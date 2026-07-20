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Fase de grupos copa 2026

Copa do Mundo de 2030 pode ter 64 seleções, diz presidente da Conmebol

Proposta de Alejandro Domínguez prevê expansão do Mundial no ano em que o torneio completa 100 anos; Fifa admite estudar o formato

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 20 de julho de 2026 às 15h05.

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O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, defendeu que a Copa do Mundo de 2030 tenha 64 seleções, em vez das 48 previstas no formato que estreia no Mundial de 2026. Em publicação nas redes sociais nesta segunda-feira, Domínguez afirmou que a ampliação seria uma forma de marcar o centenário da competição.

O dirigente lembrou que a edição de 2030 terá partidas na América do Sul, com Uruguai, Argentina e Paraguai como sedes dos jogos comemorativos. Segundo Domínguez, o torneio representa uma “grande oportunidade para comemorar o centenário da Copa com 64 equipes”.

A Copa do Mundo de 2030 marcará os 100 anos da primeira edição do torneio, disputada em 1930, no Uruguai. A competição terá seis países-sede: Espanha, Portugal e Marrocos receberão a maior parte das partidas, enquanto Uruguai, Argentina e Paraguai participarão das celebrações do centenário.

Com essa configuração, o Mundial de 2030 terá jogos em três continentes pela primeira vez na história: América do Sul, Europa e África. O formato também amplia a distribuição geográfica da competição em relação às edições anteriores.

Copa de 2030 pode ter 64 seleções

A proposta de ampliar o número de participantes ainda depende de análise da Fifa. A Copa do Mundo de 2026 será a primeira disputada por 48 seleções, após sete edições consecutivas com 32 equipes.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, já afirmou que a possibilidade de elevar o número de participantes para 64 seleções em 2030 será estudada. Caso a mudança seja aprovada, o torneio do centenário terá 16 equipes a mais que o formato previsto para 2026.

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