SXSW 2025: Gerando Falcões aproveita espaço entre empresas e marcas para pautar transformação social

Depois de reunir um dos maiores públicos da SP House no ano passado durante o Favela Day, a Gerando Falcões, ecossistema social que atua nas favelas e periferias do Brasil, volta ao South by Southwest (SXSW) para uma participação ainda maior no festival, que acontece em Austin (EUA) entre os dias 07 e 15 de março.

A ONG será responsável por parte da programação da SP House, iniciativa do Governo de São Paulo que funciona como hub para a conexão entre brasileiros e pessoas do mundo todo interessadas em gerar insights e negócios sobre temas como economia criativa, tecnologia e audiovisual.

Considerado um dos maiores eventos de inovação e criatividade do mundo, o SXSW recebe anualmente uma grande delegação brasileira interessada nos mais diversos assuntos e bussiness. Na edição deste ano, a EXAME estará na cobertura ao vivo direto do festival.

Talentos da periferia e aliados

Durante os dias 09, 10 e 11 de março, das 11h às 12h, a ONG comandará o Favela Valley by Gerando Falcões, reunindo talentos das periferias e pessoas aliadas à transformação social. Com curadoria da diretora de tecnologias sociais, Nina Rentel, e do CMO, Sérgio Rocha, ambos da Gerando Falcões, o Favela Valley terá painéis globais e uma masterclass.

“Para este ano, além dos talentos das favelas e periferias, trouxemos também pessoas relevantes no cenário do impacto social e cases que possibilitarão à plateia ter uma visão global da transformação social e sobre como é possível tirar a inovação do papel em territórios marcados pela escassez”, afirma Rocha.

Edu Lyra, CEO e fundador da Gerando Falcões, abre o Favela Valley com um painel sobre o programa ASMARA, uma plataforma de autonomia financeira e empoderamento de mulheres baseado na venda direta de roupas e acessórios oriundos de doações de pessoas físicas e empresas privadas. Lançado em 2023, o programa já impactou 4,4 mil mulheres e gerou R$ 3,5 milhões de faturamento.

Outros painéis ainda trazem Kdu dos Anjos, artista e empreendedor de periferia e diretor do documentário “Folia dos Anjos”, e Michelle Schneider, professora convidada na SingularityU Brazil e autora do livro “O Profissional do Futuro”.

SP House

Organizada pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, InvestSP (agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico) e Prefeitura de São Paulo, a SP House será um hub para oportunidades de negócios e investimentos internacionais.

O Governo SP levará uma comitiva com 10 empresas brasileiras para o SXSW, a fim de incentivar a troca de conhecimentos e atrair investimento estrangeiro. O espaço contará ainda com a presença de diversas secretarias e empresas do Governo do Estado, como as de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Abastecimento, além de companhias como Sabesp e Prodesp.

A iniciativa recebe o apoio de grandes patrocinadores, como Ambev, Fundação Itaú, Itaú, Toyota, Sabesp e Prodesp.

De acordo com a IvestSP, a expectativa é ampliar o número de visitantes, superando as 10,5 mil pessoas, de 52 nacionalidades, que passaram pelo espaço em 2024. Para esta edição, Konrad Dantas, criador e fundador da KondZilla, foi escolhido como embaixador musical.

Programação Gerando Falcões na SP House

09/03 (11h - 12h)

Tema: ASMARA: a nova tecnologia social das favelas

Palestrante: Edu Lyra, empreendedor social, CEO e fundador da ONG Gerando Falcões

10/03 (11h - 12h)

Tema: Hackeando a pobreza: tecnologia, impacto e transformação social

Participantes:

Ashley Winning, vice-presidente de pesquisa e avaliação - percursos de mobilidade econômica

Luis Fernando Sanabria, gerente geral na Fundación Paraguaia

Kdu dos Anjos, artista e empreendedor de periferia, vencedor do prêmio Casa do Ano pelo ArchDaily e diretor do documentário “Folia dos Anjos”

11/03 (11h - 12h)

Tema: O futuro do trabalho na quebrada: tecnologia, inclusão e revolução de oportunidades

Participantes: