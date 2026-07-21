Sem final feliz: Messi, CR7 e Neymar encerram ciclo nas Copas de mãos abanando

A Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim com a Espanha levantando a taça após derrotar a Argentina na decisão. Além do título espanhol, o torneio também pode ter marcado a despedida de três grandes jogadores da história das Copas do Mundo: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar.

O Mundial disputado nos Estados Unidos, Canadá e México reuniu diversos veteranos que provavelmente fizeram sua última participação na principal competição do futebol. Nomes como Luka Modric, Manuel Neuer e Sadio Mané também podem ter se despedido do torneio.

Mas nenhum grupo chamou mais atenção do que o formado por Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. Os três chegaram ao Mundial cercados pela expectativa de uma última presença e com a esperança de encerrar suas trajetórias em Copas com um grande feito. No entanto, o desfecho acabou longe do sonhado.

Neymar e Cristiano pararam nas oitavas

Neymar e Cristiano Ronaldo se despediram da competição ainda nas oitavas de final. O Brasil foi eliminado pela Noruega, enquanto Portugal caiu diante da Espanha, que posteriormente conquistaria o título mundial.

A participação de Neymar foi especialmente frustrante. O camisa 10 chegou ao torneio recuperando-se de problemas físicos e disputou apenas duas partidas da Seleção, ambas saindo do banco de reservas, contra Escócia e Noruega.

Cristiano Ronaldo, por sua vez, teve uma participação mais ativa. Titular absoluto da seleção portuguesa, o atacante marcou três gols e alcançou feitos históricos. O português tornou-se o primeiro jogador a marcar em seis edições diferentes da Copa do Mundo e também anotou seu primeiro gol em fases de mata-mata da competição.

Messi chegou à final, mas ficou sem o troféu

Dos três, quem mais esteve próximo de encerrar a carreira em Copas com um novo título foi Lionel Messi. O argentino liderou sua seleção até a final e terminou o torneio como vice-artilheiro, com oito gols marcados.

No entanto, teve atuação discreta na decisão contra a Espanha e não conseguiu evitar a derrota por 1 a 0 na prorrogação. Com isso, Messi deixou escapar a oportunidade de conquistar seu segundo título mundial consecutivo e encerrou a campanha com mais um vice-campeonato.

O legado do trio em Copas do Mundo

Messi pode encerrar sua trajetória em Mundiais como o único campeão entre os três. O argentino conquistou o Mundial de 2022, além de ter sido vice-campeão em 2014 e 2026. Nas outras participações, caiu nas quartas de final em 2006 e 2010 e nas oitavas em 2018.

Cristiano Ronaldo disputou seis edições da Copa do Mundo. Seu melhor resultado aconteceu em 2006, quando Portugal terminou na quarta colocação. Em 2010, 2018 e 2026 foi eliminado nas oitavas de final, enquanto em 2022 caiu nas quartas. Já em 2014, sequer avançou da fase de grupos.

Neymar, por sua vez, participou de quatro Mundiais. Seu melhor desempenho aconteceu em 2014, quando o Brasil terminou na quarta posição. Em 2018 e 2022, a Seleção Brasileira foi eliminada nas quartas de final. Já em 2026, a queda veio nas oitavas diante da Noruega.