Cristiano Ronaldo entra para história e se torna o 1º jogador a marcar gols em seis Copas do Mundo

Cristiano Ronaldo entrou novamente para a história do futebol nesta terça-feira, 23. Ao marcar na partida entre Portugal e Uzbequistão, o atacante se tornou o primeiro jogador a fazer gols em seis edições diferentes da Copa do Mundo. O duelo ocorre em Houston e vale pela segunda rodada da fase de grupos.

O atacante português chegou ao jogo sob pressão após atuação abaixo do esperado na estreia contra a República Democrática do Congo. Naquela partida, ele finalizou duas vezes, ambas fora do alvo.

O registro em Copas chega em sua sexta participação no torneio, marca que também inclui nomes como Lionel Messi e o goleiro Guillermo Ochoa. Antes desta edição, Cristiano Ronaldo já havia marcado nas Copas de 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022.

O feito ocorre após Lionel Messi atingir marca histórica no mesmo torneio, com gols distribuídos em diferentes edições e atuação decisiva na competição. O argentino ampliou recordes recentes na disputa, incluindo a liderança isolada na artilharia histórica do Mundial.

Na trajetória de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo, o início ocorreu em 2006, na Alemanha, com gol diante do Irã. Em 2010, na África do Sul, ele voltou a marcar contra a Coreia do Norte. No Brasil, em 2014, fez gol diante de Gana.

Na Copa da Rússia, em 2018, registrou sua edição mais produtiva, com três gols contra a Espanha e outro diante de Marrocos. Em 2022, no Qatar, marcou contra Gana e atingiu o recorde de gols em cinco edições diferentes do torneio.

Comparação com artilheiros da Copa do Mundo

Cristiano Ronaldo soma nove gols em Copas do Mundo até o momento. O atacante ainda não registrou gols em fases de mata-mata da competição.

O alcance do recorde se estende entre jogadores de diferentes seleções e gerações. Com cinco edições marcadas, ele aparece ao lado de Lionel Messi, com 17 gols no total do torneio, e de Christine Sinclair e Marta, segunda maior artilheira da história da competição, com 17.

Gols de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo