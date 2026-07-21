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Fase de grupos copa 2026

Brasileirão 2026: veja os jogos da semana e a agenda da 19ª e 20ª rodadas

Rodadas atrasadas e a 19ª rodada colocam frente a frente equipes que brigam pelo topo, por vaga na Libertadores e para deixar o Z-4

Brasileirão: torneio terá jogos da 19ª e 20ª rodada da competição (Divulgação CBF)

Brasileirão: torneio terá jogos da 19ª e 20ª rodada da competição (Divulgação CBF)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 21 de julho de 2026 às 05h01.

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A semana será movimentada no Campeonato Brasileiro, com partidas distribuídas entre terça-feira, 21, e domingo, 26.

A agenda reúne confrontos que podem mexer diretamente na parte de cima da tabela, na disputa por vagas em competições continentais e também na luta contra o rebaixamento.

Além de jogos atrasados, a sequência marca o encerramento da 19ª rodada, encerrando o primeiro turno da competição para a maioria das equipes, e início da 20ª rodada.

Abertura da semana tem duelos importantes

A programação começa com Atlético-MG x Bahia, em Belo Horizonte, confronto entre equipes que buscam ganhar terreno na tabela. Na quarta-feira, o líder Palmeiras visita o Coritiba.

São Paulo x Athletico-PR, Internacional x Cruzeiro, em Porto Alegre, além de Corinthians x Remo, e Chapecoense x Flamengo fecham os compromissos do meio de semana.

Segundo turno inicia no fim de semana

A 20ª rodada começa no sábado com três partidas. O Athletico-PR recebe o Internacional, o Santos enfrenta a Chapecoense, enquanto Vasco e Mirassol duelam em São Januário.

No domingo, a rodada ganha força com sete jogos. Bahia x Corinthians abre a programação da tarde, ao lado de Cruzeiro x Botafogo. Mais tarde, Grêmio x Fluminense e Bragantino x Coritiba entram em campo.

No período da noite, três confrontos encerram a rodada: Flamengo x São Paulo, um dos jogos mais aguardados da semana, além de Palmeiras x Atlético-MG e Remo x Vitória.

Jogos da semana do Brasileirão

Terça-feira, 21

  • Atlético-MG x Bahia

Quarta-feira, 22

  • Coritiba x Palmeiras
  • São Paulo x Athletico-PR
  • Internacional x Cruzeiro
  • Chapecoense x Flamengo

Quinta-feira, 23

  • Botafogo x Vitória
  • Corinthians x Remo

Sábado, 25

  • Athletico-PR x Internacional
  • Santos x Chapecoense
  • Vasco x Mirassol

Domingo, 26

  • Bahia x Corinthians
  • Cruzeiro x Botafogo
  • Grêmio x Fluminense
  • Bragantino x Coritiba
  • Flamengo x São Paulo
  • Palmeiras x Atlético-MG
  • Remo x Vitória
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