Por que a Copa do Mundo tem três aberturas? Veja a programação das cerimônias e jogos hoje

A bola finalmente rolou, mas antes disso houve festa. A Copa do Mundo Fifa 2026 começou nesta quinta-feira, 11 de junho, com o confronto entre México e África do Sul no Estádio Azteca, na Cidade do México.

Antes do apito inicial, ocorreu a primeira de três cerimônias de abertura, marcando o início da 23ª edição do Mundial, que será realizada pela primeira vez em três países: México, Estados Unidos e Canadá.

O torneio terá duração até 19 de julho e contará com 48 seleções, 16 a mais que a edição de 2022 no Catar. No total, estão programadas 104 partidas.

Veja a seguir todos os detalhes das cerimônias e informações essenciais para acompanhar a Copa:

Três cerimônias de abertura

Artistas se apresentam na cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026 no estádio Azteca, na Cidade do México (Rodrigo OROPEZA / AFP/AFP)

A realização da Copa em três países resultou em três cerimônias de abertura.

A primeira ocorreu na Cidade do México nesta quinta-feira, 90 minutos antes do início da partida entre México e África do Sul, às 16h, no horário de Brasília.

Se apresentaram no palco as mexicanas Lila Downs e Belinda, além das bandas nacionais Los Ángeles Azules e Maná. Também se apresentaram o venezuelano Danny Ocean e os colombianos J Balvin e Ryan Castro.

A estrela colombiana Shakira e o nigeriano Burna Boy apresentaram "Dai Dai", a música oficial da Copa do Mundo da Fifa 2026.

Antes do jogo, o cantor mexicano Alejandro Fernández cantou o hino do México, enquanto a sul-africana Tyla entoou o hino de seu país. A atriz mexicana Salma Hayek deu as boas-vindas ao público.

Na sexta-feira, 12 de junho, será a vez de Estados Unidos e Canadá receberem a Copa.

No Canadá, a cerimônia será no Estádio de Toronto, a partir das 14h30 (horário de Brasília), antes do jogo entre Canadá e Bósnia e Herzegovina.

O hino canadense será interpretado por Alanis Morissette, e o bósnio por Aleksandar Gajić. O ator e humorista canadense Will Arnett atuará como mestre de cerimônia.

Outros artistas confirmados incluem Michael Bublé, Alessia Cara, Jessie Reyez, William Prince e Nora Fatehi, do Canadá; Elyanna, da Palestina; Vegedream, da França; e o DJ bengali Sanjoy.

Nos Estados Unidos, a festa será no Estádio de Los Angeles, a partir das 20h30 de sexta-feira (horário de Brasília), antes do jogo entre EUA e Paraguai. O ator Jason Sudeikis falará ao público.

Pela primeira vez, a cerimônia de lançamento da competição será realizada em dois lugares simultâneos: o Los Angeles Memorial Coliseum, palco das edições olímpicas de 1932 e 1984 das Olimpíadas, e o Estádio Inglewood, considerado o mais caro do mundo.

A dupla Dan + Shay cantará o hino americano, e o grupo Purahei Soul interpretará o hino paraguaio. Participarão também Katy Perry e Future. Uma apresentação especial reunirá Anitta, LISA, da Tailândia, e Rema, da Nigéria, com a música "Goals", parte do álbum musical da Fifa.

Quando serão os jogos?

A competição ocorrerá de 11 de junho a 19 de julho, somando 39 dias, superando os 29 dias da Copa do Catar em 2022 e os 32 dias das edições de 2018 na Rússia e 2014 no Brasil.

A fase de grupos terá 72 jogos distribuídos em 17 dias, até 27 de junho.

As fases eliminatórias seguem este cronograma:

Segunda fase (16 avos de final): 28 de junho a 3 de julho

Oitavas de final: 4 a 7 de julho

Quartas de final: 9 a 11 de julho

Semifinais: 14 e 15 de julho

O jogo pelo terceiro lugar será em 18 de julho, em Miami, Flórida, e a final ocorrerá no Estádio MetLife, em Nova Jersey, no domingo, 19 de julho.

O Brasil está no grupo C, com os seguintes jogos na fase de grupos (horário de Brasília):

"Brasil x Marrocos": sábado, 13 de junho, às 19h, em Nova Jersey

"Brasil x Haiti": sexta-feira, 19 de junho, às 21h30, na Filadélfia

"Brasil x Escócia": quarta-feira, 24 de junho, às 19h, em Miami

Quais são as sedes?

Pela primeira vez, a Copa será disputada em 16 cidades de três países: 11 nos EUA, três no México e duas no Canadá.

De acordo com regras da Fifa, os nomes comerciais dos estádios não serão usados; serão identificados pelo nome da cidade-sede.

No México, o torneio começou no Estádio Azteca, o primeiro a receber três edições da Copa (1970, 1986 e 2026). Haverá jogos também em Guadalajara e Monterrey.

O Canadá terá Toronto e Vancouver como sedes.

Nos Estados Unidos, as cidades-sedes são Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York/Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco/Santa Clara e Seattle.

Os horários dos jogos

Com quatro fusos horários e distâncias de até 4,5 mil km entre as sedes, haverá 13 horários de início diferentes.

Para torcedores das Américas, todas as partidas terão início a partir das 13h e término até meia-noite no fuso local, mas no horário de Brasília algumas partidas poderão se estender até às 4h da manhã.

Na Europa, a maioria dos jogos ocorrerá entre 18h e 5h da manhã do dia seguinte. Na Ásia Oriental e Oceania, as partidas serão acompanhadas principalmente de madrugada e pela manhã.

Quem são os jogadores da Seleção Brasileira?

Neymar Jr foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para jogar pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo. (Robin Alam/Icon Sportswire via Getty Images)

Goleiros

Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio);

Defensores

Danilo (Flamengo), Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo);

Meio-campistas

Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo), Danilo Santos (Botafogo);

Atacantes

Vini Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), Rayan (Bournemouth) e Neymar (Santos)

Quais são as seleções favoritas?

Lamine Yamal: jogador espanhol de 28 anos atua no Barcelona. (Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/Getty Images)

A seleção da Espanha, campeã europeia, é apontada como favorita para a Copa do Mundo de 2026. Sua trajetória nas eliminatórias foi quase perfeita, consolidando o time como um dos principais candidatos ao título.

O elenco espanhol conta com talentos de destaque, incluindo Pedri, Fabián Ruiz, Martín Zubimendi, Rodri (vencedor do prêmio Bola de Ouro de 2024) e Lamine Yamal, considerado um dos melhores jogadores da nova geração mundial.

Logo atrás da Espanha está a Inglaterra, vice-campeã das duas últimas Eurocopas. A expectativa é que a atual geração de jogadores ingleses tenha condições de disputar o título.

Sob o comando do técnico alemão Thomas Tuchel, a equipe inglesa avançou para o Mundial com todas as vitórias nas eliminatórias, sem sofrer gols. Entre os nomes de destaque estão Jude Bellingham e Harry Kane.

A França também figura entre as seleções favoritas. O time de Didier Deschamps apresenta um ataque poderoso, com Michael Olise, Kylian Mbappé e Ousmane Dembele, atual vencedor da Bola de Ouro.

Os vice-campeões de 2022 finalizaram as eliminatórias europeias sem derrotas.

A Argentina, atual campeã do mundo, dominou as eliminatórias sul-americanas, terminando nove pontos à frente do segundo colocado, o Equador.

Depois de conquistar a Copa América em 2021 e 2024 e o Mundial no Catar, os argentinos chegam à Copa de 2026 com uma equipe reforçada e confiança no desempenho.