SXSW 2025: confira a programação completa da SP House durante o festival

AUSTIN - O Governo de São Paulo confirmou participação no South by Southwest (SXSW) 2025, em Austin, nos Estados Unidos, evento em que o público brasileiro representa o segundo maior, atrás apenas dos norte-americanos.

A SP House, como foi batizada, é um espaço de 1.200 m² — maior que na edição anterior — e funcionará de 8 a 11 de março, das 9h às 22h, com painéis e encontros sobre tecnologia, cultura e sustentabilidade, além de programação musical.

Organizada pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, pela InvestSP (agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico) e pela Prefeitura de São Paulo, a iniciativa funcionará como um hub de oportunidades de negócios e investimentos internacionais.

A programação abordará temas como inovação, clima, impacto social, economia criativa, indústria fonográfica, games, audiovisual, realidade estendidas, publicidade e marketing. O espaço contará ainda com uma estética voltada à cultura urbana e grafite, com shows e debates.

“A SP House é uma oportunidade única para estreitar conexões globais e destacar a força de São Paulo como um hub de inovação e criatividade. Estamos empolgados em receber participantes de todo o mundo e mostrar o enorme potencial do nosso estado, não só em termos de negócios, mas também de cultura, sustentabilidade e impacto social”, diz Marília Marton, secretária de Cultura, Economia e Indústria Criativas.

O espaço contará com a presença de diversas secretarias estaduais, incluindo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria de Comunicação, além de empresas do Governo do Estado, como Sabesp e Prodesp.

Além disso, a iniciativa terá o apoio de patrocinadores como Ambev, Fundação Itaú, Itaú, Toyota, Sabesp e Prodesp. Durante o evento, empresas e representantes do governo participarão de apresentações e debates.

"A participação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico no SXSW, por meio da SP House, é uma oportunidade para destacarmos São Paulo como um excelente lugar para investimentos. O objetivo é apresentar algumas áreas, que são grandes alavancas do nosso crescimento e mostrar um Brasil diferente", afirma Jorge Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. "Queremos apresentar 'São Paulo como um país' de possibilidades de negócios e mostrar aos investidores a importância estratégica do estado", complementa.

SP por todas

O SP por todas, movimento promovido pelo Governo de São Paulo para ampliar a visibilidade das políticas públicas para mulheres, também estará presente na programação da SP House.

Pela primeira vez participando do evento, o movimento que completa um ano neste mês terá diversas ativações na casa, com a bandeira símbolo da ação, projeções em leds, vídeos e materiais educativos.

Além disso, o case do SP por todas será apresentado pela secretária de Comunicação do Estado de São Paulo, Lais Vita, durante painel que acontece no dia 8 de março.

Open studio e área business

A casa contará com um estúdio para gravações de videocasts, com equipamento de ponta e disponível para toda comunidade do SXSW. Mediante agendamento a ser feito diretamente no local, o público poderá utilizar o espaço para gravações e transmissões ao vivo em suas redes sociais e/ou demais plataformas.

Além disso, a SP House será um espaço para quem busca ampliar conexões. Disponível para todos que buscam desenvolver parcerias e alcançar oportunidades, a casa contará com uma área business exclusiva para a realização de reuniões e encontros de negócios.

Art station

Com Tico Canato e Carolina "Afolego", a Art Station da SP House vai mostrar o São Paulo que pulsa arte — nos museus, nas galerias, nas casas e nas ruas. Mais uma vez, dará destaque ao grafite da cidade.

Tico e Afolego realizarão um Live painting mural, além de personalização de bucket hats e de diversos outros artigos, à escolha dos visitantes da casa.

Café na SP House

O Museu do Café fará parte da programação da SP House. No espaço, será possível vivenciar um ambiente de cafeteria, criado em parceria com a Casa Brasil Coffees, empresa que promove cafés brasileiros de alta qualidade nos EUA.

A degustação de cafés de diferentes regiões do Brasil permitirá aos visitantes explorar a diversidade de aromas e sabores dessa bebida.

O Museu também apresentará a instalação Flor do Desejo, da artista Raquel Fayad, que traz pilhas de xícaras brancas acompanhadas de ruídos sonoros que simulam o preparo do café.

