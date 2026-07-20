As histórias mais curiosas dos finalistas da Copa do Mundo

A final entre Espanha e Argentina, disputada neste domingo em Nova Jersey, colocou frente a frente dois elencos que já vinham estampando capas de revista e disputando espaço nas redes sociais havia meses. Entre os 52 nomes escalados pelos técnicos Luis de la Fuente e Lionel Scaloni, há histórias que passam longe dos gramados. Rituais supersticiosos, apelidos de infância, hobbies pouco convencionais e até parentescos dentro do próprio futebol se misturam à trajetória desses jogadores, muitos deles ainda jovens, mas já protagonistas de um dos jogos mais assistidos do planeta.

Alguns detalhes são conhecidos há anos por torcedores mais atentos; outros ganharam força justamente durante esta Copa, à medida que entrevistas e aparições em programas de TV foram revelando um pouco mais sobre quem são essas 22 pessoas em campo, além do apito inicial.

As histórias por trás da Seleção Argentina

Emiliano Martínez em foto oficial da Argentina, apelidado de Dibu por lembrar personagem de desenho argentino dos anos 1990 (Reprodução/Instagram)

Emiliano Martínez carrega o apelido Dibu por causa da semelhança, quando criança, com o protagonista ruivo e sardento do desenho Mi familia es un dibujo, sucesso da televisão argentina nos anos 1990.

Já Gerônimo Rulli tem como ídolo Benji Price, goleiro do anime Super Campeões, e recebeu do próprio criador da série, Yoichi Takahashi, uma ilustração do personagem que trata como um troféu em casa.

Rodrigo De Paul mantém viva uma tradição criada pelo avô Osvaldo, já falecido. A seleção argentina consome doces antes de cada partida, e a federação do país confirmou que a delegação levou 500 quilos do produto para os Estados Unidos neste torneio.

Giovani Lo Celso perdeu a Copa de 2022 por uma lesão, mas acabou presente no nascimento da filha justamente durante o torneio daquele ano. O parto começou no momento em que Messi marcou contra o México, e o meio-campista contou à TyC Sports que acompanhou o gol de Enzo Fernández a caminho do hospital, pouco antes do nascimento da criança.

Messi em ensaio fotográfico com a camisa da Argentina, dono de um contrato de estreia escrito em guardanapo e leiloado por cerca de R$ 5,5 milhões (Reprodução/Instagram)

Sobre Messi, um dos capítulos mais conhecidos de sua trajetória voltou a circular nesta reta final de torneio. O contrato inicial do argentino com o Barcelona foi escrito em um guardanapo e leiloado por quase US$ 1 milhão, cerca de R$ 5,5 milhões na cotação atual. Menos comentado é o motivo do próprio nome do camisa 10, batizado pela mãe em homenagem ao cantor norte-americano Lionel Richie. Os dois chegaram a se encontrar pessoalmente no ano passado.

Nicolás Otamendi, conhecido como O General por sua comemoração de gol em estilo militar, começou no boxe antes de migrar para o futebol. Já Julián Álvarez carrega desde a infância o apelido La Araña, dado pela forma como se movimentava em campo, e comemora seus gols reproduzindo a pose do Homem-Aranha.

Os detalhes por trás da camisa espanhola

Marcos Llorente durante partida pela Espanha, conhecido por dispensar protetor solar e usar óculos coloridos fora de campo (Reprodução/Instagram)

Marcos Llorente construiu fama por hábitos peculiares fora de campo. O lateral evita protetor solar por não acreditar em seus benefícios e usa óculos com lentes amarelas durante o dia e vermelhas à noite.

Pau Cubarsí, por sua vez, vem de uma família de marceneiros e chegou a construir um banquinho como projeto final do colégio. Ao jornal El Mundo, o zagueiro comentou que a carpintaria sempre será uma opção caso o futebol não dê certo.

Marc Cucurella havia prometido ao técnico Luis de la Fuente uma tatuagem do rosto do treinador pelo corpo caso a Espanha erguesse a taça. Já Rodri é o único do grupo sem conta pública em redes sociais e nem publicou uma foto com a Bola de Ouro que recebeu em 2024. Em texto para a plataforma The Players' Tribune, o meio-campista escreveu que não liga para mídias sociais nem para tênis de aproximadamente R$ 2,2 mil.

Lamine Yamal em jogo pela seleção espanhola, que revelou ter começado a estudar culinária após a Eurocopa (Reprodução/Instagram)

Fabián Ruiz, natural de Los Palacios y Villafranca, recebe da própria cidade um presente peculiar a cada título conquistado: o seu peso em tomates, cerca de 80 quilos.

Lamine Yamal, depois de concluir o equivalente ao ensino médio durante a Eurocopa, revelou ao programa El Hormiguero que começou a estudar culinária, embora só soubesse preparar frango com batata frita até então.