Michelle Obama alerta para a toxicidade das redes sociais em painel no SXSW 2025

Michelle Obama fez sua primeira aparição pública nesta quinta-feira, 13, desde a posse de Donald Trump em janeiro. A ex-primeira dama dos Estados Unidos palestrou no palco principal do Austin Convention Center, ao lado do seu irmão, Craig Robinson, em um painel que também foi a gravação ao vivo de seu novo podcast, "IMO", e marcou o último dia de palestras do SXSW em Austin, Texas.

Desde que o ano novo começou, Obama, 61, tem se mantido discreta do público. Na verdade, sua última aparição pública foi em dezembro de 2024 no "The Jennifer Hudson Show". Ela faltou ao funeral do ex-presidente Jimmy Carter em 9 de janeiro e também se recusou a assistir Trump, 78, ser empossado em 20 de janeiro. O marido de Michelle, Barack Obama, compareceu sozinho aos dois eventos.

Enquanto os fãs continuavam a se perguntar sobre o paradeiro de Michelle, surgiram rumores de que ela e Barack, 63, estavam tendo problemas conjugais, e o motivo seria um suposto envolvimento do ex-presidente com a atriz Jennifer Aniston — que já desmentiu o caso ao vivo, durante uma entrevista.

Embora não tenha feito nenhuma menção direta às "fofocas online", a toxidade das redes sociais foi um dos temas abordados por Michelle na conversa com o irmão, que teve mediação da Dra. Laurie Santos, professora de psicologia e apresentadora do The Happiness Lab. O debate girou em torno de temas como saúde mental e a transferência de emoções online, além dos desafios da vida em um mundo particularmente complexo e angustiante. Eles abordaram, ainda, como os sentimentos de solidão, desesperança e a pressão para alcançar a felicidade estão mais presentes em um mundo cheio de incertezas e pautado pelas redes sociais.

O interesse pela palestra de Michelle era evidente: uma longa fila já se formava do lado de fora do centro de convenções às 10h35 (horário central), mesmo com a participação de Obama programada apenas para às 13h.

Michelle Obama speaks @sxsw around 1 p.m. It’s 11:05 and the line is already overflowing out of the side room. pic.twitter.com/QepjMa820I — Caleb Yum (@YumCaleb) March 13, 2025

Quando começou, o painel reunia cerca de 2.500 pessoas. No bate-papo, Michelle destacou o lançamento do novo projeto de áudio. "Este é nosso primeiro show ao vivo".

Obama também falou sobre o último ano, que ela chamou de "difícil", depois que os irmãos perderam a mãe. "Isso meio que nos coloca em posições em que somos os sábios nas famílias", contou.

Em uma programação com poucos painéis focados em diversidade e inclusão, Michelle destacou o assunto. "Nosso objetivo é compartilhar um pouco do que aprendemos. Estamos lidando com muitas incertezas. Me preocupo com as pessoas que estão sem emprego. Me preocupo com o que pensamos sobre diversidade e inclusão... quem queremos ser como país é o que me tira o sono", disse.

“Com o pequeno poder que cada um de nós tem, se todos fizermos algo, isso será muito mais forte do que certos líderes podem fazer”, disse Michelle. “Penso no que meus pais fizeram. Eles não foram para a faculdade e tinham trabalhos simples, mas criaram os filhos com humanidade e generosidade. Se todos tiverem a coragem de criar os filhos com alguma verdade e honestidade, imagine o efeito que isso vai ter sobre o país. Essa é a beleza dos pequenos poderes. Entrar em desespero não é a resposta. Use o seu poder pessoal”, disse.

Redes sociais x resiliência

Desde que deixou o posto de primeira-dama, Michelle alcançou diversos sucessos, incluindo um best-seller com o livro Becoming, além da fundação da produtora Higher Ground e a co-fundação da PLEZi Nutrition.

IMO, abreviação de "in my opinion" (“na minha opinião” em tradução livre), é um podcast semanal que estreou na quarta-feira, 11. No podcast, os irmãos pretendem responder perguntas dos ouvintes sobre questões que afetam toda a sociedade em tempos de grandes incertezas.

Michelle mencionou seu marido, compartilhando como eles superaram as negatividades durante dois mandatos na Casa Branca. "Você não pode viver através das redes sociais", disse a ex-primeira-dama. "Acho que nunca olhamos para a seção de comentários. Eu imploraria aos jovens, não deixem que essa energia negativa entre no seu espaço."

Ela acrescentou que os boatos frequentemente se espalham online, distorcendo nossa percepção da realidade.

Pincelada política

Embora o podcast não tenha a intenção de ser político, houve muitas referências a eventos atuais, com Michelle chamando os trabalhadores federais e do setor público de "a alma da nação". "Ainda vivemos em um mundo onde a ciência importa", declarou Michelle, recebendo aplausos e gritos do público.

Ao comentar o estado das lideranças no país, Michelle disse ainda que “qualquer líder pode liderar com raiva”. “Esse é o jeito mais fácil. Mas liderança mesmo é saber que, se você tem poder, se você é ouvido por todos nas mídias sociais, você também tem a responsabilidade de não espalhar o ódio.”

Além das pinceladas políticas, o comportamento das novas gerações também é um tema constante no podcast, disse Michelle. “Nós nunca fomos tão infelizes quanto os jovens são hoje. Eles têm uma expectativa tão grande de felicidade, algo impossível de realizar, e talvez seja culpa dos pais. No passado, a vida era tão mais simples, a gente escolhia presentes de Natal em um catálogo da Sears, e os pais ficavam felizes se tínhamos boas notas. Mas os jovens de hoje têm que entrar em quatro faculdades, ter os carros mais caros e ficar famosos nas redes sociais. É demais.”

Ao final do evento, ela comentou sobre os bilionários, afirmando: "Conheço vários deles, e nenhum parece feliz. Se sua única preocupação é o dinheiro, você vai sentir um grande vazio no final do dia e não saberá o que significa ser humano. O que realmente importa é como tratamos uns aos outros e ter um propósito genuíno na vida. Isso é o que traz felicidade e esperança", concluiu.

Leia mais sobre SXSW 2025: