ganha megaconferência inspirada no SXSW; Parque Ibirapuera será palco em 2026

AUSTIN, TEXAS – A cidade de São Paulo sediará, de 9 a 16 de agosto de 2026, no Parque Ibirapuera, a primeira edição do São Paulo Beyond Business – ou 'SP2B' –, uma espécie de 'versão brasileira' do South by Southwest (SXSW), voltada à inovação, criatividade e desenvolvimento urbano.

Os detalhes do megaevento foram anunciados neste domingo, 9, durante o SXSW 2025, na SP House — espaço de 1.200 m² criado pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, InvestSP e Prefeitura de São Paulo, em Austin, no Texas.

Idealizado pela Da20, empresa responsável pelo Rio2C, o SP2B ocupará mais de 20 espaços do Parque Ibirapuera, reunindo conferências, festivais, exposições e encontros de negócios. O objetivo é debater o futuro das cidades e da sociedade em um contexto de transformações tecnológicas e desafios urbanos.

"Minha primeira participação no SXSW foi em 2007, ou seja, há quase 20 anos. Austin era bem diferente do que vemos hoje: céu mais aberto e muitas ativações da Austrália acontecendo apenas em estacionamentos. Ao longo desses anos, pude construir uma amizade de longa data com o South by, que se tornou uma inspiração profunda para o que estamos fazendo", disse Rafael Lazarini, idealizador e fundador do evento.

O executivo, que tentou trazer o festival americano para o Brasil, afirmou que o SP2B não é uma franquia do South by, mas carrega seu DNA. "De certa forma, buscamos replicar no Parque Ibirapuera, em um cenário bonito, diverso e menos caótico como São Paulo, o sentimento de conexão que vemos lá", afirmou. "Não se trata apenas de tecnologia, inovação ou negócios. A proposta é discutir soluções para um futuro urbano sustentável", complementou.

Tracy Mann, responsável pelo International Business Development do SXSW, destacou a conexão entre os eventos. “Após anos trabalhando na relação entre o Brasil e o SXSW, é uma satisfação ver surgir um evento dessa magnitude e relevância para um país tão inovador e criativo como o Brasil. Tenho certeza de que o SP2B em breve estará entre os principais eventos globais de criatividade e inovação."

A missão do projeto é consolidar São Paulo como um centro de referência internacional em inovação e urbanismo sustentável. Em um contexto onde as metrópoles enfrentam desafios sociais, ambientais e tecnológicos, a iniciativa evento quer se apresentar como um espaço de reflexão e ação, promovendo cruzamentos estratégicos entre lideranças, empreendedores, pesquisadores e pensadores.

"O evento impulsionará o desenvolvimento, fortalecerá nossa posição como polo de criatividade e inovação e nos permitirá buscar soluções para os desafios do amanhã", disse Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo

Rodrigo Goulart, secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, ressaltou que, ao reunir pensadores, empreendedores e visionários no coração da cidade, a iniciativa evento tem o potencial de impulsionar novos negócios e tecnologias, colocando São Paulo no centro das discussões sobre o futuro das metrópoles. "É uma oportunidade para mostrar ao mundo a potência criativa e transformadora da nossa cidade", afirmou.

O SP2B também terá uma programação especial em agosto de 2025, com uma palestra e um show no Auditório Ibirapuera, como prévia do evento principal. A ideia dos organizadores é transformar a cidade em um hub de desenvolvimento urbano e tecnológico, colocando a experiência humana e a sustentabilidade no centro das discussões.

Mais de 500 mil pessoas

O SP2B pretende ocupar a maior parte do Parque Ibirapuera, criando um ecossistema vibrante de troca de ideias e experimentação. O evento espera receber mais de 500 mil pessoas, incluindo empresários, investidores, startups, acadêmicos, criadores de conteúdo, entusiastas da inovação e frequentadores do parque.

“O SP2B transformará o parque em um lugar inspiracional, um grande ponto de convergência onde as pessoas podem criar conexões, absorver os mais diversos e atuais conteúdos, fazerem negócios e se divertirem, e, quem sabe, experimentarem uma transformação – pessoal, profissional e social – que podemos construir juntos”, disse Samuel Lloyd, diretor da Urbia Parques, gestora do Parque Ibirapuera, em nota.

A programação contará com diversos espaços temáticos, como o Beacon, no estacionamento do MAM, com palestras sobre inovações, e o Bespoke, no auditório do Ibirapuera, focado em conexões entre líderes. O Beyond, em Pacubra, terá 12 palcos abordando temas como IA, futuro do trabalho, tecnologias disruptivas e fintech.

Outros espaços incluem o Belong, na Oca, com arte e cultura, o Beginning, no Museu Afro, discutindo valores humanos, e o Believe, no Planetário do Ibirapuera, refletindo sobre ética e filosofia. Além disso, o Beauty, na Serraria, tratará de bem-estar, e o Beehive, na Marquise, conectará startups e investidores.

Também haverá espaços como Between, voltado à gastronomia e foodtech, Beats, dedicado à programação musical, e Beside, com experiências imersivas.

Além da intensa programação dentro do Parque Ibirapuera, o SP2B pretende ativar outros pontos da cidade, com roteiros gastronômicos, projeções mapeadas, ações em comunidades e envolvimento de universidades e centros de pesquisa.

Evento especial em agosto de 2025

Como parte da contagem regressiva para a estreia do SP2B, um evento especial será realizado em agosto de 2025, no Auditório do Parque Ibirapuera.

A programação incluirá uma palestra com uma personalidade global e um show musical, cujos detalhes ainda serão divulgados. A prévia funcionará como uma amostra do que o evento completo trará em 2026, oferecendo ao público uma experiência imersiva nos temas centrais do SP2B.

Segundo Lazarini, a iniciativa ocorre em um momento de intensos debates sobre o impacto das big techs, inteligência artificial e regulação da tecnologia. "O SP2B não é sobre o hype tecnológico – queremos promover uma visão de inovação centrada no humano, onde as tecnologias são vistas como ferramentas que facilitam e aceleram o progresso da sociedade e contribuem para a construção de um futuro mais harmônico e sustentável", afirmou.

São Paulo para o mundo

Inspirado em festivais como o SXSW (Austin, Texas) e Slush (Helsinki, Finlândia), o SP2B tem como objetivo inserir São Paulo entre os principais eventos internacionais de inovação e cultura.

"São Paulo tem um evento acontecendo a cada 6 minutos. São inúmeros os projetos esportivos, culturais e de negócios que acontecem a cada ano, mas que não projetam necessariamente a cidade para fora. O SP2B vem preencher essa lacuna”, pontuou Lazarini.

A escolha de um nome em inglês e o uso da língua para denominar espaços, palcos e temáticas visa reforçar o caráter global do projeto. Segundo o executivo, grandes metrópoles globais como Nova York, Londres e Tóquio já entenderam que o futuro das grandes cidades vai além dos negócios e se tornaram centros culturais, criativos e tecnológicos.

"São Paulo precisa ser vista para além do mercado financeiro. Ela já tem uma cena cultural vibrante, uma das melhores gastronomias do mundo e um ecossistema de inovação pulsante. O SP2B quer projetar essa identidade para o mundo”, concluiu.

Leia mais sobre SXSW 2025: