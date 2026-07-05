Esporte

Fase de grupos copa 2026

Relembre as eliminações do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo

Seleção pentacampeã quase sempre passou dessa fase do torneio, mas parou em 2026 na Noruega

Ancelotti ajuda Vini Jr. a se levantar após derrota da Seleção para a Noruega (WILL OLIVER/EFE)

Ancelotti ajuda Vini Jr. a se levantar após derrota da Seleção para a Noruega (WILL OLIVER/EFE)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 5 de julho de 2026 às 19h32.

O Brasil foi eliminado neste domingo da Copa do Mundo de 2026. A Seleção perdeu por 2 a 1 da Noruega e se despediu do torneio.

O sonho do hexa vai ficar para 2030.

Desde que a fase de oitavas de final passou a fazer parte do formato moderno do torneio, em 1986, o Brasil quase sempre avançou para as quartas. Por isso, as eliminações nessa etapa são consideradas "raras" para o Brasil

Relembre as quedas do Brasil nas oitavas

Copa do Mundo de 1990: Brasil 0 x 1 Argentina

A eliminação mais conhecida do Brasil nas oitavas de final ocorreu na Copa do Mundo da Itália, em 24 de junho de 1990. A equipe comandada por Sebastião Lazaroni enfrentou a Argentina de Diego Maradona em Turim. Apesar de criar diversas oportunidades e dominar boa parte da partida, o Brasil não conseguiu marcar.

Aos 36 minutos do segundo tempo, Maradona realizou uma jogada decisiva, avançando pelo campo e encontrando Claudio Caniggia, que driblou o goleiro Taffarel e marcou o único gol do confronto. A derrota por 1 a 0 eliminou o Brasil da competição e deu continuidade à campanha argentina rumo à final daquele Mundial.

Essa foi a única eliminação brasileira nas oitavas de final dentro do formato moderno das Copas até 2026. Após esse revés, a seleção alcançou pelo menos as quartas de final em todas as edições seguintes por mais de três décadas.

O caso de 1934

Alguns historiadores e estatísticos também consideram a eliminação de 1934 como uma queda nas oitavas de final. Naquela edição, disputada na Itália, o torneio começava diretamente em mata-mata, sem fase de grupos. O Brasil enfrentou a Espanha em sua estreia e perdeu por 3 a 1, sendo eliminado imediatamente.

Entretanto, é importante destacar que o formato da competição era diferente do atual. Por isso, muitos levantamentos tratavam, até este domingo, a derrota para a Argentina em 1990 como a única eliminação brasileira nas oitavas de final da era moderna da Copa do Mundo.

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