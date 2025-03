SXSW 2025: SP House recebe mais de 4 mil visitantes em sua abertura, em Austin

AUSTIN, TEXAS - A SP House, iniciativa do Governo de São Paulo no South by Southwest (SXSW), recebeu mais de 4 mil visitantes no primeiro dia do evento, entre estrangeiros e brasileiros, que representam a segunda maior delegação do festival após os Estados Unidos.

O espaço de 1.200m², que funciona até o dia 11, é organizado pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, InvestSP e Prefeitura de São Paulo.

A programação incluiu a transmissão da palestra da futurista Amy Webb, debates sobre diversidade e comunicação e apresentações musicais de Simoninha e Jairzinho.

O evento também marcou o Dia Internacional da Mulher com o Movimento SP por Todas, iniciativa do governo estadual, cujo objetivo foi ampliar a rede de apoio às mulheres do Estado.

Na Culture Session, o especialista Ronaldo Lemos abordou o potencial do Brasil no desenvolvimento de código aberto para inteligência artificial. O debate ressaltou a necessidade de investimentos, políticas públicas e uma visão estratégica para fortalecer o ecossistema de IA no país e torná-lo mais competitivo globalmente.

As apresentações musicais tiveram abertura com show da cantora Flor, filha de Seu Jorge, seguidas por Simoninha e Jairzinho.

A programação segue até 11 de março, com atividades sobre inovação e economia criativa. Os visitantes podem conhecer o Open Studio, que inclui um espaço de gravação para videocasts e área para reuniões, além da Art Station, com participação dos artistas Tico Canato e Carolina "Afolego", autora da arte da fachada da casa.

O espaço também conta com o Museu do Café, que oferece degustação do café paulista. O Sampa Sky, experiência de realidade mista, transporta os participantes de Austin para paisagens icônicas de São Paulo. A iniciativa tem apoio de Ambev, Fundação Itaú, Itaú, Toyota, Sabesp e Prodesp. A programação completa está aqui.