Programação musical

A SP House contará ainda com uma programação musical diversificada ao longo dos quatro dias de funcionamento. No primeiro dia, Flor, filha de Seu Jorge, abre os shows, com Simoninha e Jairzinho como headliners.

O segundo dia destaca Bruna Black, revelação do The Voice Brasil, e Thiago Pantaleão como atração principal. A programação inclui ainda artistas como Jonathan Ferr, Melly, Bruno & Denner, e o encerramento fica por conta de Clayton & Romário.

Na música eletrônica e latina, a DJ Tamy será residente, com sets de Júnior Passini & Fábio Floriano no segundo dia e o baile funk Cumbia com João Brasil & El Dusty no terceiro dia.

Confira abaixo a programação completa da SP House:

Dia 8 de março

Horário: 9h15 - 9h45

"How to boost your profile and become a creator at SXSW"

Descrição: Luiz Gustavo Ribeiro apresentará insights estratégicos sobre como criar conteúdos de alto impacto na plataforma e exemplos reais de pautas e publicações que o time editorial do LinkedIn cobrirá durante o evento, mostrando como especialistas e marcas podem ampliar seu alcance e engajamento. Os participantes aprenderão as melhores práticas para produzir conteúdos estratégicos e ter suas publicações potencializadas pelo LinkedIn Notícias, saindo da sessão com orientações práticas para transformar presença digital em influência real na maior rede social profissional do mundo.

Participantes: Luiz Gustavo Ribeiro, Community Manager at Linkedin

Horário: 10h - 11h

Amy Webb Launches 2025 Emerging Tech Trend Report

Descrição: Transmissão ao vivo na SP House do lançamento do relatório anual de tendências tecnológicas da futurista Amy Webb na SXSW.

Horário: 11h05 - 11h25

Culture Session: The Future of AI is Open: How Brazil Can Gain from It

Descrição: A palestra explora como o Brasil pode recuperar sua liderança em código aberto na era da IA, aproveitando políticas, investimentos e uma visão estratégica para criar um ecossistema de IA que seja transparente, inclusivo e globalmente competitivo. Ao abraçar a abertura, o país pode impulsionar a inovação, atrair talentos e garantir um papel de destaque no futuro da IA, em vez de simplesmente seguir os desenvolvimentos externos. A oportunidade está aqui, o Brasil irá aproveitá-la?

Participantes: Ronaldo Lemos, advogado e pesquisador brasileiro, Luiz Gustavo Pacete, Editor-chefe da Forbes Tech e Inovação Editor e Lisa Titus, Gerente de Políticas de IA na META

Horário: 11h30 - 12h30

Positive Impact: How Agencies and Creators Can Drive Social Change

Descrição: Um painel com executivas liderando a indústria da comunicação trazendo uma discussão sobre como a publicidade pode trazer impacto real.

Participantes: Lais Vita, Secretária de Comunicação do Estado de São Paulo, Daniela Graicar, Jornalista e Empreendedora em Relações Públicas, Babi Bono, Jornalista, Publicitária, Consultora em Inovação e Design de Futuros, Lisiane Lemos, Secretária Extraordinária de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade no Governo do Rio Grande do Sul.

Moderador(a): Carol Huertas, Jornalista do Meio & Mensagem.

Horário: 13h - 14h

Transmissão keynote: A Conversation with Issa Rae

Horário: 14h30 - 15h30

How technological evolution creates new paradigms in people’s relationship with money presented by Itaú

Descrição: Executivos do Itaú apresentam como o banco está se preparando para lidar com novos paradigmas de segurança financeira na era pós-IA.

Participantes: João Felipe (Itaú), Michel Alcoforado, antropólogo.

Moderador(a): Pâmela Vaiano, Sócia e Diretora de Comunicação Corporativa do Itaú Unibanco.

