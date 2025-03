SXSW 2025: experiências imersivas dominam as ativações de marcas em Austin

AUSTIN, TEXAS - O South by Southwest (SXSW) 2025 chega a Austin, Texas (EUA), trazendo uma variedade de ativações de marcas que prometem transportar os visitantes para experiências memoráveis (e, algumas, somente instagramáveis).

De naves espaciais e tecnologias futuristas a experiências gastronômicas e casas temáticas internacionais, o festival reafirma seu posto como um dos principais eventos de inovação, cultura e entretenimento do mundo.

Além das ações das patrocinadoras, há uma série de outras marcas presentes nas proximidades do Downtown, onde acontece o evento. Confira abaixo as principais ativações desta edição, que acontece de 7 a 15 de março, cada uma com datas específicas de realização.

Rivian (7 a 15 de março)

A patrocinadora master do SXSW 2025 marca presença por nove dias consecutivos (7 a 15 de março) com uma série de experiências.

O destaque é a "Electric Roadhouse", descrita como uma "neon wonderland", que apresentará os veículos elétricos da marca e oferecerá uma programação exclusiva de palestras e shows.

Os visitantes também poderão fazer test drives, recarregar seus celulares nas "Recharge Lounges" e vivenciar uma imersão sonora em parceria com a Dolby Atmos.

Alien: Earth experience (7 a 8 de março)

Nos dias 7 e 8 de março, Noah Hawley, criador da série Fargo, apresenta sua nova produção "Alien: Earth" por meio de uma experiência imersiva na 318 East 5th St.

Os participantes serão enviados em uma "missão exploratória pelos destroços da nave espacial, onde terão a chance de conhecer de perto espécimes alienígenas". A entrada é prioritária para portadores de credenciais, mas também está aberta ao público geral.

Prime Video (7 e 8 de março)

Presente nos dias 7 e 8 de março, a Prime Video celebra o filme de abertura "Another Simple Favor" e outras produções protagonizadas por mulheres. A ativação promete uma experiência "relaxante", com drinks e cafés inspirados nos filmes, oficinas de pulseiras da amizade e experiências imersivas.

Whataburger Museum of Art (8 e 9 de março)

A rede de fast food texana transforma seu museu virtual em uma galeria de arte real nos dias 8 e 9 de março. O espaço exibirá mais de 200 obras de fãs e clientes, além de oferecer, é claro, hambúrgueres para os visitantes.

NASA House: CreateSpace (8 e 9 de março)

Nos dias 8 e 9 de março, a NASA transformará a Biblioteca Central de Austin em uma experiência imersiva chamada CreateSpace. Abrangendo vários andares, o espaço combinará criação prática, exposições interativas e experiências sensoriais relacionadas à exploração espacial.

Os visitantes poderão explorar a ciência espacial por meio de diferentes perspectivas, seja por meio da arte, música, tecnologia ou imaginação.

Czech House (10 e 11 de março )

A casa tcheca estará presente nos dias 10 e 11 de março no Stay Put (73 Rainey Street), apresentando o melhor da inovação, negócios e cultura do país. Os destaques incluem um Evento de Pitch com startups tchecas, networking empresarial e apresentações musicais de badfocus (10/3) e Aiko (11/3), além de uma apresentação especial do Vice-Chefe de Missão da Embaixada Tcheca.

Criterion Mobile Closet (7 a 10 de março)

De 7 a 10 de março, os fãs de cinema poderão explorar a coleção da Criterion Collection e gravar seus próprios vídeos, similar à famosa série online "Criterion Closet Picks". O Criterion Mobile Closet estará estacionado em frente ao Paramount Theatre (West 8th St. e Congress Avenue). A organização recomenda chegar cedo, pois a ativação promete ser bastante popular.

Paramount+'s The Lodge (7 a 10 de março)

O streaming Paramount+ retorna ao festival de 7 a 10 de março com sua tradicional ativação "The Lodge". Este ano, a experiência imersiva será dedicada aos fãs de séries como "Yellowjackets" e "1923", além do filme "Gladiador II".

SP House (8 a 11 de março)

A casa brasileira estará presente de 8 a 11 de março em sua segunda edição, com o tema "glocal connections". Com curadoria da OCLB, a SP House trará uma programação extensa de eventos, transmissões ao vivo e palestras com convidados renomados, incluindo alguns dos speakers dos palcos principais do SXSW.

