Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Neymar posta foto com camiseta de R$ 2,4 mil em referência ao criador do bitcoin

Craque do Santos tem um histórico com o mundo dos criptoativos: ele comprou dois NFTs em 2022, por R$ 6 milhões

Neymar usa camiseta com o nome Satoshi Nakamoto

Neymar usa camiseta com o nome Satoshi Nakamoto

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 17 de julho de 2026 às 11h00.

Tudo sobreNeymar
Saiba mais

Em viagem a Las Vegas depois de participar da Copa do Mundo, Neymar visitou o jogador de basquete Bronny James, filho e companheiro de equipe do lendário Lebron James. Na ocasião, a comunidade cripto não deixou de notar que o craque brasileiro usou uma camiseta vermelha estampada com o nome “Satoshi Nakamoto”.

Nakamoto é o pseudônimo do criador do bitcoin, a primeira e maior de todas as criptomoedas, com mais de US$ 1,2 trilhão de valor de mercado. Cada unidade de bitcoin é negociada a US$ 63.200 nesta sexta-feira, 17.

Durante o encontro, Neymar entregou a Bronny uma camisa da seleção brasileira. O atleta norte-americano já disse ser fã do futebolista do Santos.

Enquanto isso, a camiseta usada por Neymar é da marca Satoshi Nakamoto e custa perto de R$ 2,4 mil. Roupas da marca já foram utilizadas por outras celebridades, como o polêmico rapper Kanye West.

A relação de Neymar com o mundo dos criptoativos não é nova. Em 2022, o jogador comprou dois Tokens Não-Fungíveis (NFTs, na sigla inglês) da coleção Bored Apes Yacht Club pelo equivalente a R$ 6 milhões.

Hoje, as imagens NFTs BAYC #5269 e BAYC #6633 tiveram como maiores ofertas recentes US$ 15,8 mil e US$ 19,3 mil respectivamente. Isso equivale a um total de R$ 179,6 mil, ou seja, um valor 97% menor do que o pago por Neymar cinco anos atrás.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube  Tik Tok  

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:NeymarBitcoinMarcas

Mais de Future of Money

Bitcoin cai com sell-off no setor de IA e acumula perdas de 2,3% em 7 dias

Criptomoedas de Argentina e Espanha disparam antes da final da Copa do Mundo

Corretora tem alta de 700% em 5 dias no volume de ações tokenizadas

Senado dos EUA aprova por unanimidade resolução contra perdão a fundador da FTX

Mais na Exame

ESG

Incêndios florestais no Canadá agravam poluição do ar nos EUA e impactam rotina

Mercados

Ibovespa opera com pressão de Vale e bancos; Petrobras sobe

Negócios

Este ex-jornaleiro ouviu 42 'nãos' antes de criar empresa que fatura R$ 20 milhões com água gratuita

Esporte

Fluminense x Bragantino: horário, onde assistir e cenário do jogo