CEO perdeu o medo de postar e agora tem 18 mil seguidores no LinkedIn: 'Quem não usa fica para trás'

A evolução da liderança corporativa está intimamente ligada às estratégias de marketing digital.

Irina Novoselsky, CEO da Hootsuite, vivenciou essa transformação ao sair do papel de consumidora passiva de conteúdo para se tornar uma criadora ativa.

Descubra como você pode revolucionar campanhas de marketing. Inscreva-se aqui e assista aulas com certificado sobre o tema.

Sua jornada destaca um movimento essencial para o branding corporativo: a humanização das lideranças e a conexão direta com o público. As informações foram retiradas de um relato publicado pela própria executiva no Business Insider.

CEOs e a necessidade de presença digital

Desde que assumiu o comando da Hootsuite, em 2023, Novoselsky percebeu que a imagem dos CEOs precisava estar mais próxima dos consumidores. Em um mercado onde os clientes valorizam autenticidade, é fundamental que os líderes empresariais ocupem espaço nas redes sociais.

Estudos apontam que os consumidores são mais propensos a comprar de empresas cujos CEOs têm uma presença digital forte. “Não temos o luxo de decidir se queremos postar ou não. Se você ainda não está fazendo isso, está atrasado”, afirmou Novoselsky.

Superando a resistência ao marketing digital

A resistência de executivos ao marketing digital muitas vezes surge do receio de expor opiniões pessoais e vulnerabilidades. No entanto, os consumidores buscam autenticidade e líderes que compartilham experiências reais geram maior engajamento.

Descubra as tendências que transformarão o marketing em 2025. Inscreva-se no Pré-MBA em Marketing da Saint Paul e EXAME. Garanta sua vaga por R$ 37.

Novoselsky sentiu esse medo ao começar a postar, mas a resposta do público mostrou que a transparência era um diferencial. Ela passou a criar vídeos para o LinkedIn, sua plataforma de escolha, e investiu tempo interagindo com o público. Como resultado, conquistou milhares de seguidores e ampliou o alcance de sua marca.

A transição de Novoselsky para uma liderança mais acessível e conectada também refletiu na percepção da marca Hootsuite. Em um mercado saturado de conteúdo publicitário, os consumidores buscam autenticidade e histórias reais. Líderes que se posicionam e interagem diretamente geram credibilidade e diferenciam suas marcas.

Esse fenômeno reforça o marketing de influência dentro das próprias organizações, tornando os executivos protagonistas de suas estratégias digitais. No atual cenário do marketing, CEOs e líderes empresariais não podem mais se esconder atrás de logotipos e campanhas tradicionais.

Seja referência em criação de conteúdo: esse treinamento da Saint Paul + EXAME revela como ser um profissional de marketing de sucesso; inscreva-se aqui

Capacite-se em marketing

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Marketing: Branding e Performance.

Esse é um treinamento virtual e com certificado, apresentado por Leonardo Cirino, CMO da EXAME e Saint Paul, que revela o caminho para conquistar uma posição de liderança nas áreas de Marketing. Durante as aulas, os alunos irão aprender como:

Transformar desafios complexos em oportunidades de crescimento;

Liderar estratégias de branding e performance;

Impulsionar as vendas dentro da empresa.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo com Cirino), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

Para garantir uma vaga, clique aqui.