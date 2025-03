SXSW 2025: Conheça o Pete’s, o bar que virou ponto de encontro dos brasileiros em Austin

AUSTIN, TEXAS - Quando o South by Southwest (SXSW) toma conta de Austin, no Texas, milhares de pessoas de todo o mundo desembarcam na cidade para celebrar música, tecnologia e cultura. Entre os visitantes, os brasileiros formam a maior delegação internacional e, há alguns anos, um lugar se tornou quase uma embaixada informal do país durante o festival: o Pete’s Dueling Piano Bar.

Localizado no coração da 6th Street — uma das áreas mais vibrantes de Austin, recheada de bares com música alta e atendentes tentando 'pescar' quem caminha pelas ruas com as mais variadas abordagens —, o Pete’s tem mais de 30 anos de história e, por isso, é considerado um dos locais mais emblemáticos da cidade, atraindo tanto turistas quanto moradores. Dizem que até o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton subiu ao palco certa vez para cantar Livin’ on a Prayer, de Bon Jovi, levando a multidão ao delírio.

O bar tem como diferencial suas apresentações interativas de duelos de piano. O conceito gira em torno de dois pianos no palco, onde talentosos músicos se revezam em performances ao vivo. Ao que parece, um deles até arrisca aulas de português para cantar músicas brasileiras. Eles tocam de tudo, desde clássicos do rock até hits pop de artistas como Lady Gaga e Madonna, passando por pedidos da plateia. E é aí que os brasileiros entram em cena.

Nos dias de SXSW, o Pete’s se transforma em um pedaço do Brasil em solo americano. Conterrâneos de todos os cantos, inclusive executivos de grandes empresas, marqueteiros, jornalistas e artistas — este ano até o músico Simoninha estava lá — se reúnem no bar após os painéis da conferência. Trata-se de um ponto de encontro quase obrigatório para quem está em Austin durante o festival e deseja celebrar, expandir o networking e, por que não, fechar negócios (eu mesma passei boa parte da noite curtindo a música e trocando informações com uma fonte).

O espaço é projetado para garantir que todos se sintam parte da festa. Desde mesas reservadas até áreas de arquibancada e espaço em pé perto do bar, há opções para todos os gostos. Por lá, não é raro ouvir versões animadas de 'Evidências', 'Trem das Onze' ou 'Cheia de Manias' ecoando pelo bar, enquanto a plateia canta em uníssono, muitas vezes emocionando até os frequentadores locais.

Pete’s Dueling Piano Bar (Reprodução/Instagram)

O espaço, que já é famoso por sua atmosfera descontraída e divertida, ganha um toque especial com a energia contagiante dos brasileiros, o que combina perfeitamente com o espírito criativo e 'weird' (estranho) de Austin, tornando-o uma extensão natural da experiência cultural que a cidade e o festival proporcionam.

Para muitos frequentadores assíduos do SXSW, o Pete’s se tornou uma tradição, um lugar onde é possível encontrar velhos amigos, fazer novos contatos e, acima de tudo, sentir um pouco de casa longe de casa, visto que o evento costuma durar às vezes mais de uma semana. Além da música, o local também é conhecido por sua carta de drinks variada e pelo clima acolhedor. Mesmo quem não é fã de piano acaba se rendendo ao espírito colaborativo do lugar, onde todos são convidados a participar, seja cantando, dançando ou apenas aproveitando o momento.

Para quem planeja visitar o Pete’s durante o SXSW, a dica é reservar uma mesa com antecedência e chegar cedo para evitar as enormes filas que se formam na porta. Há! E também é bom preparar o bolso: este ano, somente a entrada na casa custava US$ 30 (cerca de R$ 172 na cotação atual). Apesar do preço elevado, vale a experiência.