Horário: 15h35 - 15h55

[BUSINESS TALK] The Next 100 years: How Quantum is Shaping Our Future presented by Itaú

Descrição: A revolução quântica já começou e promete redefinir a forma como interagimos com a tecnologia. Outrora um conceito abstrato em física, a mecânica quântica está agora abrindo caminho para inovações que desafiam os limites da computação tradicional. Empresas e instituições financeiras líderes, como o Itaú, estão na vanguarda dessa transformação, explorando aplicações que otimizam investimentos, aumentam a segurança e preveem cenários econômicos com uma precisão sem precedentes. Vivemos um momento único onde o conhecimento e a inovação andam de mãos dadas para moldar o futuro. O reconhecimento pela ONU de 2025 como o Ano Internacional das Tecnologias e Ciências Quânticas reforça a urgência de compreender e investir neste campo promissor. O futuro é quântico e a preparação para esta mudança não é apenas uma opção, mas uma necessidade para aqueles que desejam liderar a nova era da tecnologia e das finanças.

Participantes: Samuraí Brito, Head de Quantum no Itaú Unibanco.

Horário: 16h - 17h

Masterclass: AI & The Future Economies Presented by Fundação Itaú

Descrição: Na masterclass, Eduardo Saron apresenta como as economias do futuro se moldarão a partir de habilidades essencialmente humanas, apoiadas pelas Inteligências Artificiais e tecnologias e como o sul global pode ser uma referência nessas novas economias levando em conta a interdependência entre pessoas, tecnologias e natureza.

Participantes: Eduardo Saron, Presidente do Itaú.

Horário: 17h05 - 18h

São Paulo House Official Opening Meet Up presented by Secretaria de Cultura & Invest SP

Atrações musicais do dia

• 18h - 18h30: DJ Tamy

• 18h30 - 19h30: Flor (Billboard Descobre)

• 19h30 - 20h: DJ Tamy

• 20h - 21h: Simoninha e Jairzinho (Headliner)

• 21h - 22h: DJ Tamy

Dia 9 de março

Horário: 11h05 - 11h25

Culture Session: Intergenerational Peripheral Creative Economy

Descrição: Economia Criativa Periférica. Uma oportunidade da gente ouvir duas gerações, falando da trincheira e de anos sobre o tema, somado a força dessa galera chegando com o digital.

Participantes: Preto Zezé, secretário Municipal de Cultura de São Paulo e Victor Assis, CEO Podpah

Moderador(a): Guilherme Perri, Co-CEO da Digital Favela

Horário: 11h30 - 12h30

ASMARA: the favela's new social technology Favela Valley by Gerando Falcões

Descrição: Como os negócios sociais podem transformar realidades e gerar impacto em larga escala? Nesta palestra inspiradora, Edu Lyra, CEO e fundador da ONG Gerando Falcões, apresenta o case ASMARA, um negócio social que tem impulsionado a economia das favelas, gerando impacto real e conectando inovação, empreendedorismo e transformação social.

Participantes: Edu Lyra, CEO e Fundador do Gerando Falcões

Moderador(a): Jair Oliveira

Horário: 13h - 14h

Transmissão keynote: Colossal: Technology Company Turning Science Fiction to Science Fact.

Horário: 14h05 - 14h25

São Paulo House presents Clipe da Quebrada

Descrição: O projeto Clipe da Quebrada contrata diretores de pequenas produtoras de vídeo para produzir videoclipes de artistas que gravam e produzem suas músicas nos estúdios das Fábricas de Cultura. Além de proporcionar aos artistas da periferia uma oportunidade de divulgar suas músicas por meio de videoclipes, o projeto também incentiva e cria portfólios para os diretores de vídeo dessas pequenas produtoras.

Participantes: Marília Marton, Secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de SP e KondZilla

Horário: 14h30 - 15h30

The Events Renaissance: Why In Real Life Experiences are the hottest trend for 2025?

Descrição: Na era da economia da atenção, onde dedicamos cada vez mais tempo para telas, as experiências presenciais e "na vida real" (IRL) ganham cada vez mais força. Pesquisas da secretaria de turismo de SP e Fundação Itaú indicam uma crescente importância dos eventos tanto para a nossa sociedade como no mundo dos negócios.

Participantes: Rui Alves, Secretário de Turismo da Cidade de São Paulo, Carla Chiamarelli, Gerente do Observatório da Fundação Itaú, James Wallman, CEO da World Experience Organization, Renata Guaraná, Diretora de Parcerias da Rock World.

