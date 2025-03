Os temas mais procurados pelo público no SXSW 2025, segundo os corredores do festival

AUSTIN, TEXAS - Ao andar pelos corredores do Austin Convention Center, onde acontece grande parte da programação do South by Southwest, assim como pelos saguões dos diversos hotéis para os quais a agenda do SXSW se estende, é bastante comum ouvir as pessoas conversando sobre o que pretendem conferir no festival. Além dos comentários do público, a disputa para conseguir um lugar em determinados painéis também funciona como termômetro para saber quais das 23 trilhas do evento são as mais requisitadas.

Por ser um festival conhecido por apontar tendências, o SXSW está bastante ligado ao futurismo. Não à toa, mais uma vez o painel de Amy Webb, fundadora e CEO do Future Today Institute, foi um dos mais badalados do evento.

Outras experiências bastante procuradas (listamos algumas aqui) destacam o interesse do público sobre o futuro da humanidade. É o caso do Museum of the Future (MOTF), instalação trazida pela delegação de Dubai e que faz uma imersão através de aplicações com inteligência artificial, mostrando como será o mundo em 2071. A ativação é uma versão pop-up do verdadeiro MOTF inaugurado em 2022 nos Emirados Árabes Unidos.

O futurismo é parte da trilha 2050, que tem como objetivo promover uma visão geral sobre as próximas décadas da humanidade. A programação apresenta tópicos que vão desde computação quântica à exploração espacial. Outro painel bastante disputado, inclusive, aconteceu no dia 7, com o grupo de astronautas da missão Artemis II da NASA.

Longevidade

Pegando carona no futurismo, a longevidade é um dos temas mais consumidos pelo público do SXSW neste ano. Há muitas conversas sobre como a biotecnologia têm avançado com ferramentas que podem nos ajudar a viver mais e melhor.

Para além da parte científica, discussões sobre o futuro do trabalho, a adaptação das marcas para atender a esse público e as mudanças de comportamento social também ditam os debates que envolvem a longevidade.

E, claro, será que caminhamos para encontrar 'a fonte de juventude'? Bryan Johnson, empresário americano conhecido por gastar cerca de US$ 2 milhões por ano para 'voltar a ter 18 anos' , acha que sim, e por isso a sua palestra é uma da mais aguardadas do festival.

O futuro das redes sociais e da economy creator

O último ano foi marcado por muitas discussões envolvendo as redes sociais. Desde a ameaça de bloqueio do TikTok pelos Estados Unidos até a recente decisão da Meta em acabar com a verificação de fatos em suas plataformas. Para onde as redes sociais estão indo? É o que todos esperam que Jay Graber, CEO do Bluesky responda no próximo dia 10.

Outras conversas sobre o tema têm acontecido diariamente no SXSW, muitas delas com um viés de análise sobre a creator economy. Afinal, ainda há algo de inovador para o mercado de criadores de conteúdo? O mercado está saturado? E, a depender do futuro das redes sociais, qual o futuro da economia criativa?

Futuro do trabalho

Embora a conversa sobre futuro do trabalho pareça um tanto deslocada depois que as maiores companhias do planeta decidiram voltar totalmente ao regime presencial, a pauta ainda é uma das mais procuradas no SXSW. Palestras como 'The Great Rethinking: How to Navigate the Future of Work'

Epidemia da solidão

É curioso observar que em um evento voltado para inovação e criatividade, a saúde mental está tão foco. Conectando diferentes temas, especialmente tecnologia e redes sociais: 'Featured Session: Fighting Loneliness in Our Digital World', 'The Paradox of Loneliness and Technology' e 'Working to Solve our Loneliness Epidemic' são algumas das mais aguardadas pelo público, já que essa trilha começa a partir do dia 10.

Celebridades

Não importa qual o tema do painel no qual uma celebridade está, ele terá longas filas de espera e estará completamente cheio. Para comentarem a estreia da segunda temporada de 'The Last of Us', os atores Pedro Pascal e Bella Rampsey encheram o auditório principal do SXSW com fãs que ficaram até 2 horas na fila para vê-los. Outros nomes como a atriz e produtora Issa Rae e o produtor-executivo e diretor da série, Ben Stiller, também reuniram grandes públicos, especialmente jovens.

Entre os famosos que ainda estão no evento, Michelle Obama, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, éo nome mais aguardado.

*A jornalista viajou a convite de Ifood Benefícios