Australian House (9 a 11 de março)

De 9 a 11 de março, a Australia House oferecerá uma experiência australiana completa, com apresentações de tecnologia, painéis, palestrantes e exibições interativas de especialistas australianos nos setores de cinema, música e inovação. A ativação incluirá múltiplas oportunidades para participar de discussões, showcases e recepções noturnas.

Museum Of The Future (7 a 11 de março)

O projeto da Dubai Future Foundation fará sua estreia no SXSW de 7 a 11 de março, na 3rd St. e Congress Avenue. A experiência imersiva apresentará exposições interativas de IA, palestras curadas e as barras de chocolate da Fix Dessert Chocolatier, sensação do TikTok. Portadores de credenciais terão entrada prioritária, mas o espaço estará aberto ao público geral.

German Haus (8 a 12 de março)

A casa alemã estará presente de 8 a 12 de março como o principal local da apresentação conjunta alemã no festival. O espaço oferecerá eventos de networking curados, mesas redondas, apresentações e performances musicais, criando um ambiente para intercâmbio profissional, networking internacional e descoberta de novas parcerias criativas.

JBL (10 a 13 de março )

Parceira oficial de áudio do evento, a JBL estará presente de 10 a 13 de março com uma loja pop-up onde o público poderá conhecer lançamentos, assistir a shows e entrevistas ao vivo, ganhar brindes exclusivos e interagir com artistas. Em parceria com a Rolling Stone, a marca apresentará o showcase "Future of Music" com nomes em ascensão na música, além do palco "Campus" na Universidade do Texas.

IBM (9 a 13 de março)

De 9 a 13 de março, a IBM mostrará como sua tecnologia watsonx está transformando experiências alimentadas por IA em eventos esportivos e indústrias globais. Os visitantes poderão fazer networking com executivos da empresa, entusiastas e curiosos por IA durante happy hours diários, além de testar suas habilidades com tênis de mesa e pebolim alimentados por inteligência artificial.

NYC Pop Up Grocer (7 de março a 6 de abril)

A mercearia especializada com sede em Nova York estará presente de 7 de março a 6 de abril (31 dias), sendo a ativação mais longa relacionada ao festival. Localizada na 513 East 6th St., o espaço oferecerá mais de 400 produtos de mais de 100 marcas, abrangendo categorias como alimentos, bebidas, artigos para casa, cuidados com o corpo e muito mais.

Dell (7 a 13 de março)

A Dell marca presença no SXSW com a “Dell Experience”, um espaço que une tecnologia e entretenimento, com foco em inovações em inteligência artificial. Localizado na 301 E 6th St, o ambiente oferece ao público a chance de experimentar os mais novos produtos da marca e interagir com ativações de IA. Entre as atrações, um artista criará uma obra digital e um produtor musical desenvolverá batidas com o auxílio dos PCs equipados com IA da Dell.

Netflix (7 a 9 de março)

A Netflix celebra os cinco anos e a 8ª temporada de Love Is Blind (Casamento às Cegas) com uma série de ativações entre 7 e 9 de março no Lucille Bar, na Rainey Street.

A programação inclui espaços para fotos e distribuição gratuita de café com cremes temáticos do reality. No domingo, 9, haverá uma exibição especial da reunião da temporada, seguida por um bate-papo com o elenco mediado pelo Vulture.

Os fãs também poderão visitar uma taça dourada gigante de 4,5 metros na esquina da 2nd com a Trinity, aproveitar um café grátis e passear pela cidade em pedicabs personalizados.

YouTube (7 a 13 de março)

Ao longo do festival, o YouTube marcará presença no South by Southwest com a ativação “Destination YouTube”. Localizado no terceiro andar do Austin Convention Center, o espaço será aberto ao público e trará o melhor da cultura de Austin, com creators renomados compartilhando recomendações locais. Os visitantes também poderão produzir seus próprios vídeos no formato Shorts, a aposta da plataforma para vídeos curtos.

Paramount+ (7 a 10 de março)

Pela terceira vez, o Paramount+ trará ao SXSW o Paramount+ The Lodge Experience. Neste ano, a ativação terá inspiração em chalés de esqui e acontecerá no Clive Bar, próximo ao Hotel Fairmont, de 7 a 10 de março. O espaço permitirá que o público mergulhe no universo de produções como Yellowjackets, 1923, Gladiador II e a nova série original Happy Face.

