Neymar ativa patrocínios e capitaliza com convocação da Seleção Brasileira

Tão logo acabou a coletiva do técnico Carlo Ancelotti, que anunciou os 26 nomes da seleção brasileira para a Copa do Mundo, o atacante Neymar ativou as redes sociais e fez publicidade com três das suas marcas.

O primeiro deles foi a Red Bull, com a frase: "79 gols pelo Brasil, e ainda não acabou. Te vejo em campo".

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Com o Mercado Livre, a brincadeira na mensagem foi: "E o Neymar? A pergunta que o Brasil inteiro repetiu nos últimos 4 anos acabou de ser respondida: o comeback veio aí. E se tem alguém que entende o valor de fazer uma entrega de respeito na hora certa, somos nós. Prepara a torcida, que a gente entrega o resto".

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E com a Puma, o post em inglês trouxe: "A ligação que todos estávamos esperando… O cenário mundial não existiria sem".

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Nos bastidores do jornalismo, seja ele esportivo ou do entretenimento, comenta-se que qualquer notícia ou acontecimento que envolva o nome de Neymar renda inúmeros cliques, views e audiência maciça de públicos de vários segmentos.

Não à toa, o atacante é hoje o brasileiro com mais seguidores no Instagram, com 231 milhões. Entre os jogadores de futebol, fica no Top-3, perdendo apenas para Cristiano Ronaldo, com 671 mi, e Messi, com 511 mi.

O retorno dele ao Santos, aliás, em janeiro de 2025, fez com que o clube liderasse o ranking de mais seguidores nas redes sociais em todo o ano, tomando a 3a posição do Palmeiras entre os times com mais inscritos.

Neymar sempre é assunto, seja por discussões com torcedores ou por uma simples "coçada" nas orelhas. Há pouco mais de um mês, ele lançou um canal próprio no YouTube intitulado "48 horas sem filtro", com objetivo de passar mensagens que eventualmente podem desmentir algumas informações veiculadas na imprensa, mas principalmente de mostrar bastidores da vida pessoal, da relação com fãs e da rotina no futebol.

“A convocação do Neymar Jr. é muito merecida. Nunca tivemos dúvida de que o projeto daria resultado, porque sabíamos da vontade que ele tinha de voltar ao Santos, ser feliz jogando futebol na sua casa e de atuar em alto nível novamente. A Seleção Brasileira precisa de um jogador do nível dele, e todos do clube estão muito felizes por ele ter alcançado esse objetivo”, afirma o presidente Marcelo Teixeira.

Canal no YouTube amplia presença digitalw

O perfil já conta com mais de 7 milhões de inscritos, e o primeiro vídeo, com o nome "Como a minha vida realmente é", publicado há um mês, atingiu mais de 13 milhões de views. O mesmo vídeo de apresentação do novo canal foi postado nos reels do Instagram, e até o momento conta com mais de 27 milhões de views.

Além disso, o perfil também traz diversos vídeos do jogador pelo Santos, em treinos e jogos, e de gravações no Instituto Projeto Neymar Jr, além de Making Of de ações comerciais e com a Marca Pelé, por meio da NR Sports.

"Neymar é assunto há quase duas décadas e será assim pelas próximas. Ele representa a materialização do desejo de um futebol mais alegre, criativo e habilidoso, assim como é também sua capacidade de atrair interesse, atenção, audiência e patrocínio", analisa Reginaldo Diniz, CEO e sócio-fundador da Agência End to End.

Os holofotes em cima do craque não param por aí. Eventualmente o jogador dá o ar da graça nos jogos da Kings League, que virou atração na Espanha e vem ganhando cada vez mais adeptos no Brasil. Neymar é presença constante nos eventos porque é presidente da Furia, uma das principais equipes da modalidade. Ao fazer o gol de pênalti contra o Internacional, na última semana, ele comemorou fazendo referência à competição e disse: "'Na Kings League e aqui'".

"O Neymar é um canhão de mídia E uma figura que conecta marcas de vários segmentos; até por isso, acredito que continuará desta maneira ainda por muito anos, pois é um perfil que sai do normal e isso acaba trazendo alta dose de engajamento", diz Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em patrocínios e ativações de marketing esportivo.

Neymar também é o atleta brasileiro com o maior número de patrocínios, 20 no total, de acordo com o que aparece no site da NR Sports. São eles Canção, Mercado Livre, Loovi, Viva Sorte, Faanz, Popper, Next 10, Blaze, Puma, Sintta Stay, Lavitan, Ixina Kitchen, Due Incorporadora, Pley by Ney, Aiwa, Ibrahim Al.Qurashi, Campline Horses, Tropicool, Aspetar e Red Bull.

"A marca Neymar permanece em alta. Essa capacidade de se manter relevante, independentemente do contexto, é o que o posiciona como um dos maiores ativos do marketing esportivo no mundo. Ele continua sendo uma referência, não apenas pelos feitos esportivos, mas pelo impacto que exerce na cultura e na indústria. Onde tem Neymar tem atenção e novas histórias", pontua Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

Dados de audiência mostram força do jogador

A título de comparação, que mais chega perto dele é Vini Jr, com 11 parcerias de acordo com o que aparece no perfil do Instagram do jogador: Boss, Visit Dubai, Nike, Gatorade, OMO, Clear, Rexona, Pepsi, Unesco, Betnacional e Vivo.

“Por ser um verdadeiro canhão de mídia, o Neymar continua atraindo empresas de diferentes segmentos que buscam alcance imediato e grande visibilidade. Mesmo fora da seleção, ele entrega algo que o mercado valoriza muito, que é escala e engajamento. As polêmicas podem gerar ruídos, mas não mudam o fato de que ele ainda é um dos ativos mais poderosos da publicidade esportiva no Brasil.

Ao mesmo tempo, o outros jogadores crescem com uma imagem mais estáveis e alinhadas às novas demandas, o que indica uma divisão gradual desse protagonismo”, diz Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo.

Os dados de comportamento do público também reforçam esse protagonismo. Na Flashscore, principal plataforma global de placares ao vivo, Neymar foi o atleta mais visto no Brasil em 2025 no aplicativo, com quase 2,4 milhões de visualizações — métrica que representa o número de acessos ao perfil do jogador —, superando nomes como Gabriel Barbosa, com 2,1 milhões, e Cristiano Ronaldo, com 1,8 milhão.

Além disso, o atacante também liderou o ranking de jogadores mais favoritados pelos usuários ao longo do ano na plataforma no Brasil. Os dados mostram que, mesmo sem um papel de destaque recente na seleção brasileira, Neymar continua a capturar a atenção dos torcedores, indicando que seu apelo vai além do desempenho dentro de campo.

“Quando analisamos o comportamento do usuário na plataforma, vemos que o Neymar segue liderando com folga o volume de visualizações no Brasil em 2025, à frente de nomes de grande relevância no cenário global.

Esse dado mostra que o interesse do torcedor não está condicionado apenas à performance em campo, mas também à conexão emocional construída ao longo da carreira e à capacidade do atleta de se manter presente no dia a dia do público, seja por meio de sua trajetória, de sua exposição nas redes ou de sua participação em diferentes iniciativas dentro e fora do futebol.

Essa combinação sustenta sua relevância ao longo do tempo e faz com que ele continue sendo um dos principais pontos de atenção dentro do ecossistema esportivo", comentou Alexandre Vasconcellos, diretor regional da Flashscore no Brasil.