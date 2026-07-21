Quem vai ganhar a Bola de Ouro de 2026? Veja como ficou a disputa após a Copa do Mundo

Com o fim da Copa do Mundo de 2026, a disputa pela Bola de Ouro de 2026 entra em sua reta final. Restando cerca de três meses para a cerimônia da France Football, marcada para 26 de outubro, o Mundial ajudou a consolidar os favoritos ao prêmio que reconhece o melhor jogador da temporada.

Embora o desempenho nos clubes continue tendo grande peso, a Copa do Mundo costuma ser determinante. Desta vez, a conquista da Espanha e a eleição de Rodri como melhor jogador do torneio mudaram o cenário da disputa.

Quem chega mais forte na corrida pela Bola de Ouro

Rodri

Campeão mundial com a Espanha e eleito o melhor jogador da Copa, Rodri ganhou força na disputa pelo prêmio.

O volante do Manchester City voltou a atuar em alto nível após se recuperar de uma grave lesão e foi peça fundamental na campanha espanhola rumo ao título.

Apesar de não ter vivido sua temporada mais brilhante pelo clube inglês, o protagonismo no principal torneio de seleções do mundo o coloca entre os grandes favoritos.

Caso vença, conquistará sua segunda Bola de Ouro. A primeira foi em 2024.

Ousmane Dembélé

O francês chega embalado por mais uma excelente temporada com o Paris Saint-Germain.

Dembélé foi um dos destaques da campanha que terminou com o bicampeonato consecutivo da Champions League para o clube francês, além de também conquistar o Campeonato Francês.

Na competição europeia, participou diretamente de 11 gols, com oito bolas na rede e três assistências. Ao longo da temporada manteve alto nível de atuação e ainda teve papel importante na campanha da França até o quarto lugar da Copa do Mundo.

Kylian Mbappé

Mesmo sem conquistar títulos de expressão com o Real Madrid, Mbappé encerrou a temporada com números impressionantes.

Foram 42 gols e seis assistências em 44 partidas pelo clube espanhol. Na Copa do Mundo, voltou a confirmar seu status de grande jogador de torneios.

O atacante terminou como artilheiro do Mundial pelo segundo torneio consecutivo, com 10 gols, e alcançou a marca de 22 gols em Copas do Mundo, tornando-se o maior goleador da história da competição.

Harry Kane

O centroavante inglês também aparece entre os principais candidatos. Kane viveu uma das temporadas mais produtivas da carreira ao marcar 61 gols em 51 jogos pelo Bayern de Munique, além de distribuir sete assistências.

Campeão alemão, o atacante ainda liderou a Inglaterra na Copa do Mundo, marcou seis gols e ajudou a seleção a conquistar o terceiro lugar.

Lionel Messi

Aos 39 anos, Messi parecia distante da disputa antes do início da Copa do Mundo. A campanha da Argentina, porém, recolocou o craque entre os candidatos.

O camisa 10 marcou oito gols, deu quatro assistências e foi decisivo durante toda a caminhada da seleção argentina até a final.

Dono de oito Bolas de Ouro, o atacante do Inter Miami tenta ampliar um recorde que já pertence a ele.

Quem corre por fora?

Outros nomes também devem aparecer entre os mais votados. Lamine Yamal, campeão do mundo com a Espanha, manteve boas atuações, mas teve uma temporada menos impactante do que a anterior pelo Barcelona.

Já Khvicha Kvaratskhelia foi decisivo na campanha do Paris Saint-Germain rumo ao título da Champions League e também deve figurar entre os destaques da votação embora apareça um degrau abaixo dos principais favoritos, já que não jogou a Copa do Mundo.

Com a temporada encerrada e sem grandes competições pela frente até outubro, o desempenho acumulado nos clubes e, principalmente, o que cada candidato fez na Copa do Mundo devem definir o vencedor da Bola de Ouro de 2026.