Moderador(a): Carol Soares, Designer de Experiência e Fundadora da oclb

Horário: 15h35 - 15h55

[BUSINESS TALK] São Paulo & Smart Cities: Technology and Businesses in the 4.0 Era

Descrição: São Paulo não é só a maior metrópole do hemisfério sul – é um laboratório vivo de inovação urbana e digital. Com a crescente digitalização de serviços, infraestrutura conectada e um ecossistema pulsante de negócios, a cidade e o estado estão redefinindo o que significa ser uma Smart City.

Neste painel vamos mostrar como essas práticas estão impulsionando negócios, melhorando a vida da população e posicionando São Paulo como referência em inovação urbana e governança digital.

Participantes: Johnatan Highlander - Head of Innovation Prodesp, Alessandra Andrade - Presidente São Paulo Negócios.

Moderador(a): Aline Bak

Horário: 16h - 17h

SP2B in conversation with SXSW

Descrição: Como serão os festivais de inovação e criatividade do futuro? Quais os desafios de organizar eventos e ideias em um mundo de rápidas e drásticas transformações? Reunimos neste painel representantes de três festivais surgidos nesta década para compartilharem experiências e informações sobre suas produções e como fazem para engajar as comunidades criativas em torno de grandes eventos.

Participantes: Rafael Lazarini, Fundador e CEO da SP2B e RIO2C, Andrew Watt, Representante do SXSW para Austrália e Nova Zelândia.

Moderador(a): Franklin Costa, Designer de Experiência e Fundador da oclb

Atrações musicais do dia

• 17h: DJ Tamy

• 18h30 - 19h30: Bruna Black (Billboard Descobre)

• 19h30 - 20h: DJ Tamy

• 20h - 21h: Thiago Pantaleão (Headliner)

• 21h - 22h: DJ Junior Passini e DJ Fábio Floriano (Tokyo-Martinelli)

10 de março

Horário: 10h - 11h

City of São Paulo: The Hub of Creative Economy and Audiovisual Production in Brazil

Descrição: São Paulo se destaca como uma potência da economia criativa e do setor audiovisual do Brasil. Ao longo dos anos, a cidade solidificou sua posição como um importante centro criativo, demonstrando uma capacidade crescente de gerar e impulsionar projetos que enriquecem a cultura local e elevam São Paulo internacionalmente. Com um ambiente favorável aos negócios, São Paulo está alinhada com as demandas do mercado global, abrigando empresas inovadoras, infraestrutura de ponta e um cenário cultural diversificado e único. Este painel convida o público a discutir o vasto potencial de São Paulo, explorando oportunidades e soluções para os desafios da produção criativa e do desenvolvimento de negócios.

Participantes: Carol Lafemina, Secretária-Adjunta Municipal de Cultura e Economia Criativa de São Paulo e Lyara Oliveira, Presidente da Spcine

Horário: 11h05 - 11h25

Culture Session: Radical Reimagination: Dare to Envision Better Futures

Descrição: Nossa atenção está presa nas armadilhas da infodemia. Nossa imaginação está presa: como podemos educar para o futuro enquanto a incerteza nos assusta? É hora de libertar nossas almas das distopias e abrir espaço para a Reimaginação Radical. O White Rabbit tem a honra de receber o pensador não óbvio Rohit Bhargava para o lançamento do livro Radical Reimagination. Você não vai querer perder esse encontro vibrante de visões futuras que têm uma coisa em comum: nos libertar da crise da imaginação.

Participantes: Vanessa Mathias, Luciana Bazanella, Rohit Barghava

Horário: 11h30 - 12h30

"Hacking Poverty: Technology, Impact and Social Transformation Favela Valley by Gerando Falcões"

Descrição: Como a inovação e a tecnologia podem ser aliadas no combate à pobreza? De que forma soluções digitais e estratégias disruptivas estão sendo usadas para gerar impacto social e transformar realidades? Reunimos neste painel especialistas e agentes de mudança dos EUA, Paraguai e Brasil que utilizam a tecnologia para romper ciclos de desigualdade e criar novas oportunidades para comunidades em vulnerabilidade.

Participantes: Ashley Winning, Cientista Pesquisadora e VP de Pesquisa & Avaliação na Economic Mobility Pathways (EMPath), Luis Fernando Sanabria, Gerente Geral na Fundação Paraguaia e Kdu dos Anjos, Artista, Empreendedor da Periferia, Vencedor do ArchDaily’s House of The Year e Diretor do Documentário “Folia dos Anjos”.

