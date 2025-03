SP House recebe 50% mais visitantes no SXSW 2025 em comparação a 2024

AUSTIN, TEXAS - A SP House foi o ponto de encontro dos brasileiros no South by Southwest (SXSW) e atraiu mais de 15 mil visitantes de 55 países ao longo de quatro dias de programação em Austin, nos Estados Unidos.

A iniciativa do Governo de São Paulo ampliou sua presença no evento, oferecendo 32 horas de conteúdo, apresentações musicais e uma área de negócios inédita para networking e parcerias estratégicas. O número de visitantes superou os 10 mil registrados em 2024.

A SP House, iniciativa do Governo de São Paulo, foi organizada pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas em parceria com a InvestSP e a Prefeitura de São Paulo. O espaço reuniu secretarias como Desenvolvimento Econômico e Comunicação, além de empresas públicas como Sabesp e Prodesp. O evento contou ainda com o patrocínio de Ambev, Fundação Itaú, Itaú e Toyota.

Marilia Marton, a secretária de Cultura, Economia e Indústrias Criativas de São Paulo, destacou que a participação da SP House reforça o papel do estado como um dos principais polos globais de criatividade e tecnologia. “Tivemos recorde de visitantes, ampliação do espaço e uma programação que abriu portas para oportunidades de negócios, colaborações internacionais e fortalecimento da economia criativa. Estar aqui é mostrar ao mundo que São Paulo é um lugar onde ideias inovadoras se transformam em realidade e impactam a sociedade”, diz ela, afirmando ainda que a iniciativa é fruto de um investimento de R$ 12 milhões.

Com um espaço ampliado de 1.200 m², a SP House reuniu palestrantes e especialistas em temas como inteligência artificial, economia criativa, tecnologia social e cidades inteligentes. A agenda incluiu keynotes internacionais, painéis sobre o impacto da publicidade, futuro do trabalho e descarbonização. A futurista Amy Webb participou da programação e acompanhou a transmissão do “Emerging Tech Trend Report” diretamente da casa.

A programação contou com o painel "Clipe da Quebrada", que apresentou um projeto de fomento ao audiovisual periférico, contratando diretores de pequenas produtoras para criar videoclipes de artistas das Fábricas de Cultura. O painel teve a participação de KondZilla, um dos maiores nomes do audiovisual brasileiro. O movimento SP por Todas, criado para dar visibilidade à rede de apoio do estado, também esteve presente com ativações e conteúdos voltados para a diversidade e inclusão.

No dia 10 de março, a SP House sediou o Business Talk “São Paulo: The Rising Star of Global Investments”, conduzido pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima. O painel abordou como o estado tem se consolidado como um dos principais hubs globais de investimentos.

“A SP House foi um sucesso e certamente vai gerar muitos frutos para o desenvolvimento econômico de São Paulo. Fizemos reuniões estratégicas com empresários e apresentamos nosso potencial para atração de investimentos”, afirmou Lima.

A curadoria musical teve a parceria da Billboard Brasil e encerrou a programação diária com shows e DJs. Entre os destaques da SP House, esteve a palestra “How to boost your profile and become a creator at SXSW” com Luiz Gustavo Ribeiro, do LinkedIn.

SXSW em SP?

Durante o evento, foi anunciada a primeira edição do SP2B, que ocorrerá no Parque Ibirapuera de 9 a 16 de agosto de 2026. O evento, inspirado no SXSW, deve atrair mais de 500 mil visitantes, incluindo investidores, startups, acadêmicos e criadores de conteúdo.

O idealizador do evento, Rafael Lazarini, CEO da Da20 e fundador do Rio2C, destacou que a iniciativa pretende consolidar São Paulo como um centro financeiro, de negócios e criatividade.

“O evento não é apenas sobre tecnologia, inovação ou negócios. Ele é muito sobre as cidades e a discussão de visões e soluções para um futuro sustentável desses espaços em um mundo essencialmente urbano”, afirma Lazarini.

A escolha do SXSW para a apresentação reforça a conexão de São Paulo com os principais circuitos globais de inovação, cultura e tecnologia.

Artes e ativações

A fachada da SP House contou com uma obra assinada por Carolina "Afolego", grafiteira de Mauá, que se dedica à arte urbana desde 2013. No último dia, o espaço recebeu a instalação “We are that and much more”, com retratos dos visitantes projetados na fachada.

O evento também incluiu a Art Station, com os artistas Tico Canato e Afolego, além do Open Air Studio, que recebeu entrevistas com autoridades e influenciadores. O Museu do Café marcou presença com degustações de café paulista, e a experiência imersiva Sampa Sky transportou os participantes para paisagens icônicas de São Paulo.

Hub de oportunidades

A SP House também foi palco para a missão do programa Creative SP, da Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas e InvestSP. Dez empresas foram selecionadas para apresentar seus projetos e atrair investidores internacionais: Acelera-ai, Brunch, Creators Platform, Lampada.ag, Let’s Gig, Mavo Content, Movieart, Skyfix, Stratostorm e Submarino Fantástico.

As sessões de pitch conectaram as empresas a novos parceiros e reforçaram São Paulo como um hub global de economia criativa e inovação.

