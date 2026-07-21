Brasileirão 2026: veja os jogos da semana e a agenda da 19ª e 20ª rodadas

Brasileirão: torneio terá jogos da 19ª e 20ª rodada da competição (Divulgação CBF)
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Publicado em 21 de julho de 2026 às 05h01.
A semana será movimentada no Campeonato Brasileiro, com partidas distribuídas entre terça-feira, 21, e domingo, 26.
A agenda reúne confrontos que podem mexer diretamente na parte de cima da tabela, na disputa por vagas em competições continentais e também na luta contra o rebaixamento.
Além de jogos atrasados, a sequência marca o encerramento da 19ª rodada, encerrando o primeiro turno da competição para a maioria das equipes, e início da 20ª rodada.
A programação começa com Atlético-MG x Bahia, em Belo Horizonte, confronto entre equipes que buscam ganhar terreno na tabela. Na quarta-feira, o líder Palmeiras visita o Coritiba.
Já São Paulo x Athletico-PR, Internacional x Cruzeiro, em Porto Alegre, além de Corinthians x Remo, e Chapecoense x Flamengo fecham os compromissos do meio de semana.
A 20ª rodada começa no sábado com três partidas. O Athletico-PR recebe o Internacional, o Santos enfrenta a Chapecoense, enquanto Vasco e Mirassol duelam em São Januário.
No domingo, a rodada ganha força com sete jogos. Bahia x Corinthians abre a programação da tarde, ao lado de Cruzeiro x Botafogo. Mais tarde, Grêmio x Fluminense e Bragantino x Coritiba entram em campo.
No período da noite, três confrontos encerram a rodada: Flamengo x São Paulo, um dos jogos mais aguardados da semana, além de Palmeiras x Atlético-MG e Remo x Vitória.