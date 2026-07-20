Messi parabeniza Espanha pelo título, mostra-se abatido e destaca esforço da Argentina

Lionel Messi afirmou nesta segunda-feira que a derrota da Argentina por 1 a 0 para a Espanha, na final da Copa do Mundo, ainda provoca uma “dor muito grande” e que será necessário tempo para superar o resultado. O atacante também parabenizou a seleção espanhola pelo título e destacou a campanha da Argentina e o apoio recebido pela equipe durante o torneio.

Aos 39 anos, Lionel Messi deixou o gramado do estádio MetLife, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, após a derrota na prorrogação. Em uma publicação no Instagram, o argentino afirmou que “vai custar para que essa ferida cicatrize”, mas citou os resultados obtidos pela seleção ao longo da competição.

Messi ressaltou que a Argentina chegou a duas finais consecutivas de Copa do Mundo, após conquistar o título da edição de 2022. Na ocasião, a seleção venceu o torneio depois de 36 anos sem levantar a taça mundial.

Na mensagem, o jogador mencionou as partidas em que a equipe conseguiu reverter resultados e relacionou a campanha ao trabalho do elenco e ao apoio dos torcedores. Segundo Messi, esses fatores contribuíram para que a seleção voltasse a disputar uma decisão mundial.

O argentino também agradeceu pelas mensagens recebidas após a final e citou a mobilização dos torcedores em torno da Albiceleste, apelido da seleção argentina em referência às cores azul e branca de seu uniforme.

“Mais uma vez conseguimos nos unir como país e estarmos todos juntos, compartilhando o imenso orgulho de sermos argentinos”, escreveu Messi.

Messi permanece nos Estados Unidos após final

Ao encerrar a publicação, Messi parabenizou a Espanha pela conquista da Copa do Mundo. “Também quero parabenizar a Espanha pelo campeonato”, afirmou.

O atacante não retornou à Argentina com o restante da delegação após a decisão. Messi permaneceu nos Estados Unidos, país onde mora, e tem previsão de viajar nos próximos dias para Rosário, sua cidade natal.