Por que a Copa do Mundo tem três aberturas? Veja a programação das cerimônias e jogos hoje

(Ilustração feita por IA/Exame)
Repórter
Publicado em 12 de junho de 2026 às 11h50.
A bola finalmente rolou, mas antes disso houve festa. A Copa do Mundo Fifa 2026 começou nesta quinta-feira, 11 de junho, com o confronto entre México e África do Sul no Estádio Azteca, na Cidade do México.
Antes do apito inicial, ocorreu a primeira de três cerimônias de abertura, marcando o início da 23ª edição do Mundial, que será realizada pela primeira vez em três países: México, Estados Unidos e Canadá.
O torneio terá duração até 19 de julho e contará com 48 seleções, 16 a mais que a edição de 2022 no Catar. No total, estão programadas 104 partidas.
Veja a seguir todos os detalhes das cerimônias e informações essenciais para acompanhar a Copa:
A realização da Copa em três países resultou em três cerimônias de abertura.
A primeira ocorreu na Cidade do México nesta quinta-feira, 90 minutos antes do início da partida entre México e África do Sul, às 16h, no horário de Brasília.
Se apresentaram no palco as mexicanas Lila Downs e Belinda, além das bandas nacionais Los Ángeles Azules e Maná. Também se apresentaram o venezuelano Danny Ocean e os colombianos J Balvin e Ryan Castro.
A estrela colombiana Shakira e o nigeriano Burna Boy apresentaram "Dai Dai", a música oficial da Copa do Mundo da Fifa 2026.
Antes do jogo, o cantor mexicano Alejandro Fernández cantou o hino do México, enquanto a sul-africana Tyla entoou o hino de seu país. A atriz mexicana Salma Hayek deu as boas-vindas ao público.
Na sexta-feira, 12 de junho, será a vez de Estados Unidos e Canadá receberem a Copa.
No Canadá, a cerimônia será no Estádio de Toronto, a partir das 14h30 (horário de Brasília), antes do jogo entre Canadá e Bósnia e Herzegovina.
O hino canadense será interpretado por Alanis Morissette, e o bósnio por Aleksandar Gajić. O ator e humorista canadense Will Arnett atuará como mestre de cerimônia.
Outros artistas confirmados incluem Michael Bublé, Alessia Cara, Jessie Reyez, William Prince e Nora Fatehi, do Canadá; Elyanna, da Palestina; Vegedream, da França; e o DJ bengali Sanjoy.
Nos Estados Unidos, a festa será no Estádio de Los Angeles, a partir das 20h30 de sexta-feira (horário de Brasília), antes do jogo entre EUA e Paraguai. O ator Jason Sudeikis falará ao público.Pela primeira vez, a cerimônia de lançamento da competição será realizada em dois lugares simultâneos: o Los Angeles Memorial Coliseum, palco das edições olímpicas de 1932 e 1984 das Olimpíadas, e o Estádio Inglewood, considerado o mais caro do mundo.
A dupla Dan + Shay cantará o hino americano, e o grupo Purahei Soul interpretará o hino paraguaio. Participarão também Katy Perry e Future. Uma apresentação especial reunirá Anitta, LISA, da Tailândia, e Rema, da Nigéria, com a música "Goals", parte do álbum musical da Fifa.
A competição ocorrerá de 11 de junho a 19 de julho, somando 39 dias, superando os 29 dias da Copa do Catar em 2022 e os 32 dias das edições de 2018 na Rússia e 2014 no Brasil.
A fase de grupos terá 72 jogos distribuídos em 17 dias, até 27 de junho.
As fases eliminatórias seguem este cronograma:
O jogo pelo terceiro lugar será em 18 de julho, em Miami, Flórida, e a final ocorrerá no Estádio MetLife, em Nova Jersey, no domingo, 19 de julho.
O Brasil está no grupo C, com os seguintes jogos na fase de grupos (horário de Brasília):
Pela primeira vez, a Copa será disputada em 16 cidades de três países: 11 nos EUA, três no México e duas no Canadá.
De acordo com regras da Fifa, os nomes comerciais dos estádios não serão usados; serão identificados pelo nome da cidade-sede.
No México, o torneio começou no Estádio Azteca, o primeiro a receber três edições da Copa (1970, 1986 e 2026). Haverá jogos também em Guadalajara e Monterrey.
O Canadá terá Toronto e Vancouver como sedes.
Nos Estados Unidos, as cidades-sedes são Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York/Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco/Santa Clara e Seattle.
Com quatro fusos horários e distâncias de até 4,5 mil km entre as sedes, haverá 13 horários de início diferentes.
Para torcedores das Américas, todas as partidas terão início a partir das 13h e término até meia-noite no fuso local, mas no horário de Brasília algumas partidas poderão se estender até às 4h da manhã.
Na Europa, a maioria dos jogos ocorrerá entre 18h e 5h da manhã do dia seguinte. Na Ásia Oriental e Oceania, as partidas serão acompanhadas principalmente de madrugada e pela manhã.
Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio);
Danilo (Flamengo), Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo);
Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo), Danilo Santos (Botafogo);
Vini Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), Rayan (Bournemouth) e Neymar (Santos)
A seleção da Espanha, campeã europeia, é apontada como favorita para a Copa do Mundo de 2026. Sua trajetória nas eliminatórias foi quase perfeita, consolidando o time como um dos principais candidatos ao título.
O elenco espanhol conta com talentos de destaque, incluindo Pedri, Fabián Ruiz, Martín Zubimendi, Rodri (vencedor do prêmio Bola de Ouro de 2024) e Lamine Yamal, considerado um dos melhores jogadores da nova geração mundial.
Logo atrás da Espanha está a Inglaterra, vice-campeã das duas últimas Eurocopas. A expectativa é que a atual geração de jogadores ingleses tenha condições de disputar o título.
Sob o comando do técnico alemão Thomas Tuchel, a equipe inglesa avançou para o Mundial com todas as vitórias nas eliminatórias, sem sofrer gols. Entre os nomes de destaque estão Jude Bellingham e Harry Kane.
A França também figura entre as seleções favoritas. O time de Didier Deschamps apresenta um ataque poderoso, com Michael Olise, Kylian Mbappé e Ousmane Dembele, atual vencedor da Bola de Ouro.Os vice-campeões de 2022 finalizaram as eliminatórias europeias sem derrotas.
A Argentina, atual campeã do mundo, dominou as eliminatórias sul-americanas, terminando nove pontos à frente do segundo colocado, o Equador.
Depois de conquistar a Copa América em 2021 e 2024 e o Mundial no Catar, os argentinos chegam à Copa de 2026 com uma equipe reforçada e confiança no desempenho.