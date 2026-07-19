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Fase de grupos copa 2026

Quem foram os artilheiros da Copa do Mundo 2026? Veja lista

Mesmo sem chegar à final, Mbappé terminou a competição como artilheiro, com 10 gols em sete partidas

Kylian Mbappé: atacante terminou a Copa do Mundo de 2026 como artilheiro, com 10 gols marcados. (Chandan Khanna / AFP)

Kylian Mbappé: atacante terminou a Copa do Mundo de 2026 como artilheiro, com 10 gols marcados. (Chandan Khanna / AFP)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 19 de julho de 2026 às 21h07.

Kylian Mbappé terminou a Copa do Mundo de 2026 como artilheiro do torneio.

O atacante da França marcou 10 gols ao longo da competição e conquistou a Chuteira de Ouro, mesmo com a eliminação francesa na disputa pelo terceiro lugar.

A Copa foi encerrada neste domingo, 19, com o título da Espanha sobre a Argentina, após vitória por 2 a 1 na prorrogação, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Messi ficou em segundo lugar

Lionel Messi terminou a competição com oito gols e ficou na segunda posição da artilharia. O argentino disputou a final contra a Espanha, mas não conseguiu ampliar sua marca.

Na sequência aparecem Erling Haaland, da Noruega, e Jude Bellingham, da Inglaterra, ambos com sete gols. Ousmane Dembélé e Harry Kane marcaram seis vezes cada.

Entre os campeões mundiais, o principal goleador foi Mikel Oyarzabal, autor de cinco gols durante a campanha espanhola.

Artilheiros da Copa do Mundo de 2026

  • 10 gols: Kylian Mbappé (França)
  • 8 gols: Lionel Messi (Argentina)
  • 7 gols: Erling Haaland (Noruega) e Jude Bellingham (Inglaterra)
  • 6 gols: Ousmane Dembélé (França) e Harry Kane (Inglaterra)
  • 5 gols: Mikel Oyarzabal (Espanha)
  • 4 gols: Julián Quiñones (México), Ismaïla Sarr (Senegal) e Vinícius Júnior (Brasil)
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