Mesmo sem a taça, Cristiano Ronaldo encerra trajetória na Copa com recordes

A história de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo começou em 2006, quando o craque ainda era uma grande promessa e tinha apenas 21 anos. Vinte anos depois, já aos 41 e após ter se tornado um dos melhores jogadores do mundo, ele chegou ao seu sexto Mundial pela seleção portuguesa, sendo o grande líder da equipe.

Porém, em campo, a campanha lusitana parou nas oitavas de final, após a derrota para a Espanha por 1 a 0. O desempenho português não foi dos melhores no torneio, com oscilações, mas a participação ficou marcada para Cristiano Ronaldo.

O atacante conseguiu colocar fim a um tabu incômodo: nunca havia marcado um gol em um confronto de mata-mata da Copa do Mundo. O gol veio contra a Croácia, nos 16 avos de final.

Ele deixou a Copa do Mundo com 3 gols marcados, somando 11 gols na história da competição e sendo o único jogador a marcar em seis edições do torneio. Além disso, superou o recorde de Eusébio, que tinha 9 gols, e se tornou o maior artilheiro de Portugal em Copas do Mundo.

Último ato de Cristiano Ronaldo

Diante da Espanha, Cristiano Ronaldo entrou em campo, ao lado de Portugal, sonhando em seguir na competição e alcançar as quartas de final. Quem sabe, até conquistar um título inédito, a primeira Copa do Mundo da história do país.

Porém, o gol de Mikel Merino, aos 46 minutos do segundo tempo, foi um balde de água fria nas pretensões portuguesas e pôs um fim ao sonho de Ronaldo.

Após o apito final, o jogador não escondeu a tristeza e deixou as lágrimas escorrerem, sem conter a emoção, bem distante daquele jogador meticuloso que costumava demonstrar em campo.

"Triste por sair assim, mas, como disse ontem, eu dei o meu melhor e saio com a consciência tranquila. Às vezes ganhamos, às vezes perdemos. A verdade é que foi meu último Mundial", afirmou o atacante na zona mista.

Seleção Portuguesa

Por Portugal, Cristiano Ronaldo conquistou três títulos: a Eurocopa de 2016 e duas edições da Liga das Nações da Uefa, em 2018–19 e 2024–25.

Porém, em Copas do Mundo, nunca conseguiu repetir ou superar a campanha de sua primeira participação. Em 2006, a seleção portuguesa terminou o torneio na quarta colocação.