Moderador(a): Nina Rentel - Diretora de Tecnologias Sociais na Gerando Falcões

Horário: 13h - 14h

Transmissão keynote: Keynote: The Future of Social with Jay Graber, Bluesky CEO

Horário: 14h30 - 15h30

Sprint to Net Zero: Accelerating a Carbon-Free Future presented by Toyota

Descrição: Um time de especialistas discute o estado atual da descarbonização e quais são as soluções para acelerar a retirada de carbono da atmosfera.

Participantes: Rafael Ceconello, Diretor de Assuntos Regulatórios e Governamentais da Toyota, Gabriela Bila, Arquiteta Multimídia e Criadora de Cidades do Futuro no MIT Media Lab, Marcelo Rocha, Empreendedor Social, Ativista Climático e Fundador da Plataforma Ayika, Filipe Guimarães, Chefe de Corporates no Cubo Itaú e Rodrigo Goulart, Secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura de São Paulo

Horário: 15h35 - 15h55

[BUSINESS TALK] São Paulo: The Rising Star of Global Investments

Descrição: Quando iniciativas globais e locais unem esforços, o resultado é um ecossistema de investimentos potente e em expansão. São Paulo já se consolida como um dos mais promissores hubs globais de investimento, impulsionado por inovação, políticas estratégicas e um setor privado dinâmico, atraindo grandes players e impulsionando a economia da América Latina.

Neste Business Talk, Jorge Lima, Secretário de Desenvolvimento Econômico de São Paulo explora por que São Paulo é o destino certo para quem busca crescimento e impacto global, ainda com a participação de Rafael Ceconello, Diretor de Assuntos Regulatórios e Governamentais da Toyota.

Participantes: Rafael Ceconello, Diretor de Assuntos Regulatórios e Governamentais da Toyota e Jorge Lima, Secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo

Horário: 16h - 17h

100 Years of Innovation in one of the World's Leading Media Group Presented by Globo

Descrição: A inovação está no DNA da Globo desde o primeiro dia. Em todos os lugares e em todos os processos. Neste painel, executivos de diversas áreas da empresa compartilharão os desafios que um dos maiores grupos de mídia do mundo enfrenta todos os dias para se manter à frente de seu tempo.

Participantes: Manzar Feres, Diretora de Negócios Integrados em Publicidade da Globo, Manuel Belmar, Diretor Geral Produtos Digitais, Finanças e Infraestrutura da Globo, Ricardo Villela, Diretor Jornalismo da Globo e Renato Ribeiro, Diretor Produção de Conteúdo Esportes da Globo

Moderator: Maju Coutinho, jornalista da Globo

Atrações musicais do dia

• 18h - 18h30: DJ Tamy

• 18h30 - 19h30: Jonathan Ferr (Billboard Descobre)

• 19h30 - 20h: DJ Tamy

• 20h - 21h: Melly (Headliner)

• 21h - 22h: DJ João Brasil e DJ El Dusty (Baile funk Cumbia)

Dia 11 de março

Horário: 11h30 - 12h

"The Future of Work in the Brazilia Hood: Technology, Inclusion and Revolution of Opportunities - Favela Valley by Gerando Falcões"

Descrição: Quais são os desafios do futuro do trabalho em um mundo cada vez mais automatizado e digital? Como a tecnologia, a inclusão digital e a capacitação podem abrir caminhos para novas oportunidades nas periferias e reduzir desigualdades? Nesta Masterclass seguida de debate, reunimos especialistas e agentes de mudança para discutir como preparar profissionais para essa nova realidade e garantir um mercado mais acessível, diverso e inclusivo.

