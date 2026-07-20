'Vocês fizeram um povo feliz': argentinos homenageiam Messi após derrota na Copa

A Argentina foi derrotada pela Espanha por 1 a 0 na final da Copa do Mundo de 2026, disputada no último domingo, 20, e viu escapar o sonho do tetracampeonato mundial. Apesar da frustração pelo resultado, o vice-campeonato foi recebido com orgulho por boa parte da torcida argentina.

Os torcedores fizeram questão de reconhecer a campanha da equipe comandada por Lionel Messi. Segundo o jornal britânico The Guardian, o clima nas ruas de Buenos Aires após a decisão foi de tristeza pela derrota, mas também de gratidão pela trajetória da seleção ao longo do torneio.

Um dos entrevistados pela publicação foi o socorrista Escalante, que destacou a entrega da equipe durante a competição. "A seleção argentina estava um pouco desorganizada, mas não importa. Eles deram tudo de si. Chegamos à final. Chegamos à prorrogação. Isso porque temos coragem."

Na sequência, ele também lembrou as conquistas recentes da Albiceleste e fez questão de enaltecer Lionel Messi. "Vencemos a França na final de 2022. Temos três Copas do Mundo. Messi se aposentou da seleção argentina como o maior jogador do mundo."

Outro torcedor ouvido pelo jornal foi Emiliano Romero, de 18 anos, que pendurou uma faixa na cerca do Obelisco, principal ponto de encontro dos argentinos nas comemorações da seleção.

Na mensagem, estava escrito: "Obrigado! Vocês fizeram um povo feliz. Amor se retribui com amor."

Ao explicar o gesto, Romero resumiu o sentimento vivido pelos torcedores. "Isso é amor pelo nosso país, algo que não consigo explicar. Futebol é assim: você ganha e você perde. Mas, mesmo assim, estamos orgulhosos do resultado."

Messi deixa legado na seleção

Grande nome da geração argentina, Lionel Messi também foi alvo de inúmeras homenagens após a final. Aos 39 anos, o camisa 10 vive a reta final da carreira e tudo indica que disputou sua última Copa do Mundo.

Mesmo sem conseguir conquistar o bicampeonato mundial, o atacante encerra sua trajetória em Mundiais com um currículo histórico: campeão em 2022, vice-campeão em 2014 e 2026, além de participações nas quartas de final em 2006 e 2010 e nas oitavas em 2018.

Na decisão diante da Espanha, porém, Messi pouco conseguiu produzir ofensivamente. A atuação abaixo do esperado da equipe argentina refletiu diretamente no desempenho do camisa 10, que encontrou dificuldades para criar jogadas e pouco ameaçou a defesa espanhola.

Ainda assim, o resultado não diminuiu a idolatria construída ao longo de quase duas décadas defendendo a Albiceleste. Para boa parte dos argentinos, a derrota na final não apagou o legado deixado por Messi, que se despede da Copa do Mundo como um dos maiores jogadores da história do futebol.