Brasileirão 2026: veja os jogos da semana e a agenda da 19ª e 20ª rodadas

A semana será movimentada no Campeonato Brasileiro, com partidas distribuídas entre terça-feira, 21, e domingo, 26.

A agenda reúne confrontos que podem mexer diretamente na parte de cima da tabela, na disputa por vagas em competições continentais e também na luta contra o rebaixamento.

Além de jogos atrasados, a sequência marca o encerramento da 19ª rodada, encerrando o primeiro turno da competição para a maioria das equipes, e início da 20ª rodada.

Abertura da semana tem duelos importantes

A programação começa com Atlético-MG x Bahia, em Belo Horizonte, confronto entre equipes que buscam ganhar terreno na tabela. Na quarta-feira, o líder Palmeiras visita o Coritiba.

Já São Paulo x Athletico-PR, Internacional x Cruzeiro, em Porto Alegre, além de Corinthians x Remo, e Chapecoense x Flamengo fecham os compromissos do meio de semana.

Segundo turno inicia no fim de semana

A 20ª rodada começa no sábado com três partidas. O Athletico-PR recebe o Internacional, o Santos enfrenta a Chapecoense, enquanto Vasco e Mirassol duelam em São Januário.

No domingo, a rodada ganha força com sete jogos. Bahia x Corinthians abre a programação da tarde, ao lado de Cruzeiro x Botafogo. Mais tarde, Grêmio x Fluminense e Bragantino x Coritiba entram em campo.

No período da noite, três confrontos encerram a rodada: Flamengo x São Paulo, um dos jogos mais aguardados da semana, além de Palmeiras x Atlético-MG e Remo x Vitória.

Jogos da semana do Brasileirão

Terça-feira, 21

Atlético-MG x Bahia

Quarta-feira, 22

Coritiba x Palmeiras

São Paulo x Athletico-PR

Internacional x Cruzeiro

Chapecoense x Flamengo

Quinta-feira, 23

Botafogo x Vitória

Corinthians x Remo

Sábado, 25

Athletico-PR x Internacional

Santos x Chapecoense

Vasco x Mirassol

Domingo, 26