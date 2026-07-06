Encontro de gerações: Lamine Yamal desafia Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo

Espanha e Portugal se enfrentam nesta segunda-feira, 6, às 16h (horário de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O duelo colocará frente a frente duas gerações do futebol mundial: Cristiano Ronaldo e Lamine Yamal.

Pelo lado português, a grande aposta é Cristiano Ronaldo, um dos maiores nomes da história do futebol, mas que se aproxima do fim de sua carreira. Aos 41 anos e com cinco Bolas de Ouro, o craque lusitano sonha em conquistar o primeiro título de Copa do Mundo para seu país.

Por outro lado, a Espanha aposta em Lamine Yamal, jovem de apenas 18 anos que vem despontando como um dos melhores jogadores do mundo. Assim, os espanhóis veem no atacante a chance de conquistar seu segundo título mundial.

Elogio de Cristiano Ronaldo

Apesar da pouca idade, Lamine Yamal mostra personalidade dentro de campo e já assumiu o protagonismo de um dos maiores clubes do mundo, o Barcelona, da Espanha. Ele estreou profissionalmente aos 15 anos pelo clube espanhol.

Aos 16 anos, foi titular pela primeira vez pelo Barça, tudo isso em 2023. Logo se tornou titular e um dos principais jogadores da equipe. Tanto que, em 2025, foi eleito o segundo melhor jogador do mundo no The Best e na Bola de Ouro, ficando atrás de Ousmane Dembélé, do PSG, em ambas as premiações.

Esses destaques renderam elogios de Cristiano Ronaldo às vésperas do confronto entre Portugal e Espanha. "Ele faz um excelente trabalho e certamente terá um grande futuro", disse o craque português.

Personalidade

Além disso, Lamine Yamal demonstra personalidade dentro e fora de campo. Antes do duelo contra a Áustria, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo, o atacante afirmou, em entrevista à rádio COPE, que acredita que pode conquistar o Mundial.

"Senti uma felicidade enorme. Nunca tinha sentido tanta felicidade. A Copa do Mundo é algo completamente diferente de tudo. Estava feliz por poder voltar a jogar. Quando chego a uma competição, penso que vou vencê-la. Por isso penso que vou ganhar a Copa do Mundo este ano", disse o espanhol.

Apesar de sua importância para a seleção espanhola, Yamal chegou à Copa do Mundo ainda em recuperação de uma lesão e, até o momento, não emplacou grandes atuações. Ele participou dos quatro jogos da Espanha no torneio, mas soma apenas um gol.