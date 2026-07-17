Neymar posta foto com camiseta de R$ 2,4 mil em referência ao criador do bitcoin

Em viagem a Las Vegas depois de participar da Copa do Mundo, Neymar visitou o jogador de basquete Bronny James, filho e companheiro de equipe do lendário Lebron James. Na ocasião, a comunidade cripto não deixou de notar que o craque brasileiro usou uma camiseta vermelha estampada com o nome “Satoshi Nakamoto”.

Nakamoto é o pseudônimo do criador do bitcoin, a primeira e maior de todas as criptomoedas, com mais de US$ 1,2 trilhão de valor de mercado. Cada unidade de bitcoin é negociada a US$ 63.200 nesta sexta-feira, 17.

Durante o encontro, Neymar entregou a Bronny uma camisa da seleção brasileira. O atleta norte-americano já disse ser fã do futebolista do Santos.

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Enquanto isso, a camiseta usada por Neymar é da marca Satoshi Nakamoto e custa perto de R$ 2,4 mil. Roupas da marca já foram utilizadas por outras celebridades, como o polêmico rapper Kanye West.

A relação de Neymar com o mundo dos criptoativos não é nova. Em 2022, o jogador comprou dois Tokens Não-Fungíveis (NFTs, na sigla inglês) da coleção Bored Apes Yacht Club pelo equivalente a R$ 6 milhões.

Hoje, as imagens NFTs BAYC #5269 e BAYC #6633 tiveram como maiores ofertas recentes US$ 15,8 mil e US$ 19,3 mil respectivamente. Isso equivale a um total de R$ 179,6 mil, ou seja, um valor 97% menor do que o pago por Neymar cinco anos atrás.

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