Última derrota da Argentina em mata-mata teve Jesus inspirado e Scaloni 'sem casca'

Desde a conquista da Copa América em 2021, contra o Brasil, a Argentina vive uma fase extraordinária no futebol de seleções. Após a chegada de Lionel Scaloni no comando técnico dos “hermanos”, Messi e companhia já conquistaram uma Copa do Mundo e duas Copas Américas. Neste domingo, na final do Mundial de 2026, a Espanha terá a árdua missão de parar a albiceleste, que perdeu apenas um dos 18 jogos de mata-mata disputados sob o comando de Scaloni, justamente para a Seleção Brasileira, em 2019.

Pela Copa América daquele ano, realizada em solo brasileiro, a Argentina atravessava um momento de reformulação e, entre altos e baixos, chegou à semifinal, quando enfrentou a Seleção Brasileira. Diante de um Mineirão lotado, a equipe então treinada por Tite venceu os argentinos por 2 a 0, com direito a um gol e uma assistência (para Roberto Firmino) de Gabriel Jesus. A base da equipe albiceleste ainda era muito diferente da atual, ainda sem Dibu Martínez no gol e com nomes como Ángel Di María, Paulo Dybala e Sergio Agüero, este último aposentado desde 2021.

Heroi da conquista brasileira naquela edição, Gabriel Jesus foi o vice-artilheiro da campanha que terminou com o título para o Brasil, com dois gols anotados. Ele se destacou justamente na reta final: além de marcar o gol que abriu o placar diante da Argentina no Mineirão, também marcou na final, contra o Peru.

Retrospecto de Jesus com a Seleção

O retrospecto de Jesus com a amarelinha, inclusive, chama a atenção pela média de participação em gols: dentre todos os atletas em atividade, ele é o quarto maior artilheiro pela Seleção, com 19 gols e 13 assistências em 64 jogos, o que resulta em uma média de 0,50 de participações diretas em gols por partida.

Na Inglaterra desde 2017, o atacante soma 126 gols e 67 assistências em 358 partidas na carreira, o que resulta em uma média de 0,54 participações diretas em gols por partida. Contabilizando apenas os números pelo Arsenal, são 31 gols e 22 assistências em 122 jogos.

Após o título da de 2019, a Seleção Brasileira nunca mais voltou a conquistar um título, nem sequer passar das quartas de finais em Copas do Mundo.

A Argentina, por sua vez, com a manutenção do trabalho de Scaloni após a eliminação em 2019, encerrou um jejum de 28 anos sem títulos após conquistar a Copa América de 2021. A boa fase se manteve no ano seguinte, quando conquistou a Finalíssima contra a Itália, além da Copa do Mundo do Catar.

Em 2024, venceu mais uma Copa América e, em 2026, tem a chance de colocar sua quarta estrela na camisa. O duelo deste domingo entre Argentina e Espanha será disputado no Metlife Stadium, em New Jersey, às 16h (de Brasília).