Relembre as eliminações do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo

O Brasil foi eliminado neste domingo da Copa do Mundo de 2026. A Seleção perdeu por 2 a 1 da Noruega e se despediu do torneio.

O sonho do hexa vai ficar para 2030.

Desde que a fase de oitavas de final passou a fazer parte do formato moderno do torneio, em 1986, o Brasil quase sempre avançou para as quartas. Por isso, as eliminações nessa etapa são consideradas "raras" para o Brasil

Relembre as quedas do Brasil nas oitavas

Copa do Mundo de 1990: Brasil 0 x 1 Argentina

A eliminação mais conhecida do Brasil nas oitavas de final ocorreu na Copa do Mundo da Itália, em 24 de junho de 1990. A equipe comandada por Sebastião Lazaroni enfrentou a Argentina de Diego Maradona em Turim. Apesar de criar diversas oportunidades e dominar boa parte da partida, o Brasil não conseguiu marcar.

Aos 36 minutos do segundo tempo, Maradona realizou uma jogada decisiva, avançando pelo campo e encontrando Claudio Caniggia, que driblou o goleiro Taffarel e marcou o único gol do confronto. A derrota por 1 a 0 eliminou o Brasil da competição e deu continuidade à campanha argentina rumo à final daquele Mundial.

Essa foi a única eliminação brasileira nas oitavas de final dentro do formato moderno das Copas até 2026. Após esse revés, a seleção alcançou pelo menos as quartas de final em todas as edições seguintes por mais de três décadas.

O caso de 1934

Alguns historiadores e estatísticos também consideram a eliminação de 1934 como uma queda nas oitavas de final. Naquela edição, disputada na Itália, o torneio começava diretamente em mata-mata, sem fase de grupos. O Brasil enfrentou a Espanha em sua estreia e perdeu por 3 a 1, sendo eliminado imediatamente.

Entretanto, é importante destacar que o formato da competição era diferente do atual. Por isso, muitos levantamentos tratavam, até este domingo, a derrota para a Argentina em 1990 como a única eliminação brasileira nas oitavas de final da era moderna da Copa do Mundo.