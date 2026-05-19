Copa do Mundo: Keeta lança campanha com 'Feiticeiro do Hexa'

A Keeta lançou uma nova campanha publicitária para ampliar sua presença entre consumidores paulistas durante o período de grandes competições de futebol. A ação é estrelada por Iurii Torskii, o “Feiticeiro do Hexa”, russo que viralizou nas redes sociais brasileiras em 2018, e tem narração de Rômulo Mendonça.

A campanha integra uma estratégia mais ampla da empresa, que inclui patrocínio às transmissões esportivas do SBT na Grande São Paulo, participação de Galvão Bueno no time de influenciadores da marca e promoções diárias no aplicativo com descontos de até 50%.

Segundo Rodrigo Farah, diretor de marketing da Keeta, o objetivo é conectar entretenimento e conveniência em um período de alta atenção do público. “De quatro em quatro anos, o Brasil para. E junto com isso surge uma janela de atenção coletiva importante para as marcas. A Keeta estruturou uma série de ações para estar presente nesse momento, unindo entretenimento, benefícios e experiência de consumo”, afirma.

Nas peças publicitárias, Iurii Torskii aparece em situações ligadas ao cotidiano do delivery, abordando temas como atrasos nas entregas e dificuldade de encontrar cupons de desconto. A campanha utiliza humor para destacar os diferenciais da plataforma, como entregas em aproximadamente 28 minutos para pedidos em raio de até 3 quilômetros e cupons gratuitos diários com até 50% de desconto.

A comunicação será veiculada em TV, mídia digital, redes sociais, out of home e ativações pela cidade. A campanha também contará com mais de 90 influenciadores.

Além da campanha principal, a Keeta ampliará sua presença nas transmissões esportivas do SBT na Grande São Paulo, com ações especiais durante a programação ligada ao futebol.

A empresa também anunciou a entrada de Galvão Bueno em seu grupo de influenciadores e reforçou o esporte como um dos pilares estratégicos da comunicação da marca.

As iniciativas fazem parte da estratégia da companhia de associar a plataforma aos momentos em que o público se reúne em casa para acompanhar partidas de futebol.

Dentro do aplicativo, a Keeta também lançou um álbum de figurinhas temático inspirado em seleções que disputam grandes torneios internacionais. Os usuários poderão colecionar figurinhas por meio de check-ins diários e pedidos realizados no app.

Durante jogos de determinadas seleções, como o Brasil, algumas figurinhas terão maior probabilidade de aparecer. Ao completar etapas do álbum, os consumidores desbloqueiam recompensas como cupons, benefícios no aplicativo e prêmios especiais.

Segundo a empresa, a iniciativa busca tornar a experiência no aplicativo mais interativa ao longo da campanha.