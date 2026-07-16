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Cristiano Ronaldo pode estampar a capa do EA FC 27, aponta vazamento

Já a edição padrão teria como opções uma dupla formada por Jude Bellingham e Ousmane Dembélé

Cristiano Ronaldo: português é o primeiro jogador a marcar gols em seis Copas diferentes (Paul Ellis/AFP)

Cristiano Ronaldo: português é o primeiro jogador a marcar gols em seis Copas diferentes (Paul Ellis/AFP)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 16 de julho de 2026 às 19h33.

Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo já deixou claro que pretende seguir defendendo a seleção de Portugal após a atual competição, mantendo como um de seus principais objetivos a disputa da Eurocopa de 2028.

Enquanto seu futuro dentro de campo continua sendo tema de debate, novos relatos indicam que outra grande homenagem pode estar a caminho para o craque português.

O EA FC, principal franquia de futebol da EA Sports — anteriormente conhecida como FIFA antes do fim da parceria entre a desenvolvedora e a entidade em 2023 — segue entre os jogos esportivos mais populares do mundo.

Ronaldo é cotado para ser a estrela da capa do EA FC 27

De acordo com o conhecido vazador de informações da franquia, DetectiveFUT, da plataforma X, Cristiano Ronaldo é atualmente o principal candidato para estampar a capa do EA FC 27. O informante construiu reputação por antecipar conteúdos do Ultimate Team e detalhes dos jogos antes dos anúncios oficiais da EA Sports.

Segundo ele, Ronaldo deve aparecer na capa da Ultimate Edition do título.

Já a edição padrão teria como opções uma dupla formada por Jude Bellingham e Ousmane Dembélé, ou ainda uma combinação envolvendo um jogador do Real Madrid e outro do Barcelona.

 

Apesar das informações, o vazador ressaltou que nada está confirmado oficialmente e que a EA Sports ainda pode alterar seus planos antes da apresentação do jogo.

Caso a informação se concretize, Ronaldo acrescentará mais um reconhecimento de peso a uma carreira repleta de conquistas dentro e fora dos gramados.

Mesmo vivendo os capítulos finais de sua trajetória como atleta profissional, o capitão do Al-Nassr continua sendo uma das maiores estrelas do futebol mundial e uma das figuras mais influentes e valiosas do esporte em termos de imagem e marketing.

Agora, os fãs aguardam o anúncio oficial da EA Sports para descobrir se Cristiano Ronaldo voltará a ser o rosto de uma das maiores franquias de futebol dos videogames.

Acompanhe tudo sobre:Cristiano RonaldoGames

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