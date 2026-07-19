Quem foram os artilheiros da Copa do Mundo 2026? Veja lista

Kylian Mbappé: atacante terminou a Copa do Mundo de 2026 como artilheiro, com 10 gols marcados. (Chandan Khanna / AFP)
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Publicado em 19 de julho de 2026 às 21h07.
Kylian Mbappé terminou a Copa do Mundo de 2026 como artilheiro do torneio.
O atacante da França marcou 10 gols ao longo da competição e conquistou a Chuteira de Ouro, mesmo com a eliminação francesa na disputa pelo terceiro lugar.
A Copa foi encerrada neste domingo, 19, com o título da Espanha sobre a Argentina, após vitória por 2 a 1 na prorrogação, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
Lionel Messi terminou a competição com oito gols e ficou na segunda posição da artilharia. O argentino disputou a final contra a Espanha, mas não conseguiu ampliar sua marca.
Na sequência aparecem Erling Haaland, da Noruega, e Jude Bellingham, da Inglaterra, ambos com sete gols. Ousmane Dembélé e Harry Kane marcaram seis vezes cada.
Entre os campeões mundiais, o principal goleador foi Mikel Oyarzabal, autor de cinco gols durante a campanha espanhola.