Participantes: Michelle Schneider, Professora Convidada na SingularityU Brasil, Top Voicer LinkedIn, Palestrante Internacional/TEDx, Mentora e Conselheira. Ex-TikTok, Google e LinkedIn, Patrícia Fumagalli, Vice-Presidente de Tech & Digital, Conselheira de organizações sociais focadas em educação juvenil, Otacílio do Nascimento – Diretor Executivo da Fundação Toyota do Brasil

Horário: 13h - 14h

Transmissão keynote: From Sci-Fi to Society: The Next Era of AI and Quantum Computing

Horário: 14h05 - 14h25

São Paulo House presents Clipe da Quebrada

Descrição: O projeto Clipe da Quebrada contrata diretores de pequenas produtoras de vídeo para produzir videoclipes de artistas que gravam e produzem suas músicas nos estúdios das Fábricas de Cultura. Além de proporcionar aos artistas da periferia uma oportunidade de divulgar suas músicas por meio de videoclipes, o projeto também incentiva e cria portfólios para os diretores de vídeo dessas pequenas produtoras.

Participantes: Renato Barreiros, Superintendente das Fábricas de Cultura

Horário: 14h30 - 15h30

Funk is Business: From Quebrada to the World

Descrição: O funk nunca foi apenas uma questão de música - é uma potência cultural e econômica e uma plataforma autêntica para conectar marcas e a quebrada. Mas como podemos construir narrativas genuínas sem cair na apropriação?

Neste painel, Kondzilla, Eduardo Rodrigues da Lacoste (case LaLá) e Fernanda Corre Rua discutem como o funk impulsiona marcas com propósito, transformando a estética e a linguagem das ruas em estratégias de real impacto e grande reverberação.

Participantes: Kondzilla, Eduardo Rodrigues, Lacoste, Fernanda Corre Rua

Horário: 15h35 - 15h55

[BUSINESS TALK] How cultural identity can strengthen brands on a global stage presented by Guaraná Antártica

Descrição: A palestra abordará as origens do Guaraná Antarctica, em especial na comunidade de Maués, onde o guaraná é cultivado há séculos. Também discutirá o impacto da presença da Ambev na região, destacando tanto os benefícios econômicos, como a geração de empregos, quanto os desafios relacionados à sustentabilidade e à dependência econômica da comunidade. O objetivo é refletir sobre o papel das grandes corporações no desenvolvimento das regiões onde atuam.

Participante: Carlos Pignatari, Diretor de Impacto Social

Horário: 16h - 17h

All Stars SXSW 2025 : Simone Kliass in conversation with Ian Beacraft, Neil Redding & Amy Gallo

Descrição: Descubra como os famosos palestrantes do SXSW Amy Gallo, Ian Beacraft e Neil Redding estão moldando o futuro da criatividade, da tecnologia e do local de trabalho. Moderada pela experiente palestrante e mentora do SXSW, Simone Kliass, esta sessão também oferecerá insights sobre como se tornar um líder de pensamento global e explorará elementos do dinâmico cenário de inovação do Brasil. Com elementos interativos e uma sessão de perguntas e respostas, esta é a sua chance de obter inspiração e conselhos práticos de algumas das mentes mais brilhantes do SXSW.

Participantes: Ian Beacraft, Futurista e Palestrante, Neil Redding, Futurista e Arquiteto de Inovação e Amy Gallo, especialista em Ambiente de Trabalho, Escritora e Palestrante

Moderador(a): Simone Kliass, Consultora de Inovação, Palestrante, Artista de Voz e Pesquisadora de Conteúdo Imersivo

Horário: 17h05 - 18h

Glocal Connections: International Delegations Meet Up presented by CreativeSP

Descrição: São Paulo chega a Austin com mais uma edição da São Paulo House, o maior hub de inovação, cultura e negócios do Brasil no festival. E para dar início a essa imersão, convidamos você para o meet up de abertura oficial da Casa!

Conecte-se com líderes, criadores e mentes brilhantes que estão transformando São Paulo em um polo global de criatividade e oportunidades. Este é o ponto de partida que celebra os dias de conexões, insights e experiências inesquecíveis.

Atrações musicais do dia

• 18h - 19h: Bruno e Denner (Billboard Descobre)

• 19h - 20h: DJ Tamy

• 20h - 21h: Clayton e Romário (Headliner)

• 21h - 22h: DJ Tamy

Serviço: Programação SP House disponível no site saopaulohouse.com

Data: de 8 a 11 de março de 2025

Horário: das 9h às 22h

Local: SP House - 310 E 3RD ST | Austin, TX 78701 (em frente ao Austin Convention Center).