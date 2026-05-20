Neymar voltará a jogar no Santos após a Copa do Mundo?

Logo antes do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, anunciar sua lista de convocados para a Copa do Mundo 2026, o maior mistério do elenco era a presença de Neymar Jr. O atleta do Santos foi chamado para o torneio e chega à sua quarta participação no mundial da Fifa.

Vestindo novamente a Camisa 10 da seleção, a torcida santista se pergunta sobre a presença do ídolo nos próximos confrontos do time.

Quando Neymar voltará a jogar pelo Santos?

Após a convocação desta segunda-feira, 18, Neymar se ausentará dos jogos do clube até o final da participação do Brasil na Copa do Mundo.

O calendário da Seleção já faria ele se ausentar após o dia 27 de maio, quando os jogadores devem se apresentar ao elenco comandado pelo técnico Carlo Ancelotti.

Porém, com um edema na panturrilha, Neymar provavelmente não participará do jogo do Santos desta quarta-feira, 20. A partida será disputada na na Vila Belmiro contra o San Lorenzo-ARG, pela Sul-Americana.

Outro compromisso santista é a partida com o Grêmio, neste sábado, 23, pelo Brasileirão, do qual o atleta também tem baixa chance de participar, segundo o Globo Esporte. Ele também deve ficar fora também do jogo contra o Deportivo Cuenca, dia 26, véspera da apresentação da Seleção na Granja Comary.

Neymar apenas retorna a atuar pelo Santos no segundo semestre, com compromissos pela Brasileirão e Sul-Americana. Na semana do dia 22 de julho, o Peixe encontra o Botafogo pelo Brasileirão.

Até quando Neymar ficará no Santos?

O contrato entre o jogador e o time, onde começou sua carreira profissional, é válido até o dia 31 de dezembro deste ano. De acordo com o Globo Esporte, Neymar queria usar "a metade final da temporada 2026 para jogar mais 'leve' e ajudar o Santos sem a pressão de buscar um lugar na Copa."

O futuro dele no clube é menos certo após o fim do contrato. Segundo o site, rumores recorrentes indicam uma ida de Neymar ao futebol norte-americano, assim como fez Lionel Messi, ou a aposentadoria após a Copa, mas nenhuma das possibilidades é concreta ainda.

A provável última Copa de Neymar

A edição de 2026 da Copa do Mundo provavelmente marcará o fim da passagem do jogador pelo torneio e a última chance de buscar o hexa.

Aliás, o próprio Neymar está confiante com a possibilidade. Em vídeo divulgado, ele comemora a convocação e afirma "vamos ganhar".

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Aos 34 anos, ele é o maior artilheiro da seleção brasileira masculina em jogos considerados oficiais, com 79 gols em 125 partidas.

Ele não representa o Brasil desde outubro de 2023, quando sofreu uma lesão de ligamento cruzado anterior e de menisco do joelho direito.